岩井俊二《青春電幻物語》映後座談全記錄：霸凌仍未被解決，有太多的不堪入目無法想像

文：Giloo紀實影音（逐字稿整理／謝定宇；責任編輯／林潔珊）

Giloo紀實影音於8月21日（六）下午舉辦了《青春電幻物語》直播特映會，邀請到演員連俞涵與岩井俊二導演跨國連線對談，並由知名影評人膝關節主持，以下為這次映後座談的逐字稿。

膝關節：歡迎各位直播間的朋友們，在今天星期六的下午一起觀賞《青春電幻物語》這部20年前上映的電影。沒有想到20年後的今天，Giloo紀實影音及光年映畫舉辦了一場線上電影直播活動，還邀請到導演本人映後座談。直播活動結束的現在，《青春電幻物語》的導演岩井俊二以及知名演員連俞涵也已在線上，讓我們一同掌聲歡迎兩位。

真的非常感謝導演在電影上映的20年後，願意支持台灣舉辦的活動，也很感謝導演在星期六的午後與線上的觀眾一同參與。待會在直播間許多網友也會留下他們寶貴的問題，導演是一位非常銳利的社會觀察家，且在拍攝上有非常多的細節，所以《青春電幻物語》即使過了20年，許多網友、影迷、影評人仍舊非常熱烈地討論。因為這部電影在非線性與線性的時態中混合了不少細節，讓大家重新觀賞時仍非常有感覺及感動。

首先邀請岩井俊二導演，與直播間的台灣影迷們打聲招呼一下，謝謝！

岩井俊二：大家好，我是岩井俊二。

膝關節：哇沒想到導演會用中文介紹自己。忘記了，也先請俞涵與導演打聲招呼。

連俞涵：導演好，我是連俞涵，很開心可以與導演一起直播對談。

膝關節：俞涵同時也是導演的超級大粉絲啊！

Photo Credit: Giloo紀實影音

膝關節：首先想向導演詢問，20年前為什麼會創作《青春電幻物語》這部作品，他的起源是什麼？可以與台灣影迷們分享一下。

岩井俊二：談到這部作品創作的契機，我想先分享一件與最近有關的事。今年日本舉辦東京奧運會，原先負責開幕式配樂的作曲家在開幕前幾天時，因為他20幾年前在雜誌上的一篇言論，談及他學生時期霸凌別人的過程，因而造成了非常大的爭議，所以在開幕式前幾天遭到奧委會解任，他的配樂也臨時被抽換，造成相當大的風波。

當時他做出那樣發言的背景，剛好是日本社會霸凌的問題相當嚴重的時代，也在那個時候發生了一起日本男國中生自殺的事件引發轟動。當時我自己是在拍完《情書》後，搭飛機時在報紙上看到那篇報導，在我心中留下非常大的震撼。

所以我認為，在前陣子看到今年東京奧運這個事件時，那位作曲家在20幾年前的雜誌訪談提到過往的霸凌經歷，可能也跟當時的自殺事件有關。因為當時很多人都在討論霸凌的問題，而他自己亦作為霸凌者。我自己在那個時候，也認為與霸凌相關的社會問題，是我創作的原動力、動機之一。

現在20年後回頭來看，不管是在本次東京奧運引發的爭議，又或者是《青春電幻物語》重新上映，我認為相當諷刺的就是，霸凌問題仍舊被持續的討論。

膝關節：《青春電幻物語》最初上映時是2001年，我想俞涵當時應該還未看過這部片，可以分享一下妳何時看了這部片的呢？

連俞涵：應該是在高中的時候，因為那個時候常會去逛光華商場，然後就從中找到DVD、VCD，找到很多自己想看的電影。所以或許是在高中的時候看到的。

但是那個時候可能比較不太能理解，因為我身處的環境比較沒有霸凌的現象。所以我看導演的另外一部片《花與愛麗絲》時比較會有感觸，因為我的女校生活感覺與這部電影比較相似。在《青春電幻物語》中我比較找不到與學生時代的共鳴。反而是近期重新上映後我重新看一次，發覺長大以後才比較真正看懂。

