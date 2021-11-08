《超越本能》：我們喜歡簡單的想法，但是「多樣性本能」卻有礙我們去執行

文：蕾貝卡・海斯（Rebecca Heiss）

我依然無法感到滿足：豐富的悖論

根據蓋洛普（Gallup）的報告，大多數美國人（百分之五十二．三）對工作感到不滿意，令人難過的是，許多針對工作滿意度的調查都得到不太樂觀的結果，自從美國經濟諮商會（Conference Board）對工作滿意度進行初步調查，並且在一九八七年發現最高水平以來，我們一直持續往不滿的方向下滑。但是換工作真的會帶來更多滿足感嗎？除非我們能說服熱愛多樣性的大腦，「更多」的選擇不見得會成就「更好」選擇，實際上，我們絕大多數人都在追求不同的工作、更好的車子和更有吸引力的伴侶，這一切都是為了尋找更多且「更好」的選項。

思考一下整個國家對收藏品的癡迷，儘管科學不斷證明，人們經常因為擁有太多財產而無法承受或感到沮喪，我們依然以前所未有的速度進行購買和消費。對於我們的祖先來說，擁有各種財產代表擁有地位和力量，並且表現一定的安全和穩定，就像能夠抵擋誘惑、沒有馬上吃掉棉花糖的孩子展現健康富足的心態一樣，那些能夠維護所有事物的祖先也證明了他們有能力在立即回饋的環境生存下去。可是我要再次強調，祖先生活的環境比我們目前居住的消費世界擁有更稀少的資源，獲取和炫耀這種財富的本能替擁有最多財產的人帶來極大的好處。

如今最令人感到諷刺的現象是，我們的書架塞滿了近藤麻理惠（Marie Kondo）標榜如何收納整理的最新書籍，卻很少有人真正落實書中有益的建議，我們喜歡簡單的想法，但是多樣性本能卻有礙我們去執行。

多樣性本能出錯的另一個例子：將近百分之五十的婚姻以離婚收場，對於將豐富的悖論作為前提來尋找伴侶的人來說，這並不是一個值得驚訝的統計數字，令人震驚的是竟然有百分之五十的婚姻實際上會繼續維持！雖然婚姻制度在一三○○年代開始盛行，對於停留在石器時代的大腦來說，仍然是一個相對較新的概念，因為一夫一妻等同嚴格限制了交配的機會。

柯立芝效應（the Coolidge Effect）起源於一個著名的事件，當天美國的柯立芝總統與其夫人正在分頭參觀一間養雞場，柯立芝夫人注意到公雞追逐多隻母雞時表現出來的活力和興奮，根據新聞報導，她要求導覽員一定要向柯立芝先生告知這個事實，當天下午當導覽員將這個資訊轉達給總統時，他回應道：「告訴柯立芝夫人，那裡不只有一隻母雞。」

這個故事的重點是：多樣性本能會特別驅使男性（但女性也如此）經常尋找機會跟主要伴侶以外的人交配，一個女人和一百個男人交配，只能繁殖一個後代，而一個男人與一百個女人交配，具有繁衍一百個後代的潛能，我們的生物機制甚至會提供獎勵：大量研究顯示，當男人有更多配偶外交配時，射精量、精子活動力和受孕的可能性都會增加。

男性尋求各種伴侶的傾向是眾所周知的，但是女性這樣做有什麼生物學上的原因呢？混淆親子關係是一種戰略，女人過去習慣利用這種優勢從多名男性獲得資源和合作，如果沒有現代的親子鑑定工具，一個男人確定孩子不是他的唯一方法就是他還沒有跟孩子的母親交配，親子關係的混淆也是一種女人可以說服多個男人照護她後代的策略，如果男人不確定是不是他的孩子，他更有可能提供保護和其他資源，以幫助他的潛在遺傳後代。

