「最喜歡拍強姦戲」，從男演員開性侵玩笑看馬來西亞女性地位
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馬來西亞男演員在綜藝節目上分享自己最喜歡拍強姦戲，更和其他四名資深藝人在節目上談論性侵仿佛是個癖好，遭來各界撻伐。今年，大馬頻頻傳出有關性別歧視、女性地位相關新聞，讓許多女性組織漸漸崛起，為大馬爭取性平帶來曙光。
近日馬來西亞傳出男演員在綜藝節目中把性侵當笑柄的事件，引起輿論嘩然，當地電視台綜藝節目「Astro Rumah 107」中，五名男演員正在討論在劇中的犯罪場景，其中馬來西亞演員法奧茲（Fauzi Nawawi）分享：「我最喜歡拍的犯罪戲就是搶劫和強姦。」綜藝節目節錄的影片在推特上廣為宣傳，除了招來網民撻伐，大馬女性組織也嚴厲批評，強姦不是玩笑。
法奧茲在節目中說，導演要求他在拍攝性侵過程時脫褲子，只剩下緊身褲。這一幕不止讓劇組尷尬得直冒汗，「我也在流汗，因為我要忍受兩件事，一是疲憊和慾望，再來是我還要控制表情，不可以看起來太自然。」其他主持人越聽越亢奮，並不斷追問他的當時感受。
法奧茲也表示，這一幕因與他對戲女演員拉惹法拉（Raja Farah）的父母不同意，最後並沒有播出。事發之後，法奧茲於19日在IG上傳影片，為他的言論以及拉惹法拉道歉，祈求各界的原諒。拉惹法拉在IG上透過影片表達對這起事件的感受，她表示自己感到被羞辱及不被尊重，也希望事情可以趕快過去。
法奧茲的言論受到各界抨擊。根據《星報（The Star）》報導，「馬來西亞鐵娘子」、前巫統黨員丹斯里拉菲达（Rafidah binti Abd. Aziz）表示，開這種影響性命的暴力行為的玩笑是非常可悲的，「聽到這種扭曲的言論讓人感到心酸，這絕對會對社會帶來不好的影響。」
婦女行動協會（AWAM）也在推特發佈貼文批評，「五位知名人士在電視上以輕鬆語氣討論性侵，性侵不是玩笑，而愉悅感是最後才會想到的事。」法奧茲道歉之後，婦女行動協會又另外發文警惕大眾，「道歉與改變行為是兩回事，開性侵玩笑不但毀了女人的尊嚴，而且也讓性侵玩笑成為常態。」網民也指出，演員應該保持專業態度，不該視性侵為「享受」的戲碼。
然而，這起事件的發生完全是演員的錯嗎？馬來西亞藝術家協會（Seniman）主席澤德・哉迪（Zed Zaidi）強調該節目製作組也需要負上很大的責任。根據《馬來郵報（Malay Mail）》報導，哉迪說明若談話性節目沒有遵守節目製作規則，電台執照將被吊銷。「節目並不是直播，若要懲罰，應該懲罰製作組，因為他們才是事情的首腦。」
大馬性侵玩笑事件頻傳
馬來西亞頻頻傳出性侵玩笑事件，近期內也發生月經檢查、雙性穆斯林、衛生棉包裝等性別相關新聞，揭露馬來西亞性別不平等的現象。更在政治、宗教及種族的摻雜下，使性別問題再度被複雜化，成為當今社會難解的課題。
婦女行動協會日前在IG限時動態分享，新聞媒體只報導馬來社會的性侵玩笑，忽略華人社會也存在此問題。大馬Youtube頻道《高清Gossy》發佈「十種有病的老師」、「十種騙小妹妹的怪叔叔」、「十種性騷擾」等系列影片，內容雖以搞笑為主，但影片多含性侵、性騷擾、搞笑模仿女性等性別歧視內容。創作作品消費女性，顯現出大馬社會對於女性地位的重視有待改善。
也正因為這幾起事件的發生，許多性別歧視受害者漸漸浮出水面，透過網路平台分享自己相關經驗。IG頻道@savetheschoolsmy 提供學生分享校園性侵經歷，除了讓受害者互相取暖，也揭露那些不被報導的校園性侵事件。
大馬的婦女組織也積極在各大網路平台上宣導女性主義、倡議性別平等，為長期受到壓迫的女性發聲。不過，根據瑞士智庫世界經濟論壇於今年發佈的《全球性別差距報告》，大馬排名第112，甚至落後於排名第109的緬甸。大馬要達到性別平等仍需付出許多努力，或許在婦女組織的帶領下，大馬社會將慢慢正視此議題，共同走在爭取性平的路上。
新聞來源：
- 'Warped mindsets' behind rape jokes, whisky controversies, says Rafidah 《星報 （The Star）》
- Fauzi Nawawi rape joke: Seniman says producers should be held accountable too, talk show host Shuk apologises《馬來郵報（Malay Mail）》
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：杜晉軒