Photo Credit: 光年映畫提供

膝關節：為何經過了20年，《青春電幻物語》現在回過頭來看與大家的共鳴度還是很高呢？經過20年的現在，日本的校園霸凌事件到底有沒有比較少呢？

岩井俊二：這個問題還蠻複雜的，因為現在的校園霸凌的問題仍舊沒有解決，還是一個很嚴重的社會問題，而且每一次上新聞，你看到那些事件的時候，心都還是會很痛。

其實在拍攝這部片是我拍完《情書》大約七、八年之後，但是我自己認為，《情書》跟《青春電幻物語》，其實就是青春的正反面。

在拍《情書》時，片中所表達的都是比較甜蜜、較令人懷念的青春，但好比片中關於同學會的場面，主角跟過往的同學間也是有一些疙瘩、互相不見得能理解的部分；又比如說片中人際關係的層面，再更加往下挖掘的話，也一定有關於霸凌、排擠等等的問題。只是《情書》片中表現出來的，多是青春比較正面的那個部分。

在拍攝《青春電幻物語》的時候，我想呈現的便是「青春的反面」。實際上我自己在國中小求學的過程，自己也曾經被霸凌過，也曾經看到別人被霸凌。所以生為當事者的心情，是我非常理解的。在拍攝《青春電幻物語》時，一方面試圖想表現那個時代，當時學生所面臨的霸凌處境；另外一方面也是我個人的成長經驗，我把它放到這個電影裡面。

雖然電影本身的故事是虛構的，但在我製作劇本時，也到各處採訪收集了許多別人不管是霸凌還是被霸凌故事。其實當時聽到真的是心會很痛，因為太多殘忍故事，很多沒有鬧上新聞，許多是在檯面下就已經被解決掉、或者是一直沒有被解決。但也不見得因為沒有被新聞報導，霸凌就不被知道。

在最終的電影劇本方面，我採用的是觀眾勉強能夠接受的程度而已，那些太殘忍的事件我都沒有放進去。真實社會裡面的霸凌，真的完全不是電影描述的這種程度而已，還有太多太多不堪入目、太多你無法想像的。

在《青春電幻物語》這部電影上映時，還蠻多人表示負評、抗議，為何將校園生活描述得如此黑暗，或是片中的描寫太殘忍看不下去。我心裡就在想，那些更加殘忍的真實，我都沒有拍出來。我想表達的是，不要當漠視這些問題的大人；我想告訴社會，這些東西是實際存在的，不要當他沒有發生過。

因為霸凌發生在校園這樣密閉的空間，學生青少年們無限的想像力在裡面暴走，當他們為所欲為的時候，那會變得相當的殘忍。所以即便是《青春電幻物語》上映的20年後，仍舊引發這麼大的迴響，或是大家看了之後還是很有感觸，這是一件相當複雜的事情。

20年後的現在看這部電影的時候，我們無法將這些霸凌視為已經是過去了、現在已經不存在，當作是一個歷史事件來看。不，完全沒有。觀影者仍舊可以用當事者的心態在看，代表這個東西是完全沒有被解決的。

Photo Credit: 光年映畫提供

膝關節：在這部片中，也可以看到青春時期的孤獨，這些學生他們無處發洩。青春期的死亡，其實也無法被社會所理解。導演是如何在電影中詮釋「青春」這個命題？

岩井俊二：接著《青春電幻物語》，我也拍攝了《花與愛麗絲》，雖然場景都在國高中，卻是完全是不一樣的世界。

我覺得學生，或者說青春期的小孩子，已經是獨立的個體。每個人都在自己的位置上很努力地找出自己的生存方式，在自己的小圈圈裡面活下去。所以我看看待他們，是處在從父母的身邊即將要離家，開始提早經驗從家庭到個人生存的這個階段。

膝關節：導演剛剛提到，「《情書》與《青春電幻物語》，就是青春的正反面」，接著想請俞涵分享一下，最喜歡岩井俊二導演的哪一部電影。

連俞涵：我自己很喜歡《情書》，除了買了小說，重新上映時的電影海報我也掛在房間裡。對我來說，我認為《情書》把某些部分處理地很好。人在成長的不同時期，會與某些人有很深刻的交會，但最後可能會往不同的方向而去。不一定是生離死別，有時候就算活著，那些曾深刻聯繫的人們，也可能會慢慢失去聯繫。後來要重新再與對方對話，都有點困難。

每當遭遇這種時刻，我就會把這些人放在心裡，用《情書》的台詞安慰我自己，就好像在自問自答——不管你現在在哪裡，如果你很好的話，我也想告訴你，我也很好。之前有收到出版社的邀稿，寫關於遺憾，我就有提到《情書》。後來就有神奇的事情發生，在寫完稿之後，今年就意外跟那位很久沒有聯絡，本來有些遺憾的一段友情重新恢復聯絡。

