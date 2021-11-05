《失落的地球真相1》：地平說似乎是我們這個時代的「淘金熱」

文：拉杜・錫納馬爾（Radu Cinama）

地平說是這個時代的「淘金熱」

根據隱藏著多維度交互之大門的「陰謀集團之家」的參考，我發現了一張我以前從未見過的資訊性便條，它漂浮在我桌上的幾十張便條中。一般來說，我更喜歡電子形式的工作，或者等待數位格式的筆記或檔案，但是考慮到我對維度門戶的特別興趣，我決定檢查我桌上的所有東西，包括最新的事件。

我不知道原因和方法，但我發現的資訊被忽略了。在查閱筆記和資料摘要後，我發現了一個名為「地平－參考資料」的活動，我聽說過這樣一個「運動」在人們中掀起了一些波瀾，但我從未想過它會成為我們部門的一個主題。這種想法的錯覺是顯而易見的，特別是對於那些從外太空的角度對我們的星球有很好的判斷力和個人經歷的人來說。我有點困惑，不知道是否應該閱讀關於地平說的幾頁摘要。我找到尼可拉中尉，問他這件事。他告訴我，這些資訊來自另一個SRI部門（羅馬尼亞情報局的縮寫）的運營部門，具有二級通告的地位。

中尉明確指出，這一資訊傳到我們部門的唯一原因是因為它在世界上引發了異常的「現象」，但在我國，「追隨者」數量相對較少，比例也比較合理，地平說似乎是我們這個時代的「淘金熱」，在我看來，這種反常現象唯一的優點是，如果我們考慮到當代科學技術的進步和人類目前擁有的科技，它可以讓你無言以對，甚至處於「震驚」的狀態。

我可以理解，幾百年前的偏執和其他晦澀的興趣擴大了知識的缺乏，這可能會佔據相對少數人的頭腦，但要使其發展到21世紀國際運動的水準，這是不合理的。從天國的角度來看，我想知道人類的愚蠢是否能超越這個水平，但我不太相信這種前景。

然而，即使是最離奇的現象，也要考慮進去，至少要考慮到群衆和他們的意見，這是特勤局的任務之一。我確實讀了摘要，其中非常清楚地揭示了問題的要點，但沒有給出任何結論。

嚴重倒退回中世紀

同一天晚上，我利用塞薩爾正是空閒的時間，與他分享了地平問題，更多的是將其作為社會案例來介紹，而不是一個研究方向。塞薩爾大聲笑了起來，談了一會兒這個話題，然後突然轉向一些非常有趣的問題。

他告訴我，三到四年前，這個問題被介紹給他，並與情報部門的其他同事進行了討論，因為有跡象表明這一想法正趨向於成為一種共識。出於對讀者的尊重，我通常不會在我的系列叢書中加入這樣的討論。它只需要一點點的智慧和最少的科學訓練就可以理解，支持這種理論的論點等於無知和狂熱。

然而，除此之外，塞薩爾還揭示了一些心理暗示，似乎對一般知識和社會經驗有一定的重要性。

在與塞薩爾討論地平說時，第一點涉及到大量的追隨者。「這種奇怪理論的追隨者人數增加的機制與人類的隔離有關。」塞薩爾說道。「好像人口被分成兩個不同的類別，但這種分離實際上是基於每個人的意識水準，這與他們的振動頻率直接相關。」

「但是，」我回答說，「我不知道是什麼導致了這次爆發，愈來愈多的人毫無意義地堅持這些『論據』。更像是一種愚蠢的病毒。」

「這種思維模式的重大變化並不像人們通常所理解的那樣，與當今世界已知的東西處於同一波長。也就是說，這樣的新思想與我們這個時代的知識無關。這是一種有效的方法，因為地球是平的，這一想法得到了神秘因素的有力支持，也得到了那些熱衷於看到事物停滯不前、不進步者的支持。這是最好的控制方法：讓人們脫離現實，讓他們做無稽之談的夢，支持他們的幻想，並鼓勵他們進行投射。

