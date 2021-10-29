「最喜歡拍強姦戲」，從男演員開性侵玩笑看馬來西亞女性地位

近日馬來西亞傳出男演員在綜藝節目中把性侵當笑柄的事件，引起輿論嘩然，當地電視台綜藝節目「Astro Rumah 107」中，五名男演員正在討論在劇中的犯罪場景，其中馬來西亞演員法奧茲（Fauzi Nawawi）分享：「我最喜歡拍的犯罪戲就是搶劫和強姦。」綜藝節目節錄的影片在推特上廣為宣傳，除了招來網民撻伐，大馬女性組織也嚴厲批評，強姦不是玩笑。

Tertengok dekat tiktok like how doh diaorang open this topic dekat tv ? like how doh ? tak boleh brain wei pic.twitter.com/4RMGKZMUQf — Yan (@FayyanFreaks) October 19, 2021

法奧茲在節目中說，導演要求他在拍攝性侵過程時脫褲子，只剩下緊身褲。這一幕不止讓劇組尷尬得直冒汗，「我也在流汗，因為我要忍受兩件事，一是疲憊和慾望，再來是我還要控制表情，不可以看起來太自然。」其他主持人越聽越亢奮，並不斷追問他的當時感受。

法奧茲也表示，這一幕因與他對戲女演員拉惹法拉（Raja Farah）的父母不同意，最後並沒有播出。事發之後，法奧茲於19日在IG上傳影片，為他的言論以及拉惹法拉道歉，祈求各界的原諒。拉惹法拉在IG上透過影片表達對這起事件的感受，她表示自己感到被羞辱及不被尊重，也希望事情可以趕快過去。

法奧茲的言論受到各界抨擊。根據《星報（The Star）》報導，「馬來西亞鐵娘子」、前巫統黨員丹斯里拉菲达（Rafidah binti Abd. Aziz）表示，開這種影響性命的暴力行為的玩笑是非常可悲的，「聽到這種扭曲的言論讓人感到心酸，這絕對會對社會帶來不好的影響。」

婦女行動協會（AWAM）也在推特發佈貼文批評，「五位知名人士在電視上以輕鬆語氣討論性侵，性侵不是玩笑，而愉悅感是最後才會想到的事。」法奧茲道歉之後，婦女行動協會又另外發文警惕大眾，「道歉與改變行為是兩回事，開性侵玩笑不但毀了女人的尊嚴，而且也讓性侵玩笑成為常態。」網民也指出，演員應該保持專業態度，不該視性侵為「享受」的戲碼。

Perlu ke? Apologizing is one thing but changing your behaviour is another. Ini perkara yg bukan shj menjejaskan maruah seorang wanita tapi menormalisasikan rogol sebagai jenaka je. Itu yg patutnya diubah juga. #AWAMSays https://t.co/ziDmttgecw — All Women’s Action Society (AWAM) (@AWAMMalaysia) October 21, 2021

然而，這起事件的發生完全是演員的錯嗎？馬來西亞藝術家協會（Seniman）主席澤德・哉迪（Zed Zaidi）強調該節目製作組也需要負上很大的責任。根據《馬來郵報（Malay Mail）》報導，哉迪說明若談話性節目沒有遵守節目製作規則，電台執照將被吊銷。「節目並不是直播，若要懲罰，應該懲罰製作組，因為他們才是事情的首腦。」

大馬性侵玩笑事件頻傳

馬來西亞頻頻傳出性侵玩笑事件，近期內也發生月經檢查、雙性穆斯林、衛生棉包裝等性別相關新聞，揭露馬來西亞性別不平等的現象。更在政治、宗教及種族的摻雜下，使性別問題再度被複雜化，成為當今社會難解的課題。

婦女行動協會日前在IG限時動態分享，新聞媒體只報導馬來社會的性侵玩笑，忽略華人社會也存在此問題。大馬Youtube頻道《高清Gossy》發佈「十種有病的老師」、「十種騙小妹妹的怪叔叔」、「十種性騷擾」等系列影片，內容雖以搞笑為主，但影片多含性侵、性騷擾、搞笑模仿女性等性別歧視內容。創作作品消費女性，顯現出大馬社會對於女性地位的重視有待改善。

也正因為這幾起事件的發生，許多性別歧視受害者漸漸浮出水面，透過網路平台分享自己相關經驗。IG頻道@savetheschoolsmy 提供學生分享校園性侵經歷，除了讓受害者互相取暖，也揭露那些不被報導的校園性侵事件。

大馬的婦女組織也積極在各大網路平台上宣導女性主義、倡議性別平等，為長期受到壓迫的女性發聲。不過，根據瑞士智庫世界經濟論壇於今年發佈的《全球性別差距報告》，大馬排名第112，甚至落後於排名第109的緬甸。大馬要達到性別平等仍需付出許多努力，或許在婦女組織的帶領下，大馬社會將慢慢正視此議題，共同走在爭取性平的路上。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