無論在什麼時期，看《情書》的小說或電影，對我來說，人生大大小小遺憾都是有可能被撫慰的。所以《情書》的海報會一直掛在我房間，小說也會一直在書櫃上。

膝關節：小說也在我的書櫃上。另外不知道導演知不知道，因為很多人因為喜歡電影《情書》，所以他們去電影場景的北海道旅遊。我實際造訪當地時，也很意外地發現到小樽那邊的觀光活動，也把電影的場景所對應的景點資料提供遊客去觀光。不知道導演是否知道，北海道小樽那邊已成為當地的觀光重點了？

岩井俊二：我自己是沒有直接看過，蠻好奇的，也會有點擔心啦，如果有對當地產生經濟上的貢獻，那我覺得還不錯啦。但當時有些電影場景是借用一般的民宅，不知道被認出來會不會對當地人有點尷尬、困擾，後來拍外景借用場地時，其實也都會擔心這樣的事情。

膝關節：導演因為這20年來，拍攝電影題材都是跟青春有關，純愛電影也造成很大影響，不管是在台灣、香港、還是中國，很多年輕人認為您是一位非常具號召力的導演。甚至有媒體號稱導演為「純愛電影教主」，不知道導演對這樣的頭銜會怎麼看呢？

岩井俊二：我知道我在世界各地尤其是華語圈有不少影迷，但是不知道有被稱為「教主」這種程度。我自己覺得還我是蠻幸運的，剛好我想要拍攝的題材是很多影迷們想看的東西，所以我才有辦法這樣長年的製作下來。

因為我選擇的題材，其實幾乎都是我自己好奇的、關心的，我才會有動力創作下去，也碰巧獲得大家的喜歡與支持，產生很大的迴響，所以我才有辦法一路創作至今。回顧我自己長年的創作經歷，真的非常感謝我的觀眾們，由於有觀眾的存在我才有辦法做到現在，滿心的感謝。

Photo Credit: 光年映畫提供

膝關節：探討《青春電幻物語》，就少不了討論電影的配樂，當初是為何會找上這些音樂人合作的呢？這兩位音樂人（Salyu、Chara）來台演出時也深獲好評，合作開始的契機是什麼？

岩井俊二：Chara的部分，剛好我是他的粉絲，很喜歡她的專輯，也希望有朝一日可以合作，所以從《夢旅人》開始到《燕尾蝶》，就開始有很多的合作；Salyu的部分則是我的音樂製作人小林武史提議的，他介紹我說有一位不錯的女生要不要聽聽看，當時她還沒有出道。聽完之後覺得，由於她天生獨特的音色，我就決定賭一把讓她在片中擔任「不現身」的主角。

因為沒有人知道她是誰，而電影上映之後，莉莉周周的角色肯定會引起廣泛討論，假如是已經有名氣的歌手的話，聲音肯定會被認出來。由於Salyu還未正式出道，後來我覺得選擇她是很正確的決定，她是以莉莉周周的身份存在電影裡。

我也很高興Salyu後來持續的朝向歌手與演員的路線前進。今年是《青春電幻物語》上映20周年，也是Salyu出道20周年，我們也正在討論是否在音樂方面有其他新的合作。

膝關節：提到導演的電影與配樂，當然就一定要提到小林武史。由小林武史所創作的《青春電幻物語》與《燕尾蝶》的音樂，特別是在《青春電幻物語》這邊，是想帶給大家什麼樣的感覺？另外跟小林武史的合作，有沒有什麼趣事可以跟各位影迷們分享的呢？

岩井俊二：跟小林武史所的合作，開展於《燕尾蝶》這部電影。大概是1995、1996左右，我對《燕尾蝶》電影配樂的想法，是我想要做1970年代搖滾音樂風格，當時的樂器組成是比較簡單，聲音並不那麼炫耀複雜。

剛好我那時候開著廣播，聽到小林武史的樂團MY LITTLE LOVER的音樂，與我心中想像的那個聲音是蠻像的，剛好在工作中有些來往，我就主動聯絡他，有沒有興趣一起做看看我下一部的電影配樂。其實我想要的音樂概念，與他當時接下來想嘗試走風格是很一致的，由此而展開了音樂上的第一次合作。

