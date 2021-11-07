【專訪】插畫家YUANCHi：「把你的生活瑣事，變成童話故事」，個人品牌定位就是尋找自我生命價值

文：如遇

個人品牌定位就是一個找自己的過程。── YUANCHi

斜槓技能滿點的YUANCHi身兼插畫家、品牌經營者與藝文空間主理人等多重身份，她如何在短短幾年內蛻變成長，打造個人品牌？這篇文章報將深度分享YUANCHi透過清楚的品牌定位、自媒體經營、出版、開課、參展及販售周邊商品，不斷跨出舒適圈，挑戰新領域，成為更好的自己，勇敢前行的追夢故事。

不讓生命留下遺憾的插畫家 | YUANCHi

初見YUANCHi，很難想像這個嬌小的年輕女孩竟蘊含著如此巨大的能量。2017年她透過網路集資出版了自己的第一本繪本，開啟了創作生涯，接下來短短三年就陸續出版了七本繪本。

她還開設過線上插畫課程、參與過許多國內外展覽、累積了不少與知名品牌的合作經驗，此外，除了個人品牌的自媒體和線上商店，她還經營了一個藝文空間YUANCHi illustration & stories。她是如何從如此競爭的市場中脫穎而出，披荊斬棘地創建以YUANCHi為名的個人品牌？

夢想的起點，分享創作開啟了插畫家之路

YUANCHi畢業於師大美術系，卻沒有成為一名美術老師，而這一切都是從她在網路上分享自己的創作開始。大學時期以大型油畫創作為主的她，雖然很早就有了以畫畫維生的想法，卻對未來的發展充滿不確定感；即便如此，她還是沒有停下畫筆，有一天在FB上傳了《萌萌與他的恐龍朋友》圖文相簿，引起了臉友的熱烈迴響，也吸引FLiPER邀請她以募資的方式出版繪本，並順利在三天內達標。

這本繪本透過因營養午餐引起的校園紛爭，講述了霸道的肉食恐龍萌萌學會以同理心接納飲食習性和自己不同的草食恐龍的故事。故事靈感來自於當時引發諸多爭議的臺灣同性婚姻釋憲案，YUANCHi希望藉由繪本創作回應社會議題，呼籲人們彼此尊重、相互包容。初嘗成功滋味讓YUANCHi有了信心，朝著成為全職插畫家的目標努力。

Photo Credit: YuanChi

厚植實力，多元經營個人品牌

網路為創作者提供了無數機會，但要在資訊爆炸的時代贏得關注談何容易！除了努力創作，YUANCHi更多方嘗試，透過清楚的品牌定位、自媒體經營、出版、參展、開課及販售周邊商品，多元化地經營個人品牌。

品牌定位

YUANCHi以「把你的生活瑣事，變成童話故事」為自己的插畫品牌定位，她希望能把溫暖細膩、如童話故事般的插畫融入每個人的生活中。我好奇她如何為自己找到個人的品牌定位？

她表示，「找尋個人品牌定位就像在尋找個人生命的價值，沒有一定的方式、途徑，唯一確定的是不能停止尋找。不要排斥任何形式的合作、遇到新的挑戰就想辦法克服而不是逃避。在創作或工作時，練習觀察自己內心的情緒起伏，喜歡這件作品嗎？喜歡這次的合作嗎？如果不喜歡的話是為什麼？慢慢讓狀態達到自己感覺最舒適的平衡。」個人品牌定位就是一個找自己的過程。

★自媒體經營

YUANCHi認為個人品牌的自媒體社群需要由本人經營，但一個人時間有限，因此只能選擇 一、兩個平台作主軸。她是以IG為主，有作品就發文，沒作品時就多發限時動態與粉絲互動。

除了IG之外，她也有自己的 FB粉專、社團、 YT、Podcast、直播……等，更新頻率就比較隨性，以不造成自己過度負擔為準。使用不同平台的好處是可以增加觸及新粉絲的機會，也藉此了解不同平台使用者的屬性，以及從中獲利的模式。

★出版

出版，始終是創作者最重要的發聲管道。YUANCHi表示，透過募資出版較能由自己掌控內容及外觀設計，做出一本最接近自己理想的書。但創作者成長到一定規模後，她建議還是與具有發行實力的出版社合作為佳。與出版社合作可以保證基本的發行量和版稅收入，不過往往會由出版社決定書本最終的內容及外觀，個人的創作意圖必須做某種程度的妥協。

★開課

開課，除了展現個人的專業實力，也是一項被動收入。YUANCHi早在大學時期就與Hahow合作了第一堂線上素描課，當時線上課程剛開始發展，所以上課模式與現在主流的線上課程很不一樣，例如：當時的課總長才24分鐘，畫質、音質也與現在的影片無法相比。後來她一直想再出新的、更符合主流模式的課程，直到去年收到 PressPlay 的邀請，才完成了這個心願。