因此，在遠古時代，與多個對象交配對男女雙方都有好處。可是，如今我們生活在一個擁有八十億人口的世界，不僅擁有無限的選擇，而且也更容易找到潛在的伴侶，有些約會軟體誇張地宣揚他們的會員每秒點擊超過一萬六千次！如此驚人的選擇已經讓我們的大腦過度興奮，如果我們最終能夠與其中一個網站的對象配對成功，其他人也都能辦到，這樣的現況減輕了我們可能面對損失規避的痛苦，但是，藉由「敞開大門」（讓其他人可以進來）的做法，我們永遠不會全心全意地對待選定的伴侶。

更多的配對（在手機交友軟體上向右滑動就能看到更多新對象）永遠觸手可及，而且潛在伴侶的資料庫幾乎深不見底，選擇的多樣性使得人們更容易陷入追求更好（我至少不同）事物的享樂主義，我們錯誤地認為，下一個將拯救我們，下一件事情將會變得更好，下一個夥伴、專案和工作將帶來真正的幸福，這些只是「石器時代」大腦引導你依照過時的直覺行動。

最佳化可能大幅減少我們實際成功的機會

已故的行為經濟學家赫伯特．賽門（Herbert Simon）認為，我們傾向於將其他選擇看得更美好，追求完美之人總是煩惱其他選擇是不是更好，或是讓他們更快樂。

對於追求完美者，「最佳」的參考點總是在變化，在可以不斷用交友軟體「滑」出新對象的情況下，原本美好的首次約會可能突然感覺不如下一個配對來得滿意，剛開始兩個禮拜都很棒的工作，現在反而覺得還好，很快地，我們會開始在求職網站上瀏覽，期望找到真正讓人滿意的工作；我們遇到的每個替代方案都會改變我們的參考點，只要做出的選擇越多，參考點移動的次數就會越多，最後將會發現自己把生產力和健康也一併賠了進去。

在青少年時期，我很難決定自己想申請的大學，我花好幾個小時搜尋世界各地不同規模的大學院校，這些學校都提供不同機會，特色和誘因各異，我好像有太多可以申請的選項，但卻沒有足夠的時間去探索，蒐集資訊之後，又覺得每種選擇都好過另一種，幸好後來我的祖母很明智地告訴我：「不要讓各種選擇變成你的負擔。」

當時她明晰的看法比我原先認為的來得精闢。我的參考點隨著每一個潛在機會不停地轉變，每當接受一所大學的理念後，我便會將這個選擇和其他大學互相比較，思考是否有更好的選擇，卻沒有深入了解我選擇該校的各種優勢，當時我的行為致力於找出最佳選項，到頭來卻讓我像無頭蒼蠅一樣茫然。

我祖母的建議以及赫伯特．賽門和現代行為經濟學家貝瑞．史瓦茲（Barry Schwartz）所認同的是，人們的快樂建立於滿足感，而非最佳，知足的人比較不會耗費時間擔心他們做出的所有選擇以及可能錯過的替代選項，而是採用一套「夠好即可」的標準，面對決策時，他們會接受符合標準的選擇，而不會為了找到絕佳組合而痛苦徬徨。

滿意者的決定是立基於他們對可接受結果的了解，因此他們的參考標準不會隨著新選項的出現而改變，任一個選項只要符合標準就會納入選擇，如果不符合就會被捨棄。我對每間大學有什麼樣的理解呢？非常多！但是我沒有善用資訊來源，我一直根據外部條件（學院的名聲，我朋友的去向，我父母的想法）評估最佳選擇，反而沒有問自己是否喜歡這個選擇，哪些條件對我而言很重要呢？這家學校可以滿足我的需求嗎？這些需求包括什麼呢？

我需要明確地列出來，如果有一間學校符合所有需求，它將會是一個絕佳的選擇，沒有其他任何更好的選擇，我不會陷入無數的「假設……就會怎麼樣」情況而無所適從，試圖找到最佳決策，代表無論我選擇哪一所大學都會用後悔或失望的情緒去審視它。

