聯合國「排我納匪案」50週年，習近平在紀念活動上為何不敢提台灣？

聯合國「排我納匪案」50週年,習近平提聯合國2758號決議案

距今剛好半世紀的50年前,聯合國大會在1971年10月25日通過「2758號決議」,承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表,讓中華人民共和國接下安全理事會五個常任理事國之一,並決定立即驅逐蔣介石的代表與他在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位,而「2758號決議」也因此被稱為「排我納匪案」。

10月25日,中國國家主席習近平出席慶祝中華人民共和國「恢復」聯合國合法席位50週年紀念,儀式除了邀請現任聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)致詞外,習近平也以視訊方式進行演說。

據《新華社》發布的談話全文,習近平演講提聯合國2758號決議說:「50年前的今天,第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議,決定『恢復』中華人民共和國在聯合國的一切權利,承認中華人民共和國政府是中國在聯合國的唯一合法代表。這是中國人民的勝利,也是世界各國人民的勝利!」

演講中,他細數中國在聯合國的貢獻,並強調維護聯合國權威和地位,實踐多邊主義。值得注意的是,他在演講後段中提到:「世界各國應該維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定,不能由個別國家和國家集團來決定。國際規則應該由聯合國193個會員國共同遵守,沒有也不應該有例外。」習近平此段講話,頗有劍指美國和其盟友國家的味道。

此外,整篇談話中,習近平並如外界某些分析所認為的針對台灣發表談話,整篇演講未提一字台灣。

中國國際影響力漸增,美、中於聯合國較勁

中國在加入聯合國後的50年,在聯合國和國際組織的影響力持續擴張。去(2020)年9月,《華爾街日報》(Wall Street Journal)就曾以「中國如何接管國際組織」(How China Is Taking Over International Organizations, One Vote at a Time)為題,報導中國近年來如何在國際舞台上擴張自身的影響力。

文中提及中國在聯合國人權理事會(United Nations Human Rights Council)的「勝利」、佔據聯合國多個專門機構的領導位置、影響多個國際組織等為例,描述中國在國際組織上逐漸擴大的影響力。

近期,美國重返聯合國人權理事會後,與中國在新疆議題上交鋒的局勢,更再度「證明」中國於聯合國的影響力。據《德國之聲》報導,10月21日雖有43個包含美國與歐洲各國在內的國家,在聯合國批評中國對新疆維吾爾族和其他宗教、民族的酷刑和鎮壓,並共同發表聲明呼籲中國尊重新疆維吾爾族的權利。

但是,卻有包含中國在內有62個國家發表聲明表示,新疆發生的事情是中國的內部事務。且過去三年來,美、歐國家第三次通過人權委員會的會議來追究中國對維吾爾人的壓迫。

2019年和2020年,分別有23國和39國簽署了類似聲明。今年僅增加了四個國家,分別是土耳其、葡萄牙、捷克和史瓦帝尼。不過,支持中國的國家也持續增加,今年增加了高達17個國家,來到了62國。相較兩邊陣營的國家數目上來看,中國仍略勝一籌。

《自由亞洲電台》(Radio Free Asia)於10月25日的報導說,中國近幾年來推行「一帶一路」等外交政策,與非洲、東南亞多國建立良好外交關係,使得中國在國際政治及經濟影響力不斷上升,包含在聯合國的議價能力,即使美國加入聯合國人權理事會,可能很難改變人權理事會被中國主導的政治現實。

德、法、歐盟如何看中國在聯合國的表現?

《德國之聲》於10月22日的報導引述德媒《南德意志報》的評論指出,50年前讓中國「獲得」聯合國席次的決定本來無可厚非,因為將世界四分之一人口排除在聯合國之外,畢竟不是長久之計。從當時的歷史背景來看,北京進入聯合國,雖是對中共專制政權的強化,但同時也強化了聯合國本身。

評論指出:「自由世界顯然低估了讓這個一黨制政權,返回聯合國後會帶來怎樣的後果。過去幾年,美國退出多個國際組織,而中共則藉此良機利用空擋填補。現今,中國已成為聯合國總預算和維和任務(Peacekeeping Mission)的僅次於美國第二大出資國家,並且,中國出兵人數也比其他四個常任理事國(美、俄、英、法)的總和還多。」

評論也表示,台灣越來越明顯的在國際上被孤立,也反映出了北京在聯合國機制中所扮演的重要角色。中國在聯合國各個機構中擔任重要職位的中國外交官越來越多,而且這些外交官的首要任務不是為聯合國服務,而是要代表中國的利益。

評論最後指出:「中國加入聯合國50年的歷史,已經使北京的目的昭然若揭:將聯合國變成被北京操控和利用的工具。」

此外,《法新社》引述法媒《回聲報》的報導指出,中國在全球治理道路上展開的長征,最終使其在眾多國際機構具有強大的影響力。不過,中國使用的方法和企圖達到的目的,卻引來外界越來越多的反感和擔憂。

此報導回顧中國在聯合國及國際舞台上日益增長的影響力,中國的國際地位隨著其非凡的經濟發展,以及與美國的競爭而上升。如今,在聯合國15個專門機構中,有四個機構是由中國人出任總幹事,遠高於其餘常任理事國如法、英、美只各管理一個機構。

