《吳志揚的三度職棒管理學》：職棒會長這個位置，當年就是被假球案催生的

文：吳志揚（口述）、周汶昊（採訪整理）

一場對嘴的演唱會，你會想買票去聽嗎？

國外曾經有個雙人合唱團體名為米利瓦尼利（Milli Vanilli），一出道就大紅大紫，曾拿下一九九○年葛萊美獎的最佳新人。 但在一次現場演唱會上，當他們演出成名單曲時，機器卻出了問題，其中一位歌手的副歌不斷跳針重複同一句，讓他當場丟下麥克風走人，這才遭人發現他們的專輯竟全是由別人代唱。這件事在樂壇上引起了軒然大波，最後他們的獎項也被取消。

如果專輯是假唱的，你還會支持這位歌手嗎？如果現場演唱會是對嘴的，你還會想購票去現場支持嗎？

面對這個問題，許多人也許有不同的答案。有些人捍衛歌手在現場演唱會上的對嘴演出，他們認為演唱者必須在舞台上又唱又跳，為了提供歌迷最完美的表演體驗，有時候對嘴是必要的。然而，對職棒比賽來說，打假球卻是絕不被允許的行為，絲毫沒有任何灰色地帶或者討論空間。上場比賽就該發揮真正的實力，若為了個人私利而作弊放水，完全是欺騙球迷的行為。

做為一個棒球迷，當我第一次遇上假球案時，情緒完全崩潰，感受到強烈的背叛。回想起放水的選手在場上發生失誤，卻佯裝懊惱的片刻，我只覺得自己被他們的「演技」欺騙。球員不該是演員，他們在場上的演出，應該出於球技而非演技。比賽的勝負，更不該被棒球之外的事情所左右。

那時的我沒想到，中職的假球案居然有續集，而且還成了荒謬的連續劇。主角換人上演，但是劇情相去不遠，受傷的終究都是球迷。連年的假球案，不只把台灣棒球歷經多年才養成的菁英球員和死忠球迷連根刨起，損失慘重，還將一代又一代的新球迷趕出了場外。我有太多在球場上認識的朋友，都是在經歷第一次假球案後，就不再進場看球。這麼多年過去，他們仍帶著一種距離感看待中職。那是一種被狠狠傷過心之後，不敢再觸碰舊傷口、又忍不住多看一眼的複雜情緒。

我也從未想過，自己有一天會成為中職會長——我必須從一個傷心的球迷，變成一名保護球迷的守門員。正因為自己被背叛過，所以我知道那是什麼滋味，我不想讓老球迷和新世代的球迷再嚐到同樣的苦澀。只不過一開始，我還不確定該如何著手。

我記得朋友曾經問過我：為什麼中職有這麼多人打假球？這一切，其實和聯盟制度、社會文化和棒球發展傳統有很大的關係。根據英文網路媒體《VICE》的報導，記者在爬梳台灣棒球發展的歷史及社會背景後，對台灣之前一再發生打假球的醜聞，進行了分析和解釋。文中認為，由於台灣社會在培養棒球員的初期，只教導他們如何獲勝、重要的是場上的成績，卻忽略了人生觀的養成，致使球員長大後變得只會打球，對於其他事物視而不見。在沒有足夠的支援和保護下，很容易受到外界的威脅與利誘而參與放水。

我能認同這樣的剖析，因此我認為要杜絕假球，前提是讓球員獲得足夠的保護和支援。球員是需要被珍惜的，他們加入這個聯盟打球，聯盟就有責任保護他們不受到傷害。更遑論保護好球員，就是保護好球迷。做為一個職業聯盟，球迷可謂衣食父母。在確保球迷不受假球傷害前，首先應該對球員提供足夠的支援、從制度入手，給他們對抗假球所需的必要資源。

職棒會長這個位置，當年是被假球案催生的

事實上，「會長」（commissioner）這個職稱的出現，也和當時職業運動聯盟面臨的危機有關。

第一次使用「會長」這個名稱的是美國職棒大聯盟，在一九一九年的黑襪事件後，大聯盟於一九二○年設立了「會長」一職，並邀請法官蘭迪斯（Kenesaw Landis）出任。原本大聯盟最高的行政職位稱為「總裁」（president），但為了展現改革的決心，並和過去做出區隔，大聯盟決定藉由「會長」一職延攬法官坐鎮背書，並進行改革。其目的就是為了杜絕假球，挽救大聯盟在放水醜聞後受損的公信力。