相信自己已經吻了夠多青蛙

德莫特．傑文斯博士（Dr. Dermot Jevens）是南卡羅萊納州（South Carolina）的獸醫外科專家，也是全國屢獲殊榮的上州獸醫專業（Upstate Veterinary Specialties）機構的共同創辦人，他形容自己在招募方面的滿意哲學：「我會事先明確定義自己期望的資格，只要出現一個符合條件的候選人就可以雇用，無論是否在招募審核過程的第一天，我不需要，也不想要繼續面試其他三位候選人好作為『以防萬一』的備案。為了找出命中注定的伴侶，你可能必須親吻幾隻青蛙，但是有時你親吻的第一隻青蛙就會變成王子或公主，那麼就沒有必要再找下去。」

（在此坦言，無關任何商業利益，我是這種哲學的忠實擁護者，自從與傑文斯博士在飛機上首次見面後，他和我很快認為沒有必要再找尋其他對象，於是我們一直幸福地在一起。）

請回想上次你去一家高級餐廳吃晚餐的經驗：你是否看著菜單猶豫不決？畢竟你想確保自己能大啖美食，所以希望做出最好的選擇，到頭來，你是非常滿意自己的選擇，還是因為好奇朋友的餐點是否比自己選的好吃而沒有好好享受餐點？追求完美的人容易和他人互相比較，藉此評估自己決策的價值，導致他們長期陷入不滿足的追逐遊戲之中，以上述舉例的情況來說，可能會出現以下對話：

「我想知道現在還有什麼其他料理。」

「當然，該產品在亞馬遜網站的滿意度有百分之九十一，但是《消費者報告》（Consumer Reports）的評價又是如何？」

「你確定要去這家中國餐館嗎？Yelp網站說另一間的餛飩比較好吃。」

如果這些很像你會說的話，那麼你可能也是完美主義者，別擔心，這沒有錯，但是在一個不斷多樣化的世界中，仔細研究每種選擇來挑出最完美的做法根本不切實際，當替代選項不斷冒出來時，感覺似乎有一個完美的選擇，這種感覺往往導致你的期望過高，最終只不過提高你對所做的任何決定感到失望的可能性。

或許有人會認為當一個「過得去就好」的人會過著妥協或平庸的生活，然而事實恰恰相反，來自斯沃斯莫爾學院（Swarthmore）和賓州大學（University of Pennsylvania）的研究員建立了一個量表，評估知足者和完美者與幸福感之間的關係，結果證明，與那些追求最佳化的人相比，表現出知足態度的人擁有更好的生活滿意度、幸福感、樂觀程度和自我肯定，而後悔與沮喪的情況卻明顯變少。

在《心理科學》（Psychological Science）上發表的另一項研究發現，在最佳化量表上得分較高的大學畢業生選擇和接受的工作薪資，比在滿意度量表上得分較高的同學平均高出百分之二十，然而，儘管薪水較高，這些追求最佳化的人對他們的新角色仍感到不滿意，到底為什麼？這是因為他們更加依賴外部標準來決定「最優的」選擇。

可是最優化究竟代表什麼？由誰決定？「最佳」和「最優」都是不精確的衡量，可能隨著不同的觀點而變化，在無法比較所有替代方案的情況下，你如何知道自己做了最佳決定？你根本不會知道，而且坦白說，你也不可能知道。

多樣性本能使我們不知不覺相信總會有更好的事物，相信會有更加鮮綠的草地，我並不贊成這樣的想法：對單一餐廳、職業或伴侶的長期承諾是每個人的唯一或最佳選擇，但是顯然地，我們需要留意多樣化本能對我們的影響，才能確保這種強大的指令不會導致對職業和私人生活的不滿。