《青春電幻物語》跟小林武史的合作，其實是很奇妙的，如果沒有小林武史的話，《青春電幻物語》這部電影就不會誕生。

這件事說來話長，一開始《青春電幻物語》是打算在台灣拍攝的，當時我剛好跟楊德昌導演有一項合作，要各自在對方的國家拍電影。所以我要在台灣拍攝，而楊德昌導演則要到日本拍片。當時我看到《牯嶺街少年殺人事件》的海報，對我而言很有感覺、很有靈感，便想出了個故事，不過跟後來《青春電幻物語》的劇本內容其實是不一樣，但它是整個計畫、企劃發想的原型。

後來我就一邊進行劇本創作，一邊在台灣勘景。但在多方探訪後我發現，如果劇本要針對校園霸凌問題的話，是沒有辦法在台灣進行拍攝的，因為我沒有經歷過台灣的校園生活，我不知道真實的樣貌是怎樣。所以如要討論校園霸凌問題的話，我還是要把故事帶回日本，它才有辦法成形。不得已的情況下，在台拍攝的計畫就暫時取消了。

可是回到日本之後，寫出來的劇本內容我一直都不是很滿意。拖著拖著時間一久，感覺案子可能沒有辦法再繼續進行。要不要乾脆放棄，去進行其他的創作好呢，但在我快要放棄的時候，沒想到小林武史沒有放棄。他已經開始配樂創作了，還寫了很多demo出來，他就直接一首一首丟給我聽，說著聽聽看吧，聽歌說不定就會產生其他靈感，不斷鼓勵我。

而我也確實從配樂當中獲得靈感，有一些想法陸陸續續成型。剛好我同時也在創作小說，我就想到既然劇本創作寫不出來，要不乾脆先從小說寫起呢？剛好當時也開始有創作網路小說的風潮，於是我就先從網路上刊登小說。我不是像紙本出版一樣一次把小說內容公開，而是透過連載的方式，再附上留言板的功能，即時讓網友也可以有些迴響討論。

就在這樣與網友互動交流的過程中，我把這個故事延伸下去。從中我也漸漸地看到這個故事的落腳處在哪裡，我發現自己原來對這個故事最模糊摸不清的地方其實是：「莉莉周周」這位女神的存在——音樂女神、不可侵犯的至尊偶像歌手，可是我卻一直無法掌握她實際的樣貌，十分朦朧。但透過網友的討論與留言互動中，我才漸漸產生了一個真實的感覺：實際上她在一個虛構的世界中，卻成為了一個似乎存在的女神。

直到那個時候，我才真正對電影劇本方向稍微有了具體的掌握。後續這項小說創作計畫也才由網路連載小說，改編延伸為電影劇本，並開始實際拍攝。所以可以這麼說，《青春電幻物語》沒有小林武史事前創作的配樂啟發，就不會有這部電影的誕生。

Photo Credit: 光年映畫提供

連俞涵：我在觀賞導演的電影時，像《青春電幻物語》，我對於電影的片段中蒼井優走在田裡，用穿著學生皮鞋的腳，踩踏蹂躪日幣紙鈔，拚命地一直剁一直剁直到紙鈔整個爛掉，還不斷繼續再搓揉，這樣的小瞬間讓我覺得表現得很細膩。所以當我想起這部電影的時候，這個瞬間就會是我覺得《青春電幻物語》這部電影帶給我的一個「Very Moment」。那個感受就彷彿不管承受了多少傷害，但是因妳存在於大自然中，那一瞬間妳想要這一切都搓揉掉的感覺。

連俞涵：所以想詢問導演，在拍片的過程中，也許畫面不一定有被剪進去，但是否有那種在拍攝的過程中，心中認定就是那個「Very Moment」，可能代表這部電影的某一個畫面，然後讓你永遠忘不掉的？

岩井俊二：雖然不完全是針對這個問題，但剛剛俞涵提到的那場戲，讓我想到了拍攝當時蒼井優的狀況，與大家分享一下。

其實大家在電影看到剪接後製過後的畫面，與實際來到拍攝現場，感受可能會不太一樣。當時蒼井優演完在田邊踩踏紙鈔後的場景，接下來準備要跳到旁邊的河道裡。但大家都沒有辦法想像，那個河道現場是非常骯髒而且混濁的狀態，我自己的話是絕對不想跳下去的。如果跳下去不小心喝到水啊或是怎樣，一定會出事情的。

但是我們就請一個工作人員先跳下去示範，跟蒼井優說沒有問題、可以下來。雖然我心裡知道完全就是有問題，但是不得已還是請工作人員先下去，讓她安心一下，然後再請她接下去表演。在拍攝這幕的時候，我知道自己想要拍什麼，可是現場的年輕演員即便拿到劇本，可能也未必能夠理解，究竟他們即將演出的角色要表現什麼。

