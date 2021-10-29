香港與韓國在柏林（一）：港韓跨國婚姻，用哪種語言來溝通？

編輯的提議寫寫香港與韓國的文化差異。我覺得提議很好，一個香港男和韓國妹在柏林，有不少的趣事，讓我娓娓道來。

其實，我從小到大都沒有去過韓國。

後來，我知道其實有兩個「韓國」：南韓與北韓。我少時，香港的電視台，經常都會報道北韓對南韓的軍事挑釁，好像是危險的地方，大概是最早的印象。可是日子一久，也見怪不怪。當時，金正恩還沒有成為北韓的領導人。為免誤會，我說的韓國是指南韓。

好了，其實南韓人不太喜歡別人用北韓來開玩笑。也不喜歡別人將「紫菜捲飯」（김밥），說成是「韓式壽司」，因為捲飯和壽司根本是兩種不同的食物。

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後來，我在電視看了朴贊郁的電影《JSA安全地帶》，可是當時也看得不明不白。讀中學時，在學校圖書館看陶國璋的《哲學的陌生感》，有篇文章是討論韓國導演許秦豪的電影《八月照相館》，讀後相當喜歡。同時，香港漸漸吹起一股韓風，有不少機會接觸韓國文化。我也陸續看了不少的韓國電影。可是，我卻一直都沒有打算去韓國。也對韓劇、K-pop缺乏興趣。上大學後，我甚至嘲笑一位哲學系學韓文的女同學。雖然，我心中沒有惡意，但回想起來，相當抱歉。

然而，又有誰會想到，我最後竟然會和韓國女生結婚！命耶？天意耶？想不到我也有學韓文的一日，想不到當年哲學系的女同學是那麼前衛。如果不是幾年前，德文堂下課後，我順手扶一扶大門，等一等，那麼韓妹就不會和我聊起來，邀請我一起去喝咖啡；我也同她凌晨到柏林巴比倫電影院，看差利卓別靈的默劇。也不會第一次去首爾，就是去見外父外母，商討結婚的事宜。

世界就是那麼奇妙，或者，那麼奇怪。

跨國婚姻常常遇到的問題是：你們是用哪種的語言來溝通？港韓組合，自然是用中文或韓文，或退而求其次，用英文。一家便宜兩家著，既方便又快捷。不過，其實我們是用德文交談。既然在柏林相遇，又懂德文，乾脆就用德文作共同語言。況且，我們相識在德文課相識，用德文也不錯。可是，德文畢竟不是我們的母語，生活上一些特別的用詞，我們不懂用德文表達。因此，有時對話會出現幾種不同的語言，相當趣怪。柏林的朋友知道我們用德文作用共同語言，都覺得相當搞笑。

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說起語言的問題，韓文同中文發音相對地接近。因此，韓妹只是學了一年的中文（普通語），已經到高階的程度。發音甚至比很多香港人準確。我說不是每個香港人都會說普通話。初初認識時，她以為普通話同廣東話應該不會相差太遠，兩者都是中文。可是，我一開口說廣東話，她便嘗到苦頭，因為發音同普通話可以差很遠，同一句話，表達的方式迥異。她說廣東話真的很難學，特別是發音，更不用說那些地道的廣東話俗語，令她常常摸不著頭腦。

說起廣東話，不得不提其中一次的經歷。去年春天搬屋，我在網上找二手沙發和家具，剛好在附近的鄰居有一張免費沙發。但沙發太重，於是我找了另一位香港朋友幫忙。兩人用盡九牛二虎之力，終於將沙發搬上二樓的公寓。之後，懶洋洋地躺在沙發休息，飲杯咖啡。因為朋友都是讀哲學的，所以開始聊起哲學來。韓妹因為要上網課，所以在另一間房。聊到興高采烈時，也忘記了自己的聲浪。上完課後，她走出房門，問我們發生了甚麼事情。我和朋友有點迷惘，甚麼事情也沒有發生，只是像平時一樣，聊聊哲學而已。

原來她以為我們在吵架，不知道是否因為討論哲學的緣故……

黎明在電影《甜蜜蜜》一開始來到香港時，說廣東人講話大聲又粗魯。想想，可能是真的。

（待續）

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