除了「Later, skater.」，英文裡還有哪些趣味的打招呼方式？

前幾天小編在追《荒唐分局》(Brooklyn 99)時,聽到主角Jake說了一句:Later, skater.然後就帥氣離場,小編一時沒反應過來他到底在講什麼……聰明的你知道Jake是什麼意思嗎?

Later, skater.

公布解答!Later, skater.的意思就是「再見、待會見」。這是一種比較年輕人的道別方式,大概就等同於我們說的「掰囉」、「掰餔」、「先閃囉」。其中,skater並沒有什麼特殊的意思,只是為了押韻趣味而已(XD)比如你要離開聚會時,就可以說:

I am leaving. Later, skater.(我要離開啦。掰餔。)

當然,你也可以單用Later.一個字簡短表達再見,例如:

Gotta go. Later!(我該走了。再見!)

其實英文中還有很多押韻式的打招呼方式唷!繼續往下閱讀吧!

See you later, alligator.

大家應該很熟悉See you later.的使用情境了吧。我們先簡短看個情境:

A: My next class is about to start. See you later.(我下一堂課要開始了。待會見囉。) B: Oh, okay. Bye then.(噢,好喔。那掰掰。)

那麼如果你想搞笑、搞怪一點,也可以說See you later, alligator. 同樣地,alligator只是單純用來押韻,並不是稱呼對方是「鱷魚」喔。那要是你聽到對方說這句話,你也可以回應:After a while, crocodile. 像是這樣:

A: See you later, alligator!(掰掰囉!) B: After a while, crocodile.(不見囉。)

Bye bye, butterfly.

接下來這組適合拿來跟小朋友說。Bye bye, butterfly.是一種可愛的說再見方式。比如孩子在校門口跟你說再見時:

Your kid: Mom, bye-bye, butterfly.(馬麻,掰掰。) You: Give me a hug, ladybug.(來給我抱一個,小甜心。)

What's cookin', good lookin'?

那如果你厭倦了使用Hello.或者How are you?來打招呼,就可以試試看這個說法。What's cookin', good lookin'?也是朋友間的打招呼方式,使用情境就跟What's up?類似。例如:

A: What's cookin', good lookin'?(你好嗎?) B: Doin' well. Want a drink?(很好。要喝一杯嗎?)

What's up, buttercup?

最後這組則適合情侶間打招呼。buttercup是一種愛稱,就像dear、honey一樣,所以What's up, buttercup?就表示「親愛的,你好嗎?」來看個情境:

A: What's up, buttercup?(親愛的,還好嗎?) B: Nothing much, honey. I had a rough day.(不太好,親愛的。我今天過得很糟。)

今天教了大家五個趣味的打招呼方式,有空也不妨試著用用看唷!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【口說英語充電站】Later, skater. 是什麼意思?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航