這些演員他們唯一能做的事情，就是在表演的當下，身為那個角色，感受那個時間與空間，所以說不定蒼井優在跳入河中哭泣的場景，說不定真的是現場水太冰太髒，難過到哭出來了，「怎麼會有那麼痛苦的攝影現場」。說不定是這樣子，但我也不敢問她。

剛剛俞涵分享的想法，我就會覺得「哇這些演員有時真的還蠻可憐的」，而導致這樣的責任在我。後來一幕是她回到家，因為衣服髒了，她要在院子裡面把自己的身體沖乾淨。但實際上那個院子的水管接的不是自來水而是井水，非常的冰冷，沖下去會全身顫抖，不是正常人可以忍受的。但在我喊「cut」之前，蒼井優她就得一直沖下去，雖然我在一旁看著也是心有不捨，但這是我的責任。同時另外一個女演員為了劇情剃光頭、男演員要全裸，現在想到這些事情我突然對這些小演員蠻不好意思的，有點內疚。

所以真的很慶幸，這部電影上映20年至今，到現在仍能繼續成為大家喜愛的電影。而當時參與的年輕演員，他們各自長大後也有很好的發展，這也是令我慶幸的，不好意思剛好想到這些。

連俞涵：剛剛導演提到在進行《青春電幻物語》劇本創造時，有收集到一些故事是更加殘酷，但最後沒有拍出來。那我自己還蠻想問說，有沒有真的很棒很棒東西、也很有興趣的題材，但在最後一刻決定，還是覺得不要拍，留給自己。有那樣的瞬間嗎？或有那樣還沒有拍出來的作品嗎？

岩井俊二：僅限於《青春電幻物語》的話，因為這部電影比較少正面的題材。如果是其他部電影的話，我平常創作的靈感大多來自於日常生活，有些比較觸動我的，我都會想像有沒有可能將它納入作品題材。

但仔細想想，通常會被我作為創作題材的事情，通常都不是什麼很好很棒的事。因為我的作品大部分都是比較殘忍的，人生中比較痛苦，或者是比較遺憾的那一面，好像也沒有Happy Ending的電影。不管是《燕尾蝶》或《花與愛麗絲》，或是看來比較美好的《情書》，在最後結尾，也好像心裡破了一個洞，沒辦法補起來的遺憾或殘念。

當有靈感會觸動我的那個瞬間，好像大部分是關於有痛覺的時候。先前有提到說我國中小時也有遭遇霸凌的狀況，可是有時候抬起頭望向天空，突然有時會看起來比平常還要更藍；或是有時候下起雨來，突然聞到雨的氣味.......，這些小小的瞬間，其實也是我很想要放到電影當中的。

正是因為日子可能過得很痛苦，可是能夠體驗到在日常生活中、在大自然裡面，這麼一點點的甜蜜、這麼一點點的幸運，或許就會覺得，接下來的日子能夠繼續活下去。

這些小小瞬間，是我很珍貴的，也是自我的經驗當中，很值得與各位分享的。我也不知道該不該放到電影劇本裡，或是有沒有好好拍攝剪接到電影畫面過，但是這些瞬間，也是創作的原點之一。

Photo Credit: Giloo紀實影音

觀眾Q&A

Q1：請問接下來導演還有規劃製作《燕尾蝶》或《青春電幻物語》以音樂為主類型的作品嗎？此外導演還會針對青少年的問題拍攝電影嗎？如果會的話，仍會繼續選擇霸凌這樣的題材嗎？

岩井俊二：關於青春電影的霸凌題材，我其實是不想拍的，但是過往都是以不得不拍的心情，來拍攝關於霸凌的議題。今後如果我還會再拍青春電影的話，如果霸凌仍舊沒有消失，我們不得不注視這樣的問題的話，霸凌就可能還會出現在我電影當中。但基本上，我是沒有非拍不可。

至於音樂電影的話，其實這是我一直都想要嘗試的創作類型，畢竟小林武史也是我的朋友之一，個人也很希望讓音樂成為我的影像創作理念主軸之一。所以接下來會希望繼續創作音樂以及電影，或者是和一起創作音樂的夥伴們合作，來共同創作電影。

