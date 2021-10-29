Facebook母公司正式更名為「Meta」：邁向「元宇宙」虛擬世界，帶動5G基礎建設大爆發

科技界震撼彈！臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg，港譯「朱克伯格」）宣布將公司名稱改變為「Meta」，藉此對外宣示，除了社群媒體外，該公司正逐步邁向元宇宙（Metaverse）的領域，將打造下一個世代的虛擬世界。專家對此強調，在這元宇宙的趨勢下，也將讓5G相關基礎建設，進入爆炸性成長。

5G基礎建設，將受惠元宇宙大爆發

全球行動通訊供應商協會（GSA）今年7月出爐的報告指出，全球5G設備商用，越來越多終端裝置開始內建5G通訊，來支援更高速連網服務與多元應用。

去（2020）年一共有108家設備商發表或推出支援5G的裝置或設備，數量高達559款，其中有過半數已在市面販售。報告稱，5G的周邊設備，還包括了無人機、AR、VR頭戴設備、機器人、攝影機以及5G USB網卡等。

這些5G週邊設備正是打造「元宇宙」的關鍵因素。《關鍵評論網》訪談5G雲端服務供應商業內人士指出，5G有大頻寬、低延遲以及連結廣三大特性，許多國際大廠紛以智慧終端為目標，結合軟體多元發展，迸裂出更多不同科技產品。

過去產業界均討論硬體，今年反而聚焦在系統（軟體）的發展。他說：「雖然說元宇宙只是很初步的概念，但是這種有趣的題材，會讓更多投資人丟更多資金到裡面（5G、穿戴裝置），未來會加速整個5G產業的發展」。

根據《彭博社》今年10月統計，元宇宙相關商機至2024年將達8千億美元。「我們已經從桌面到網路再到手機，從文本（文字）到照片再到影片，但這還沒有結束，」臉書執行長祖克柏強調，相信是元宇宙將成為移動網路的繼承者。

台灣愛立信總經理藍尚立日前表示，面對各種虛擬應用，5G在未來世界扮演舉足輕重的角色，除了智慧公車、智慧路燈、自駕無人車都將成為新日常。

他稱，高畫質影音、多視角演唱會、AR、VR應用也將更廣泛，甚至可提供4K、8K超高解析度影片進行VR體驗，消費者不再因網速造成的拖影而感到暈眩不適。受訪業內人士對此強調，當5G基礎建設成熟的時候，就是元宇宙世代來臨。

臉書將成先行者，迎接虛擬實境時代

祖克柏指出，臉書已經投入巨資打造數位空間，計畫範圍已經從虛擬實境眼鏡到電商商務平台。「我們預計未來幾年花費數十億美元，」他說，臉書正在改變公司結構，分拆一個名為Facebook Reality Labs的部門。

臉書表示，對Facebook Reality Labs的投資將使其2021年的整體營業利潤減少約100億美元，該部門的業務包含：擴增實境（AR）、虛擬實境相關產品和服務。臉書還說，目前正在重組團隊，讓年輕人回歸他們的「目標」。

美國銀行（Bank of America）今年10月26日的分析報告指出，元宇宙是相當吸引人的題材，在臉書的強力發展下，有更多機會讓民眾能夠接觸此領域。不過報告警告，臉書仍要花費很多年的時間才可以實現，也代表投資人要有相當的信念，才有可能長期投資臉書的計畫。

祖克柏也坦言，元宇宙要能夠獲利，還段時日。他補充說，打造虛擬世界平台是一條漫長的道路，並指出臉書正在開發，將旗下通訊軟體Messenger導入虛擬世界中。

5G雲端服務供應商業內人士強調，臉書已經掌握了在社群（虛擬）上的優勢，未來只要把實境（硬體設備）做好，就有更多發展機會，而臉書持續開發Oculus VR頭戴式裝置等硬體。

他說臉書若要投入更多心血到硬體中，將會對集團的財務造成壓力。「軟體、跟硬體是不一樣的世界，」業內人士說明，光是在供應鏈的調整上就已經很棘手，還要研究開發，且兼顧軟體整合，非常困難。

目前Oculus VR仍是小規模生產，還未遇到大量調配供應鏈的情況。他分析，臉書不太可能自己跳下來生產裝置，或許未來可以關注他們在「硬體設備」上可能尋求的合作對象。他也強調，在這股趨勢下，將加速5G相關設備的進展，為下一世代的夢打好基礎。

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核稿編輯：翁世航