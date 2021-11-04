《食癮》：胰島素過高會引發四大次級風暴，惡性循環最終引爆代謝危機

文：蕭慎行

四個次級風暴，引爆代謝危機

前面的篇章提到「食癮風暴」會造成的危害，食癮引爆代謝危機，若是把它拋在腦後，以為吃個保健食品就好，可能代價就會是一輩子的健康！

代謝疾病的發展是一個非常複雜的過程，其中牽涉許多危險因子包括：食癮效應、肥胖、胰島素阻抗、瘦體素抗性等，我根據多年來的研究結果並參考諸多文獻，最後決定提出「食癮風暴」理論，來協助大家瞭解代謝疾病的整個發展過程。

致命風暴，把人擊倒

「食癮風暴」是由高胰島素血症來啟動，胰島素過高會引發食癮效應、肥胖、胰島素阻抗、瘦體素抗性（血管硬化）等四大次級風暴，這四大次級風暴還會彼此互相拉扯，互相壯大，形成惡性循環，最後合併成一個超級大風暴，就是「食癮風暴」！

這巨大的食癮風暴隨著影響時間拉長，不僅讓你中年腹部肥胖加三高（高血壓、高血脂、高血糖），成為「代謝症候群」，最後還會引爆糖尿病、腦心血管疾病或是癌症，把你整個擊倒！

次級風暴一：食癮

高GI飲食引發高胰島素血症，血中胰島素過高會進一步引發食癮效應，「吃」變成是一種很大的享受。胰島素過高的食癮者，又特別攝取高糖、高脂、高熱量的「三高飲食」，更糟糕的是，攝取這類飲食又會讓胰島素飆升得更高，進入一種惡性循環。

血中胰島素過高造成食癮，誘發更強烈的食慾，導致吃多動少，副作用接踵而至，一旦食癮次級風暴啟動，接下來就一發不可收拾了。

次級風暴二：肥胖

處在現在三高的飲食環境下，食癮效應很容易讓你攝取過高的熱量，血中胰島素過高也會引發惱人的肥胖問題。

當胰島素過高，人體會立即把過多的熱量轉變成脂肪儲存，讓身上的脂肪呈現「只進，不出」的狀態，當然容易導致肥胖。這還不是最糟糕的，更糟糕的是，肥胖以後，血中胰島素會更高，肥胖體質更嚴重，你發現更會吃了，但腰上又多了一層；因此，一旦肥胖以後就會進入更大的惡性循環，很難再回頭。

肥胖只是讓你身材不好看嗎？如果你是這樣想，那就千錯萬錯！肥胖是一切健康問題的開始！肥胖會引發非常多的共伴效應，他們身上持續在進行著慢性發炎反應，而發炎反應正是啟動血管粥狀動脈硬化的開端；肥胖也會減少保護心血管荷爾蒙的分泌，讓體內心血管保護平衡完全打破；肥胖也會加速胰島素阻抗（Insulin resistance）的發展，讓血糖調控逐漸失能，血糖失調以後，你會更容易肥胖！

次級風暴三：胰島素阻抗（Insulin resistance）

胰島素阻抗已是醫學界公認第二型糖尿病的主因，如果我們把胰島素形容成鑰匙，肌肉細胞上有許多的胰島素受體（Receptor），如同鑰匙孔一般，血中胰島素過高時，如同用一大串鑰匙不斷去開有限的鑰匙孔，會導致細胞膜上的胰島素受體嚴重受損，最後形成空有鑰匙，鑰匙孔卻不足的情況發生，導致血糖無法有效地進入細胞內利用，大量的糖分滯留在血液中，造成血糖越來越高，最後引發第二型糖尿病。

肥胖會降低脂聯素（Adiponectin）的分泌，也會啟動發炎因子來改變胰島素的訊號，這會讓胰島素的作用越來越差，胰島素阻抗越嚴重；血糖越來越失控，導致胰臟必須分泌更多的胰島素來因應，進入典型的惡性循環。

瑞文博士是一位享譽全球的糖尿病研究專家，「胰島素阻抗」理論就是由他所提出的，他也在一九八八年率先提出「代謝症候群」的名詞，他擔任過美國衛生署內分泌與代謝疾病諮議委員會的會員，以及美國國家糖尿病諮議委員會的首長；他一生獲獎無數，由於他投入長達四十六年的研究心血，醫學界終於揭開了「代謝症候群」與「第二型糖尿病」的神祕面紗！

一九八八年，他獲得美國糖尿病學會的傑出科學成就獎，瑞文博士在他發現「代謝症候群」的發表文獻中指出：「胰島素阻抗會導致胰臟代償性的增加胰島素的分泌，血中胰島素過高會引發一些失調現象，包括：肥胖、高血糖、高血脂以及高血壓，這些失調的現象會大幅增加糖尿病與腦心血管疾病的危險性。

次級風暴四：瘦體素抗性（Leptin resistance）

人體總共發生兩大類的荷爾蒙作用的阻抗，這兩大抗性讓人類每年付出超過兩千萬人的死亡代價！其中一個就是大名鼎鼎的「胰島素阻抗」，另一個是大家比較陌生的「瘦體素抗性」。

瘦體素（Leptin）是人體的「肥胖訊號」，身體的體重調控機制就是靠瘦體素，肥胖以後，脂肪細胞充滿脂肪變大，過大的脂肪細胞會分泌瘦體素通知大腦，讓大腦知道：「身體太胖了！」

