5億高中生墜樓案偵查終結：夏男殺人罪不起訴，但檢方判定兩人是「假結婚」

5億元身價的賴姓高中生（以下簡稱賴生）墜樓身亡一案，台中地檢署今（21）日偵結，因為各項證據都顯示賴生並無他殺跡象，台中地檢署做出不起訴處分；但檢方認定地政士助理夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）與賴生並無感情，兩人是假結婚，依「使公務員登載不實罪」（偽造文書罪）起訴夏男。

賴生剛滿18歲，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父今年4月底過世，5月3日舉辦告別式，隔天賴生與夏男外出，2人登記同婚後2小時，賴生卻在夏男住處墜樓身亡。賴生母親控訴「謀財害命」並對夏男提告。

為何殺人罪不起訴？

賴母日前找來知名法醫高大成協助，高大成原本研判，賴生於10樓處先被嫌犯騙到陽台，於欄杆留下指紋掌印（警方也確實採得賴生指紋掌印），之後夏男騙賴生下樓，並謊稱忘記帶電梯感應卡，騙賴生走沒有監視器的樓梯，途經3樓時，慫恿賴生進入待售空屋，賴生進入空屋，被埋伏的共犯灌麻醉藥、注射毒品，心臟驟停後又被勒頸拖行，從低樓層丟下樓，因此頸部有勒痕、右手臂有四處針孔。

不過根據根據台中地檢署提出的6大事證，配偶夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡；夏男所穿著衣物經多波域光源檢視，亦無可疑跡證及血跡反應。

另外根據夏男及死者之DNA鑑定報告，夏男與死者之指甲內均無血跡反應，亦無對方之DNA，時可研判雙方並無肢體接觸。未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷；最後則是賴生的頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血；第六、舌骨、甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀。

至於賴生身上的針孔、頸部勒痕等，相驗遺體時，確認是醫護人員急救打針、套用護頸造成，有診療紀錄等證據可憑，至於是否被注射毒藥等，中檢解剖化驗1000多種毒物顯示，並無被注射毒物或藥物跡象。

檢方表示，全案經檢察官縝密蒐證，並與台中市政府警察局第五分局、刑事鑑識中心、刑事警察局鑑識科、法務部法醫研究所等單位與鑑定機關，依相關事證進行調查後，均無從認定夏男與夏父涉有殺人罪嫌，依法予以不起訴處分。

「偽造文書罪」若成立，兩人婚姻無效

不過對於兩人的結婚登記，由於夏男偵訊時，始終不說明結婚動機，也拒絕測謊。因此檢方調查相關證據之後，認為兩人是「假結婚」，依「使公務員登載不實罪」（偽造文書罪）對夏男提起公訴。

根據檢方調查數位鑑識、通聯記錄分析，夏男與賴生除因1月5日辦理土地贈與契約友聯繫外，至案發5月4日為止，雙方毫無使用LINE聯繫的事實，半年內夏男與賴生亦無任何通聯記錄交集。另外根據夏男騎乘機車的路線、悠遊卡乘車紀錄，僅有2023年2月19日較為接近賴生住家外，其餘完全無交集。

而且根據賴生高中輔導紀錄所載，賴生曾因追求同班女同學遭拒而有情緒困擾問題並接受輔導之事實。而且根據賴生手機的數位鑑識報告，顯示賴生在星巴克時，才以Google搜尋「釋字第748號解釋施行法」相關資料。夏男父母也表示，父母2人事前對於夏男交往對象或辦理結婚等事均毫無所悉。

另外根據2位結婚證人指證，夏男當時在結婚前，是在路上隨機任意找尋可以幫忙證婚的證人，並且以金錢為誘因，促使陌生民眾協助兩人完成結婚見證事宜。根據道路監視器影像照片，2人於辦理完結婚登記後，夏男騎乘機車搭載賴生返回案發社區。

根據以上7點，檢方認定夏男與賴生「顯無同性結婚之真意」，因此依《刑法》第214條「使公務員登載不實罪嫌」，向台中地院提起公訴。

台中地檢署指出，賴生在事發當天早上8點8分，用手機查詢「釋字第748號解釋施行法」相關資料，過了1個小時後，跟夏男於9時許完成結婚登記，接著回到夏男住處，上午11點墜樓身亡。

賴母的委任律師許哲也已經在本月1日向台中地方法院民事庭，遞交夏男、賴生「婚姻無效」之訴，許哲維說，民法第982條規定，結婚要有二人以上證人之簽名，依最高法院判決，兩名證人還要「親見親聞有結婚之意思」，夏男臨時在路旁找兩名證人，這兩人顯然對賴生並無「親見親聞有結婚之意思」，另外，婚姻是雙方有共同經營生活家庭為目的，夏男結婚動機可能是別有所圖，不符合此一目的。如果賴母勝訴，夏男將無繼承資格。

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核稿編輯：翁世航