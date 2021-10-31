2021/10/31,
生活

除了「Later, skater.」，英文裡還有哪些趣味的打招呼方式？

除了「Later, skater.」，英文裡還有哪些趣味的打招呼方式？
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我們想讓你知道的是

Later, skater.的意思就是「再見、待會見」。這是一種比較年輕人的道別方式，大概就等同於我們說的「掰囉」、「掰餔」、「先閃囉」。其中，skater並沒有什麼特殊的意思，只是為了押韻趣味而已。

前幾天小編在追《荒唐分局》（Brooklyn 99）時，聽到主角Jake說了一句：Later, skater.然後就帥氣離場，小編一時沒反應過來他到底在講什麼……聰明的你知道Jake是什麼意思嗎？

  • Later, skater.

公布解答！Later, skater.的意思就是「再見、待會見」。這是一種比較年輕人的道別方式，大概就等同於我們說的「掰囉」、「掰餔」、「先閃囉」。其中，skater並沒有什麼特殊的意思，只是為了押韻趣味而已（XD）比如你要離開聚會時，就可以說：

I am leaving. Later, skater.（我要離開啦。掰餔。）

當然，你也可以單用Later.一個字簡短表達再見，例如：

Gotta go. Later!（我該走了。再見！）

其實英文中還有很多押韻式的打招呼方式唷！繼續往下閱讀吧！

  • See you later, alligator.

大家應該很熟悉See you later.的使用情境了吧。我們先簡短看個情境：

A: My next class is about to start. See you later.（我下一堂課要開始了。待會見囉。）

B: Oh, okay. Bye then.（噢，好喔。那掰掰。）

那麼如果你想搞笑、搞怪一點，也可以說See you later, alligator. 同樣地，alligator只是單純用來押韻，並不是稱呼對方是「鱷魚」喔。那要是你聽到對方說這句話，你也可以回應：After a while, crocodile. 像是這樣：

A: See you later, alligator!（掰掰囉！）

B: After a while, crocodile.（不見囉。）

  • Bye bye, butterfly.

接下來這組適合拿來跟小朋友說。Bye bye, butterfly.是一種可愛的說再見方式。比如孩子在校門口跟你說再見時：

Your kid: Mom, bye-bye, butterfly.（馬麻，掰掰。）

You: Give me a hug, ladybug.（來給我抱一個，小甜心。）

  • What's cookin', good lookin'?

那如果你厭倦了使用Hello.或者How are you?來打招呼，就可以試試看這個說法。What's cookin', good lookin'?也是朋友間的打招呼方式，使用情境就跟What's up?類似。例如：

A: What's cookin', good lookin'?（你好嗎？）

B: Doin' well. Want a drink?（很好。要喝一杯嗎？）

  • What's up, buttercup?

最後這組則適合情侶間打招呼。buttercup是一種愛稱，就像dear、honey一樣，所以What's up, buttercup?就表示「親愛的，你好嗎？」來看個情境：

A: What's up, buttercup?（親愛的，還好嗎？）

B: Nothing much, honey. I had a rough day.（不太好，親愛的。我今天過得很糟。）

今天教了大家五個趣味的打招呼方式，有空也不妨試著用用看唷！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【口說英語充電站】Later, skater. 是什麼意思？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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