大腦接到瘦體素的肥胖訊號就會啟動兩大機制：降低食慾、提升基礎代謝率，把多出來的脂肪燃燒掉，讓體重回復正常；相對地，當你太瘦時，脂肪細胞就會關掉瘦體素訊號，大腦收不到肥胖訊號就會啟動增加食慾、降低基礎代謝率機制，把太低的體重拉回來。

身體就是靠這套體重調控機制來維持體重的恆定，所以，身體不會像吹氣球一般，一下變大，一下變小。

不幸的是，這套調控系統只適合輕度肥胖，過度肥胖時，脂肪細胞雖然分泌大量的瘦體素，但是大腦卻收不到瘦體素的訊號，稱為「瘦體素抗性」。

由於收不到瘦體素的訊號，雖然你已經很胖，但大腦卻還是認為「你太瘦了！」於是就拚命提升你的食慾，逼你每天大吃大喝，同時降低基礎代謝率，讓你的脂肪完全無法燃燒，導致肥胖問題更為嚴重。

你們可以想像一個畫面：一名過度肥胖者，臀部需要兩張椅子才塞得下，前面擺著的是一塊超大的T-bone 牛排，旁邊還有一盤堆成小山的薯條。

你以為在開玩笑？這可是我出國時親眼看見的畫面，過度肥胖導致他的代謝與體重調控完全失常！

越肥胖的人體內瘦體素越高，瘦體素抗性越嚴重；瘦體素過高會影響許多荷爾蒙的分泌，首先瘦體素過高會減少體內唯一可以保護心血管的荷爾蒙促瘦素的分泌，同時會增加促進血管硬化的荷爾蒙抗瘦素的分泌量，大幅降低脂聯素、阻抗素（Resistin）的比例，導致心血管保護機制完全被打破。

另外，由於瘦體素過高會降低荷爾蒙促瘦素的分泌量，進而導致胰島素阻抗更嚴重，血糖越失調，血中胰島素越高，進入更大的惡性循環！

所以，肥胖不僅僅是身材好不好看的困擾而已，肥胖會帶來很大的健康問題，糖尿病、高血壓、高血脂、腦心血管疾病、甚至乳癌、前列腺癌、大腸癌症都很容易找上你，因此，這些代謝疾病也被稱為「肥胖併發症」。

看見太多因為食癮風暴導致的肥胖以及肥胖併發症，讓我不禁想要提出長久以來的研究結果，為這個社會盡一份心力，同時希望大家可以注重造成肥胖的危險因子，做好健康的行動和準備。

終結食癮 控糖不生病

抗瘦素，讓人想瘦卻瘦不下來

肥胖以後， 肥胖者的脂肪組織會分泌大量的各種前發炎細胞激素（Proinflammatory cytokines），包括TNF-α、IL-6、IL-1β等，也會分泌瘦體素、抗瘦素等結構很類似發炎因子的荷爾蒙，這些都會引發長期的發炎反應。

肥胖者身上持續在進行著慢性發炎反應，而發炎反應正是啟動血管粥狀動脈硬化的開端；血管持續慢性發炎，肝臟會加速合成不好的膽固醇（LDL-C），減少合成好的膽固醇（HDL-C），這會加速血管粥狀動脈硬化的進行，容易引發腦中風、心肌梗塞。

肥胖者會增加阻抗素的分泌量，降低脂聯素的分泌量，不僅打破心血管保護平衡，也會讓胰島素阻抗更嚴重，另外，肥胖者的胰島素很高，增加脂肪食物的攝取，導致血中游離脂肪酸（Free fatty acid）很高，高游離脂肪酸會驅動發炎因子來改變胰島素的訊號，胰島素阻抗更嚴重；胰島素阻抗越嚴重，導致血糖調控越差，吸收進來的糖分都轉成脂肪儲存，讓肥胖問題更嚴重！血糖越高又會刺激胰臟分泌更多胰島素，導致血中胰島素更高，形成更大的惡性循環。

書籍介紹

本文摘錄自《食癮：胰島素5.0健康計畫》，博思智庫出版

作者：蕭慎行

——唯一清零，守護健康最後防線——

STOP！食癮風暴

肥胖問題，成了慢性病幕後元凶，

癌症、腦心血管疾病、糖尿病通通屬於「肥胖併發症」！？

斷開——肥胖、代謝症候群、第二型糖尿病、腦心血管疾病及癌變

中年發福，三高、慢性病的元凶？

糖尿病，可以完整控制的契機？

高血糖讓血管泡糖水，恐致失明、足病變？

減肥又復胖，溜溜球效應？

高胰島素血症，引發致命危機？

血管油滋滋，小心猝死風險高！

肥胖會破壞心血管保護機制，導致「心肌梗塞」與「腦中風」合稱的腦心血管疾病，每年奪走將近兩千萬條生命！

井噴式成長，富貴病成平民病？

肥糖尿病由早期的「富貴病」，變成人人可得的「平民病」，三分之一的洗腎病患來自於糖尿病併發症，食癮風暴儼然成為國安危機。

代謝矯正技術，成功逆轉食癮風暴！

STOP！食癮風暴

成人代謝症候群防治破口，由此開始！

Photo Credit: 博思智庫

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航