因此，是通過將大眾想要的東西強加給他們來控制的。地平思想的追隨者，堅信它，會尋求與他人相遇，聚集，甚至將自己與他人分開，因為他們會把別人視為被謊言欺騙的傻瓜。換言之，他們將確信自己是『發現』真相的人。雖然聽到這個消息很難過，但不幸的是，情況是相當真實的。」

「雖然我眼皮底下有這份報告，但我不敢相信它已經到了這個地步。我覺得這是一個醜陋的夢，好像世界上有一部分人自願倒退了幾百年。這就是我的感覺。令人難以置信的是，今天人們的思想仍然會受到妄想的影響，這種妄想不僅蔑視像樣的智力，而且蔑視科學推理，使一切都變得狂熱。看看這些結果吧！」

我展示了塞薩爾估計的數字和圖表。

「我知道。我們已經和其他同事談過了。」他說。

「你的驚訝正是由概念化和振動頻率的巨大差異所證明的，人們之間已經開始感受到了。這是一個隨著時間的推移而日益突出的現實，不容忽視。這是我告訴你的隔離的一部分。原則上，人們與那些正在進化的人以及那些喜歡停留在純粹物質的、粗糙的或非自願的群體中的人進行互動。那些在第一類中的人完善自己，認識到地球上發生的變化，並經歷某些情緒狀態和特定的感覺。這就是為什麼有些人以中世紀的思維方式思考問題是不可思議的，比如地平說的追隨者。」

塞薩爾看到了我臉上的驚愕，趕緊再次證明他說的話。

「是的，我沒有誇大其詞。這是對中世紀的回歸，因為這些人無法進化；相反地，他們回到一個更陳舊的意識狀態，更接近他們真正的意識水平。」

「為什麼他們不能進化呢？」我驚訝地問。

當然，我知道答案，但能捕捉到塞薩爾的解釋總是一件令人高興的事。此外，一直有一種新的元素可以豐富我的知識。

「因為他們吸引到事物的當前狀態和地球更高的振動頻率無關，這一特徵正愈來愈明顯。」

「對於地平說的追隨者來說，他們的慰藉在於對這些原始思想的狂熱，隨著自由精神和思想被阻擋，這些思想得以維持。在宗教裁判所期間也是如此：一套愚蠢和錯誤的觀念被提升為法律，任何違反這些觀念的行為都會被強制執行。」

當我想到這一切的時候，我希望我是錯的。

「我們回到中世紀了嗎？歷史掀起了一波席捲極端的觀念浪潮。古代的人已經知道地球是圓的，但到了中世紀情況惡化了，當時出現了現代科學復興，但這只是為了讓我們現在倒退回中世紀嗎？」（作者無疑是指畢達哥拉斯和亞里斯多德所共有的知識，他們都斷言地球是圓的，以及埃拉托涅斯在古亞歷山大所作的論證。）

塞薩爾平靜地回答：「我們沒有；但對於已經退化的那部分人來說是的。有幾個因素促成了這一點。地平說的追隨者對他們的觀點固執己見而感到憤慨，他們拒絕根據真實的論據和證據進行邏輯或理性的思考，還有對證據的否認，並以欺詐的方式為自己的立場辯護。一般來說，這是一種掩蓋狂熱的傳教。

地平說的心理因素，思維拉開人的距離

我們注意到，每當狂熱盛行時，社會就會面臨缺乏洞察力和個人自由的限制。塞薩爾給我舉了一個例子，更好地解釋在一個相對發達的文明背景下，如何可能達到這種困境。

「這種現象和量子物理學中的現象是一樣的。如果有足夠的能量，電子就可以躍進更高的軌道。如果沒有足夠的能量，則可以保持在略高的水準，並且相對穩定；但在某個時刻，剩餘的能量會以光子的形式釋放出來，而電子會回到最初發現它的軌道上，回到它開始的地方。在量子物理學中，這是電子的基本軌道。換句話說，具有這些特性的電子會回到它們有安全軌道的水準。」我緊扣主題，插話進來。