★參展

參展，也是個人品牌露出的途徑之一。YUANCHi最難忘的參展經驗是參加了2019年的首爾設計週，當時她被其他參展的韓國品牌震懾了，他們的攤位設計、商品陳列完全是另一個層級，每個攤位都像間完整的品牌店。除了展覽非常好逛之外，那次也吃了很多好吃的食物、買了很多東西，是很充實的一趟旅程。這樣的養份也體現在她今年參展文博會時令人眼睛一亮的攤位設計上。

★販售周邊商品

2017 年YUANCHi第一次參加文博會，開始嘗試自己開發週邊商品，展覽結束後就開設了線上賣場，將剩餘庫存賣掉，但她發現宣傳賣場很花心思，後來就變成比較佛系賣周邊的狀態，也沒再出什麼新品。直到去年她決定要經營自己的實體空間，才又開始開發新的商品。

除了普通印刷品，她也嘗試特殊印刷，像：活版印刷或risograph；此外也有了T-shirt、掛布等不同材質的商品。她覺得找到信任的廠商很重要，但這需要花時間慢慢尋找及磨合。如果有成本跟庫存壓力的話，她建議可以試試預購、訂製、限量等模式，避免一次做太大量賣不掉。

秘密基地的誕生，YUANCHi illustration & stories

延續著品牌「把插畫融入生活」的核心概念，YUANCHi在2020年末搖身一變成為藝文空間的營運者，在台中開了一間複合經營的藝文空間，一樓販售插畫創作者的作品及文創商品，二樓則是展覽空間和教室，打造令人沈浸的療癒場域。她希望藉由這個空間，把插畫、創作的潛力發揮最大。

現在的她不只是插畫家，還多了「營運者」的身份，心境不同但初衷不變，「歡迎有故事的人，進來一起玩。」她希望有朝一日這裡能成為「一講到插畫就會想到的據點」，創作者想辦展覽、辦活動時都會第一個想到的空間；也希望周邊居民可以沒事就過來看看書、看看展，放鬆心靈。

Photo Credit: 截圖自作者

想做就用盡全力去做，不留遺憾

雖然同時身兼「插畫家」和「空間營運者」兩種身份，YUANCHi還是以「全職插畫家」自居。她喜歡跟各種領域的品牌做插畫合作，而空間可以幫助她達成這個目標，所以空間營運像是 一種整合綜效，讓她在插畫家這個身份之外可以做的事情變多。

YUANCHi從不認為空間營運是她一個人的事，她只是主要決策者，更多的事要靠團隊完成。草創初期，她投入非常多的時間和心力在空間經營事務上，以致於有半年的時間幾乎無法創作。

於是她練習授權，把工作分配給其他人執行，等團隊漸漸上手後，她就能恢復創作了。但畢竟要做的事那麼多，時間管理是個大學問，因此YUANCHi會將「有時間限制、會影響到其他人的事情」優先執行，雖然她偶爾還是會因為太想做某一件創作，熬夜把它先做完，這是身為創作者的小任性。

對其他有心選擇做全職插畫家的朋友，YUANCHi只說，「想做就用盡全力去做吧！做了之後失敗了，總比一直沒做而感到遺憾好。」而我深信，這是面對人生所有選擇時的唯一答案。

未來的我，你好嗎？

最後，我請問YUANCHi，如果請她寫封信給未來的自己，她會寫些什麼呢？結果，她寫了兩封信給未來的自己，有期許，也有提醒。

Photo Credit: 截圖自作者

Photo Credit: 截圖自作者

受訪者介紹

張元綺，師範大學美術系畢業，偏好用手繪的方式創作，作品以繪本及水彩插畫為主，擅長描繪人物的細微表情，運用水彩暈染、堆疊情境氛圍。因為喜歡貓咪的關係，創作中也常出現貓咪及其他毛茸茸的小動物。作品風格溫暖親切，希望透過平易近人的插畫傳遞自己對社會議題的理念。

YUANCHi

插畫創作者張元綺於2020年創立的插畫品牌，希望能把溫暖細膩、如童話故事般的插畫融入每個人的生活中。

品牌定位：把你的生活瑣事，變成童話故事

創作內容：水彩、電繪插畫及繪本

收入來源：接案、版稅、線上課程、周邊商品販售

出版著作：《萌萌與他的恐龍朋友》系列兒童繪本、掰掰，我的地球朋友、橘寶的新妹妹、艾艾愛生氣

獲獎紀錄：2018 3x3 童書插畫類佳作、2019臺灣文博會最佳文創精品獎

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航