受到勞動力市場人力短缺、供應鏈問題影響，網路電商巨頭亞馬遜（Amazon）今（29）日公布第3季財報低於市場預期，顯示自疫情期間民眾「在家網購」的成長幅度已經趨緩，而中國阿里巴巴（Alibaba）卻悄悄成為東歐3大電子商務平台。

亞馬遜財報不如預期，線上購物成長放緩、受成本攀升拖累

自疫情爆發以來，電子商務業績大幅上升，提振了亞馬遜的獲利。去（2020）年亞馬遜獲利驚人，營收成長達到雙位數，遠超市場預期。其中該年第2季營收年增40%，淨利為52億美元（新台幣1456億元），創下歷史新高。

翻開去年財報檢視，以線上雜貨銷售額成長最大，是2019年同期的3倍之高，貨物配送量能提高逾160%。前亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）甚至發聲明表示：「極不尋常的季度，我對我們的全球員工感到極為自豪與感謝」。

不過，隨著疫苗普及、全球疫情逐漸趨緩，亞馬遜成長呈疲態。今（2021）年由新任執行長Andy Jassy領導下，第1季財報顯示淨利僅有32億美元（新台幣896億元），低於去年同期46億美元（新台幣1288億元）。

亞馬遜執行長Andy Jassy表示：「隨著我們應對勞動力短缺、薪資成本上升、全球供應鏈問題以及運輸成本的增加，導致我們的消費業務將產生數十億美元的額外成本，同時我們還將盡一切努力，減少顧客和銷售夥伴在此消費旺季中受到的影響」。

《華爾街日報》報導指出，這些額外的「成本」，都是暫時的。由於亞馬遜在零售、電子商務耕耘多年，在北美其主導地位很難被超越，尤其是亞馬遜推出的Prime會員計劃進一步鞏固消費者。

根據Consumer Intelligence Research Partners估計，Prime會員現在約佔亞馬遜在美國所有客戶的65%，將成為未來持續獲利的基礎。雖然《華爾街日報》對亞馬遜保持樂觀，但中國的電商龍頭——阿里巴巴正悄悄在歐洲市場崛起。

阿里巴巴逆襲，躋身東歐3大電子商務平台

今年雙11光棍節，阿里巴巴將在歐洲進一步投資。《CNBC》報導指出，阿里巴巴正在和亞馬遜爭奪歐盟蓬勃發展的電子商務市場。

根據研究調查機構Euromonitor International報告顯示，阿里巴巴去（2022）年是東歐地區3大線上零售公司之一。而亞馬遜甚至不在部分國家的前10名名單之中，而這些國家包含波蘭和捷克共和國等。

報告指出，以西歐（法國和西班牙）等地，亞馬遜仍是當地民眾最常使用的電商平台，但是疫情期間，該公司的業績卻沒有成長，仍然保持和去年19.3%的市佔率。

阿里巴巴將憑著在中國雙11光棍節熱潮，向歐洲進行大規模擴張。阿里巴巴表示2020年雙11活動中，光是在中國地區1天販售出去的商品總價值（GMV）達到 4982億元人民幣（新台幣2.1兆元）。

這股驚人的銷售紀錄，成為進攻海外的強大資本。《CNBC》報導指出，阿里巴巴透過電子商務網站（全球速賣通）在海外推廣購物節，向中國境外的消費者銷售商品。該平台連接中國賣家和海外買家，允許外國企業和消費者直接從中國工廠購買。

阿里巴巴旗下速賣通供應鏈負責人，李大偉在接受《CNBC》採訪強調，西班牙、俄羅斯以及巴西，目前是速賣通海外擴張的重要國家之一。

速賣通計畫在今年雙11購物節對國際物流進行補貼，而幅度至少是去年的一倍。他們聲稱，雖然全球海運仍擁堵，但通過速賣通販售的產品多為小型消費品，不需要通過船運。

速賣通表示，從11月11日至30日，每周海外包機航班，將從每週80次增加到每週100次。從中國工廠發貨後，將被送往6個歐洲、1個俄國的集貨地，再透過快遞送到民眾手上。李大偉說明，速賣通不僅希望向歐洲的消費者銷售產品外，還期盼當地商家登錄平台，之後他們可以享受更多補貼。

投資公司Bain中華區零售業務負責人Jonathan Cheng直言，我們必須向中國學習電子商務，目前中國在客戶營運、銷售和效率等方面絕對處於領先地位。意味著，未來美國的電商巨頭亞馬遜，將會受到阿里巴巴更大的挑戰。

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核稿編輯：翁世航