擺脫錯失恐懼症（FOMO）

想解開錯綜複雜的矛盾非常簡單，那就是「重新燃起對現有事物的渴望」。

我們必須開始認為，好到一定程度就夠了！無論是「每天晚餐要吃什麼」這種瑣碎選擇，還是關於工作或婚姻的重大抉擇，請慷慨地運用這一句座右銘。每次必須從多種選擇中做決定時，可以隨時遵循以下三個步驟，確保自己的行為像一個知足者：

一、建立一張詳細清單，列出符合你標準的可接受範圍。不要根據外部的衡量標準，比如可以為你帶來最多金錢或最高地位，或者別人認為這是你的最佳選擇，而是以你自己的滿意度為前提，去明確列出「正確」決策所需要滿足的條件。

例如，當傑文斯博士坐下來與應徵他研究職缺的人面試時，他會有一張列出所有招募條件的清單：（1）他們擁有最新的合格執照和符合職缺的資格嗎？（2）他們是否了解並展現出醫院的使命和核心價值？（3）他們能舉例說明如何替客戶解決難題嗎？（4）他們是否重視誠實與正直？

無論決策的條件是什麼，全部都要寫出來，花點時間來確保自己有列出所有需要知道的東西，以便做出令你滿意的選擇，捫心自問：「滿足這些標準會讓我感到開心嗎？」而不是問：「這是我能做的最佳選擇嗎？」

二、使你的決定不可反悔。研究發現，當購買的商品不能退貨時，我們不太可能後悔買下它。

實際上，我們會開始表現出一種稱為選擇支持的偏誤（也稱為「購買後合理化」），我們會誇大所選物品的優點，並加重抨擊未選擇物品的缺點。在這個階段，我希望你對自身的決定義無反顧，並且設定一個期限，譬如在你說服自己需要一個新工作、新伴侶或新房子之前，請試著完全投入目前的狀態至少三十天，請想像一下，當你熱愛自己已經擁有的東西時，你將會感到多麼開心，在三十天的練習中，你的大腦將有機會認知到，現實中你不會與外面任何潛在對象交往，也不用每隔一個月就要找更好的工作。

想像一下，如果在工作、人際或家庭中感到幸福美滿，你會有什麼樣的行為？也許你會提早上班，送一束鮮花給心愛的另一半，如果在自己家中就很快樂了，也許你會在自己的空間裡好好享受，努力讓居家環境變得更有品味。請想辦法實踐自己所想到的行動方案，將它們排進你的每日行程之中，例如：第一天我要帶老婆去外面吃晚餐，第二天我打算在中午十二點發一則愛的簡訊，第三天我要幫忙修理她一直抱怨會吱吱作響的大門鉸鏈。

猶太教拉比海曼．沙赫特爾（Rabbi Hyman Schachtel）在一九五四年說：「幸福並不是得到你所想要的，而是珍惜你所擁有的。」這個想法後來獲得廣泛的迴響，從哲學家到鄉村音樂傳奇人物葛斯．布魯克斯（Garth Brooks）。將你的關注全部投入你擁有的任何事物，彷彿這是你唯一的選擇，很快地，你期望的翠綠草地很可能就此出現。

三、反覆修正。多樣性可能是生活的調味料，但是這種本能會使我們沉迷於香料，以至於我們忽略了原始選擇的天然風味；我們必須持續重新調整對已擁有事物的慾望，將它們當作唯一的選項，如此將有助於抑制反悔的衝動。

書籍介紹

本文摘錄自《超越本能：生物學家教你擺脫本能限制，打造符合現代社會需要的身心機制，提高效率，精準決策》，商周出版

作者：蕾貝卡・海斯（Rebecca Heiss）

譯者：連婉婷

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本書旨在幫助讀者

加強對直覺本能的認知，了解它為何不適用於目前的環境。

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運用本書中提供的本能干預法來協助整合行動、信念和經驗，以達到心目中理想的正面結果。

本書觸及面向甚廣，讀者可以將書中理論應用於以下層面：

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