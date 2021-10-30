2021/10/30,
生活

三五好友正準備開車出去玩，有人突然大喊「Shotgun!」是什麼意思？

三五好友正準備開車出去玩，有人突然大喊「Shotgun!」是什麼意思？
Photo Credit: Alex Jumper @Unsplash

我們想讓你知道的是

這個片語其實是來自美國西部拓荒時代。當時在馬車上，坐在駕駛旁邊的保鑣通常會配帶槍枝，以保護駕駛的安危，免於受到他人襲擊。所以一開始，ride shotgun真的跟槍有關唷，意思是「（在馬車上）配戴槍械並坐在駕駛旁」。

前幾天小編和外國朋友要出門去玩，小編自告奮勇說要負責開車，結果其中一個朋友就興奮地大喊：

Shotgun!

當下小編滿頭問號，想說朋友是不是遊戲玩太多了，幹嘛大喊「散彈槍」？聰明的你，知道這句話代表的真正意思是什麼嗎？

Shotgun! 是什麼意思？

原來呀，Shotgun!的意思其實是「我要做副座！」、「副座是我的！」的意思。當有人搶先說出這句話時，就代表副駕駛座被他預定走了，沒有人可以跟他搶喔。

那這個片語其實是來自美國西部拓荒時代。當時在馬車上，坐在駕駛旁邊的保鑣通常會配帶槍枝，以保護駕駛的安危，免於受到他人襲擊。所以一開始，ride shotgun真的跟槍有關唷，意思是「（在馬車上）配戴槍械並坐在駕駛旁」。後來在1950年代，ride shotgun就演變成「坐在副駕駛座」的意思。

所以如果你想要搶副駕駛座時，就有以下這幾種說法：

  • Shotgun!
  • I call shotgun!
  • I am calling shotgun!

※ 註：call在這裡就是指「聲稱擁有、爭取（權利）」的意思喔！

比如家裡如果有兄弟姐妹時，就很常有這樣的情境：

Mom: Who wants to sit in the front?（誰想要坐前座？）

Kid A: Shotgun!（我要！）

Kid B: Darn! How about we take turns?（可惡！不然我們輪流？）

或者朋友搶著要坐前座時：

Steven: I’m calling shotgun!（我要坐副座！）

Ken: No, you aren’t. The passenger seat is for my girlfriend.（不行。副座是留給我女友的。）

而call shotgun / ride shotgun也可以融入一般的句子當中：

Since no one called shotgun, I’ll take it.（既然沒人說要坐前座，那我就坐囉。）

I feel carsick in the back. Let me ride shotgun.（我坐後座會暈車。讓我坐前坐吧。）

那Shotgun!除了拿來搶副駕，也可以用在「先搶先贏」的這種宣示主權的情境中唷。例如：

Dad: There is still a piece of pizza left on the table. Who—（桌上還剩一片披薩。誰－－）

Your brother: Shotgun!（我要！）

You: You greedy pig! You’ve already had five!（你這個貪吃鬼！你已經吃五片了欸！）

相信這麼多的例句，有讓同學了解shotgun的使用情境了吧！下次出門兜風時，可別像小編一樣，誤會外國朋友的意思唷。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【那些課本沒教的英文】Shotgun! 是什麼意思？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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