換句話說，會長這個位置，當初就是被假球案所催生。一開始其他職業運動聯盟並未立即效法美國職棒設立會長一職，直到其後為解決同樣棘手的問題，才跟著紛紛設立。以NBA為例，是等到一九六七年才開始使用「會長」職稱，目的是要應付競爭對手的挑戰，希望透過新職稱的設立，彰顯NBA會長主管職業籃球相關事務的地位及角色。

聯盟會長這個位置，既是資方（球團老闆們）的共同代表，也是勞方（球員及相關員工）的照顧者。會長做為聯盟最高的行政主管，對內得扮演協商與仲裁的角色，對外則是推銷員和公關代表。面對現今聯盟的經營環境，受到全球化競爭以及網路、社群網站興起的影響，不僅媒體文化驟變，更出現大量新興娛樂選擇，不斷瓜分職棒的市場，也讓原本龐雜的會長職務愈顯困難。我們必須快速應變，才能抓住消費者的目光。在為聯盟的長期發展尋找出路的同時，過去突如其來的重大疫情，也迫使我不得不挽袖擔任消防隊，防止這把野火造成更大的傷害。

由此可以看得出來，每個聯盟的最高領袖被推舉出來的原因，都有其時空背景與實際需要。過往有知名退休運動員出任北美職業運動聯盟最高行政首長的例子，最出名的就屬一九二○年擔任美式足球NFL第一任總裁（president）的索普（Jim Thorpe）。從拿下奧運十項全能金牌，並參與過多種不同球類運動的他，是美國人眼中最強大的全能運動明星。這也是他會被選為首任總裁的原因，為的就是借助他的球星光環為新聯盟宣傳，而他也僅擔任一年，就下台離開。

從美國職業運動的歷史看來，聯盟會長需要的是長於溝通，嫻熟行政及法律事務，能夠引導聯盟發展方向的人。有些人沒有球星的光環和專業運動員的背景，但卻能接下這個位置的原因也在於此，以NBA近五任會長為例，全都具備律師、政治家與商人背景，他們出色的溝通和行政能力也確實為聯盟的發展奠下良好的基礎。

書籍介紹

本文摘錄自《吳志揚的三度職棒管理學：制度、態度、溫度》，天下文化出版

口述：吳志揚口述

採訪整理：周汶昊（Wen-hao Winston Chou）

以12個棒球術語，從1號王牌到12強賽，

認識台灣國球、運動產業的再次升級。

當斜槓遇上跨域，從溝通、關心、創意到細節，

12個中職領導故事，看吳志揚如何縱身躍入職業運動領域，

以其獨到的三度管理學精彩自己的人生，並點亮中職的未來。

二○二○年十二月份，美國《時代雜誌》總結當年的年度大事時，將台灣的「中職開打」選入「最初與最後」（Firsts & Lasts）年表單元，為這艱困的一年畫下了句號。

這一年，也是吳志揚擔任中職會長的最後一個球季。事實上，二○一四年當中職尋找下一任會長時，他並非主要的人選。那時的吳志揚方才卸下公職，中職則正在努力起飛，同時積累了勞資爭議、球員薪資條件、球團智財權、球員肖像權及媒體轉播權等，許多未決的法律訴訟與法務工作。身為一名律師，他熟稔合約和法律文件的處理，基於對自身專業的信心，吳志揚同意接任會長，並期許自己能為聯盟提供協助。

在職棒三十一年落幕的時刻，他也完成了這本著作，並以此總結過去六年來職教會自己的一切。在書中，他用十二個棒球場上常見的數字術語作為引子，鋪陳出十二段和中職有關的領導故事。

本書的核心，主要在闡述前中職會長吳志揚於六年在職期間，所展現的十二個關鍵領導能力。他認為，一位成功的領導者必須：能溝通、夠關心、有態度、EQ高、抓準定位、提出願景、做足準備、堅持到底；既能捍衛法治，也能激發新創意；有大方向，也能抓小細節，並促成各方團結合作。而這些關鍵的領導能力，就像棒球場上的各個攻守位置，共同為完成贏球的目標而努力。該如何在適當的時機，將這些能力分配至需要的位置，就是他過去這六年來的工作重點。

回首這段滿載回憶與感激的旅程，作者自承經歷了不少起落，但也獲益良多。吳志揚建議讀者，若能試著從另一個角度去思考眼前面對的問題，就有機會將可能的負面結果轉化成正面的成功力量。他把自身的思考寫下來，希望有助其他人在職場和人生中，作為參考。對於喜歡棒球、或是對管理及領導感興趣的讀者，本書的內容將觸動你的心，為你帶來共鳴，未來當你在人生及職場上遇到管理或是領導的挑戰難題時，提供你一些思考上的幫助。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航