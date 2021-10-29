台中第2選區補選訂於2022年1月9日：林靜儀確認出戰、國民黨人選未定

中央選舉委員會昨（28）天舉行委員會議，審查第10屆台中市第2選舉區立委陳柏惟罷免案投票結果通過，並且將補選投票日期，訂於2022年1月9日。

至於參加補選的人選，民進黨確定由林靜儀出戰，國民黨則尚未確定人選。

民進黨林靜儀確定出戰，國民黨人選未定

（中央社）台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，台中市第2選區立委將補選。民進黨台中市黨部昨天表示，前立委林靜儀已將戶籍遷至烏日區，且確定將由林靜儀參加補選，近日黨中央就會宣布。

對於台中市第2選區立委補選，民進黨昨天在中執會中，包括總統府資政李茂盛等人都向黨主席蔡英文推薦，由中山醫學大學附設醫院婦產部醫師、前不分區立委林靜儀參選。

民進黨台中市黨部主委李天生昨天接受記者電話訪問時表示，目前中央黨部還未宣布，但已確定將由林靜儀參加補選，林靜儀本身是台中人，也已將戶籍遷至選區內的烏日區。

針對台中二選區的立委補選人選，民進黨指出，尊重基進對於補選的看法，目前仍在討論中，確認後會再正式對外說明。

在國民黨方面，國民黨台中市黨部主委林敏霖表示，目前為止前立委顏寬恒仍推辭參選，黨內仍在討論適合人選，應會由選區內推派適合人選應戰，目前先徵詢地方意見，會聽取地方意見進行提名作業。

依照選罷法規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。依規定應辦理補選者，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。

《中央社》報導，台中市國民黨黨部重要幹部告訴《中央社》，除顏寬恒外，市黨部也在詢問在地國民黨籍議員，甚至是企業家的參選意願，不過還沒有具體人選。不過他強調，這次的人選，不會是透過空降的方式產生，會以深耕在地的人選為主。

他也分析，顏寬恒是藍營呼聲最高的人選，不過黨主席朱立倫也明白表示將尊重地方意見，因此就看看顏寬恒如何考量，畢竟投入補選需要慎重思考。

台中市第2選區補選，2022年1月9日舉行投票

中央選舉委員會舉行委員會議，審查第10屆台中市第2選舉區立委陳柏惟罷免案投票結果，其中有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，該罷免案投票結果為通過，而補選投票日期，將訂於2022年1月9日星期日舉行投票。

中選會指出，陳柏惟罷免案投票人總數為29萬4976人，投票人數為15萬2567人，投票率為51.72％，有效票為15萬1332票，其中同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票，無效票為1235票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會也表示，昨日委員會議討論，考量補選完成期限、選務籌辦時間、避免與考選部、教育部等機關舉辦的考試同日舉行，以免影響應試考生行使投票權，同時也避免與紀念日及節日放假同日等因素，決議定於2022年1月9日舉行投票，投票起、止時間為上午8點至下午4點。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範