「我知道，縱觀人類歷史，地球是平的觀念長期存在於一些宗教中。現代天文學從此得到了廣泛的發展。天王星，海王星，而冥王星只被發現了大約兩百年。從這個意義上說，地平說其實並不是很古老，它的記憶仍然是新鮮的。也許這就是為什麼有些人類會回到它以前所知道的狀態。」

「這也是另一個因素，」塞薩爾承認「在任何情況下，人類社會正在從『佔有』轉變為『感受』，即占有感、利己主義、競爭和暴力傾向於逐漸被純粹和積極的情感和感受所取代，而愛、利他主義和同情心是這些情感和感受的根本。」

我有點懷疑。

「這很難讓人相信，因為我們幾乎所有人都看到了這些負面表現的擴散。」

「乍一看，可能是這樣。然而，請記住，地球上大多數人沒有受過教育，他們『訴諸』於這種競爭、金錢、商業和缺乏靈性的幻覺。大量沉迷於這一夢想的人，傾向於反對那些只以精神價值觀為指導，尋求有明確意義的純淨生活的人，在這一點上取得了平衡。這就是我們所說的隔離。」

事實上，塞薩爾想說的是，每個人都被邀請參與人類和我們星球的偉大精神轉變，帶著渴望和尊嚴要求他的生命是光、靈性和希望的萌芽，我們可以進入一個光明的未來。這是一個極好的理想，但迄今為止，遵循這一理想的人太少了。

書籍介紹

本文摘錄自《失落的地球真相1：全息時間旅行隱藏的歷史》，大喜文化出版

作者：拉杜・錫納馬爾（Radu Cinamar）

譯者：珊朵拉

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拉杜・西納馬爾（Radu Cinamar）在揭露了美國和羅馬尼亞軍隊前所未有的神秘合作後一舉成名。美國和羅馬尼亞軍隊在布切吉山脈的羅馬尼亞獅身人面像下進行了一次探險，並發現了有史以來最偉大的考古發現：一個大約有50000年歷史的神秘密室，內藏著人類的全息記錄地球的歷史，生物共振成像科技，以及三條通向地心深處秘密的神秘隧道。

儘管這一偉大發現圍繞著政治陰謀、混亂和限制，探險隊隊長還是讓拉杜・錫納馬爾參觀和探索了這些文物。從那以後，拉杜的生活就是一場迷宮般的冒險，充滿了奇怪的事件、秘密的連繫以及不同尋常的人事物。

本書以一種前所未有的方式深入研究古代歷史，通過先進科技的「異次元頭盔」與作者的大腦皮層和直覺的相互作用，呈現了70多幅令人驚歎的場景圖像，其結果是全息投影，解釋和說明了幾千年來發生的DNA變化，以及人類如何進化成今日的樣貌。揭示了多種外星文明如何影響及引導人類的DNA，使其進化到更高境界的奧秘。

人類歷史上的一些熱點，在過去，要麼一直不為人所知，要麼只是從神話的角度來考慮，這些熱點包括：亞特蘭提斯，特洛伊，香巴拉，和許珀耳玻瑞亞。本書顛覆過去不確實的傳說，從全息科技的實際場景，提供豐富又準確的傳訊，結合了深奧知識和一些科學因素。特別強調物質維度和乙太維度之間的「交會點」和維度間的裂縫或入口。這部引人入勝的作品除了揭露了人類的古老歷史，更描述一個從超時空看見人類起源及其對未來的希望。

本書特色

超時空解碼！人類重要變革的開始

科學家透過跨維度先進高科技「異次元頭盔」，得知地球上遍布第四維度入口，物質層面的第三維度和乙太層面的第四維度原來是「孿生」。而且能在全息影像中看到「宇宙記錄」！還可以俯瞰地球橫切面，內容涵蓋人類深層基因技術及高維度宇宙文明，其驚人的歷史內幕至今沒有任何一本書曾暴露過！

Photo Credit: 大喜文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