Q2：關於《青春電幻物語》當中，主角青少年眾人前往沖繩旅遊的片段時，許多鏡位都是由演員手持拍攝。想詢問導演這樣安排的用意，是為了讓電影畫面增加多一點活力嗎？讓觀眾跟隨演員視角的鏡位，透過這些青少年的眼光去看待這些比較殘酷的故事嗎？或是導演想為觀眾帶來什麼樣的感覺呢？

岩井俊二：當時前往勘景時發現，沖繩的小島上雖然四面環海，海景方面十分有沖繩的感覺，但是回到陸地上的話，景色其實與片中主角們老家所居住的鄉下，沒有太大的差異。因為主角們老家所居住的鄉下，也可以看到很多農田，當地盛產稻米；但來到沖繩的小島上，當地主要種植的是甘蔗，所以放眼望去兩邊的農田（米田、甘蔗田）都是一片綠油油的，沒有太大差別。

既然一群人都出發去旅行了，但卻來到一個景色很相似的地方，在電影中，不管是影像上或故事上都很難做出區別。所以我就思考要如何表現出這一段落的差別，後來便想到，不如讓演員手持攝影機，有點像home video（家庭電影）的概念，用他們自己拍的影像來呈現差別。

Q3：今天透過線上放映，結合網友在直播間留言互動的方式，彷彿能與電影中的聊天室互相搭配，不曉得導演對於這樣的放映形式感覺如何？

岩井俊二：我自己其實也蠻想試試看，同步收看《青春電幻物語》電影，一邊看著留言板被刷下來的樣子。

Q4：《青春電幻物語》中常常出現一個詞彙「乙太」，由於現在的觀眾們未必都能理解電影中「乙太」所表達的意涵，想詢問導演當初為何選擇使用「乙太」，以及背後想呈現什麼樣的構想？

岩井俊二：「乙太」其實真的是一個很難解釋的概念。

在我們觀看電影或收聽音樂時，都會容易使我們感動，但你很難去解釋，具體感動你的是什麼樣的事物。就好像我們在觀看大自然風景時，也很難具體形容接受到的那份心情是什麼，或是為什麼情緒會如此激動。尤其在接觸到美好的事物，或者是自己十幾歲時感受力特別的強烈，對於許多東西都有很強烈的感觸，但那些不見得能夠形容得出來。

我試圖去形容我青春期時自己感受到這份強烈的心情，進而成為創作者的，這也是我一部分的創作動機。而在《青春電幻物語》中，我把這一份感觸、這一份感動，故意用一個具體的代名詞把它表現出來——那就是「乙太」。

「乙太」並不同直接定義為感動，或我剛剛提到的那些東西。「乙太」的存在，有可能如電影中所呈現的，因為每個人的詮釋、每個人的定義不同，造成的人際關係或是類似於粉絲、信徒間的分裂。在意見不合之下，美好的事物反而也可能會造成分裂，所以「乙太」其實同時具有正面與負面的意涵，就看你怎麼去詮釋。

Q5：同時也有網友提到，電影片段中的聊天室，會出現蠻特殊的符號，是不是也與導演提到「乙太」是相似的概念呢？由於那些是一個比較無法確切被形容的東西，所以使用一個特殊的符號出現在我們畫面上？

岩井俊二：當時網路問世沒有多久，留言版的設計，沒有像現在的電腦或是智慧型手機的系統介面設計得這麼漂亮，可能還有一些表情符號等等；當時網頁的設計較舊或處於正在發展中的狀況。所以我認為，假如直接把當時留言板的網站頁面截圖放入電影畫面上，過了幾年應會變得非常過時、被時代牽著鼻子走的狀況。

於是我便設計用比較抽象的方式，去呈現網站上面的那些留言。你看到電影角色在房間裡面，他在電腦輸入留言的時候，那些畫面是有東西的。同時我們也製作了一個網站，在電影畫面中看到的文字，也是真實存在於網站上面的，只是我沒有直接使用網站頁面截圖放在電影中。我將收集到的網站留言，從我腦海中轉換成比較抽象的文字及符號，加入電影的畫面來呈現。

膝關節：今天的線上電影直播映後對談活動，到這邊告一段落。

非常感謝岩井俊二導演，能夠在星期六下午足足超過一小時，撥空在線上與各位影迷見面。再次感謝導演帶來《青春電幻物語》，這部上映滿20週年，仍舊被許多影迷喜愛的電影。也感謝俞涵一同參與，各位參加在線上的所有的朋友們，謝謝大家 。

本文經《Giloo紀實影音》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航