隨著中國於國際組織中的影響力增加,對台灣在國際參與上的打壓也增加。打壓台灣逐年惡化的狀況,漸漸讓歐盟有所感受。近兩年,歐州國家支持台灣國際參與的聲音持續升高,尤其以歐洲議會在10月20日高票通過強化「歐盟台灣政治關係與合作」(EU-Taiwan political relations and cooperation)。歐洲議會報告也提到,歐盟會員國應密切合作、強化與台灣的政治關係,台、歐交流應提升至全面夥伴關係。

報告除建議歐盟執委會將在台灣的「歐洲經貿辦事處」,更名為「歐盟駐台灣辦事處」,以反映歐盟與台灣密切合作的雙邊實質關係。報告也提到,歐盟強烈支持台灣以觀察員身分有意義參與世界衛生組織(WHO)、聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOL)等國際組織。

台灣退出聯合國後的50年,台、美如何在聯合國務實參與上合作?

台灣退出聯合國的50年後,在外交和國際參與上頻頻受挫,目前僅剩下15個邦交國,且在國際組織的參與空間上,一年比一年更受限。

10月21日,國務院主管中國、台灣和蒙古事務的亞太副助卿華自強(Rick Waters),參與華府智庫「德國馬歇爾基金會」(The German Marshall Fund of the United States)的線上研討會。與談中,他批評中國「誤用」(misuse)2758號決議,施壓聯合國阻止台灣有意義參與。

據《中央社》的報導,主持該場活動的「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser),對華自強的發言分析指出:「美國長年以來不認同2758號決議等同於『一中原則』。」

葛來儀說:「美方官員首次點出美國『一中政策』,不同於北京『一中原則』,或是首次說明美國認知(acknowledge)、但不承認(recognize)台灣是中國一部分。」但是,她也坦承美國鮮少公開做出類似聲明。換句話說,華自強批評中國「誤用」2758號決議文,展現的是美國政策的「不變」,而變的是美方從避諱轉為大方,並提升發言表態官員層級。

葛來儀分析,這代表拜登(Joe Biden)政府決定堅決抵抗中國阻止台灣參與聯合國,並讓北京無法利用2758號決議達成目的。但她提醒,華自強的發言不代表美國會支持台灣加入聯合國,美國政策是支持台灣有意義參與不需主權的國際組織,而她不預期這項政策會改變。

曾擔任美國在台協會(AIT)理事主席的卜睿哲(Richard Bush)則呼應,2758號決議是關乎中華人民共和國與中華民國,誰在聯合國代表「中國政府」,並未提到台灣是否是中國一部分。卜睿哲說:「華自強的發言並未改變美國過去政策,也不代表美國可能會支持台灣入聯。但他強調,美國絕對支持台灣有意義參與國際組織。」

此外在10月22日當天,也是我國退出聯合國屆滿50週年前夕,外交部與美國在台協會同步表示,台美雙方於22日已就「拓展台灣國際參與」舉行視訊會議,討論如何擴大台灣在聯合國及國際參與,美方重申支持台灣有意義參與世界衛生組職(WHO),以及聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)。這是我國退出聯合國50年以來,美國政府第一次與我方開會,討論如何擴大台灣在聯合國的參與。

10月26日,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)也發表聲明支持台灣參與聯合國。布林肯表示,排除台灣有損聯合國與相關組織工作,美國呼籲「所有聯合國會員國」,支持台灣有意義參與聯合國體系(UN System)。不過在聲明尾段他也強調,這符合美國的「一中政策」,亦即美中三公報、《臺灣關係法》與六項保證。

《霧谷晶策》分析,習近平稱中國「恢復」中共在聯合國中國席次代表,根本就是無稽之談。中華民國1945年身為聯合國創始會員國時,中華人民共和國根本還沒成立與存在,何來「恢復」席次,更遑論慶祝?中國就是如此顛倒史觀,才會被美國認證為「修正主義國家」(revisionist)。

另外,《霧谷晶策》覺得習近平在談話中,不敢提到台灣的原因,就是擔憂台灣問題被「國際化」。畢竟,中共當局一直認為台灣是中國的內政問題。如果習近平在關於聯合國的談話提到台灣,不就等於是認證台灣議題國際化?習近平當然是不會傻到這麼做。

《霧谷晶策》不認為美國對台灣參與國際組織的推動,會因為布林肯、華自強等官員談話,就能有實質改變。雖然《霧谷晶策》也非常期待美國對台灣能有真正的實質作為,建議國務卿布林肯可以親自訪問台北,就如同1971年季辛吉(Henry Kissinger)密訪北京一樣,國際社會就會重視台灣的存在。

最後,《霧谷晶策》首先要提醒蔡英文政府,日前台美達成共識推動參與的世界衛生大會(World Health Assembly, WHA)觀察員,並非世界衛生組織(WHO),因為世衛正式會員是需要國家地位(statehood)才能參與,千萬別魚目混珠。

其次,《霧谷晶策》絕對大力支持台灣參與國際組織,但千萬別用中華台北名義,否則會自我矮化。

再者,《霧谷晶策》帶讀者回顧歷史,無論是世界衛生大會、聯合國氣候變遷綱要公約,乃至於國際民航組織、國際刑警組織,都是在馬英九政府任內提出,期望蔡政府除「馬規蔡隨」之外,也應要提出新的國際參與目標,一起讓台灣更好。

