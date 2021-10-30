【東南亞週報】大馬拚12月迎國際旅客｜富國島將開放觀光試點｜東協峰會拒邀緬軍政府代表

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、黎柏君、鄭熹（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第142期，為讀者挑選2021年10月23日至10月29日期間，有關緬甸、新加坡、越南、馬來西亞、印尼與泰國的六則東協區域大事。

緬甸｜拒邀敏昂萊 東協峰會不見緬甸代表

東南亞國家協會（ASEAN）第38、39屆峰會10月26日至28日以線上方式召開，各成員國領袖在緬甸代表缺席的情況下進行會議，可謂東協史上對成員國祭出的最重大制裁。

東協以未能履行「5點共識」（Five-Point Consensus）、就化解緬甸危機取得足夠進展為由，決議排除邀請緬甸軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席本次峰會，改邀緬甸最高級別的資深外交官陳艾（Chan Aye）以「非政治代表」的身分與會。對此，緬甸軍方發言人25日回應，派遣一名低階代表「恐有損國家主權與形象」，只會接受由領袖敏昂萊或部長級官員參加，故開幕式上即不見緬甸代表蹤影。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）東南亞專家康納利（Aaron Connelly）分析，東協排除緬甸軍方領袖與會的決定「極為重要」，可謂東協有史以來對成員國祭出的最重大制裁，強烈回應不履行承諾的緬甸軍方。不過，東協內部對緬甸問題存在分歧，其中印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓在輪值主席國汶萊的支持下較為積極敦促東協採取行動。

（東協峰會在無緬甸代表的形況下召開）

新加坡｜李顯龍盼美中在分歧中展開合作

第38屆及第39屆東協峰會於10月26日正式開幕，新加坡總理李顯龍在發言時表示，美中關係走向為未來數年區域及國際和平穩定決定性因素，新加坡與許多區域國家一樣，希望美中建立良好關係，「我們希望美國和中國能找到權宜之計，在一些課題上存在競爭和分歧的同時，在共同利益領域展開合作」。

李顯龍強調：「我們不希望這個區域成為競爭和衝突的地方，也不希望被迫選邊站，希望美中能在競爭之外，根據東協的自身優勢，深化與我們的實質接觸。」

在南海議題上，他重申南海緊張情勢影響區域和平及穩定，並強調新加坡並非主權聲索國之一，在領土爭議上不採取任何立場，「我們的立場眾所周知，而且一貫」。

對於緬甸軍政府尚未履行東協「5點共識」一事，李顯龍呼籲緬甸軍方盡快與東協特使、汶萊外交部第二部長尤索夫（Erywan Yusof）展開全面合作，以解決緬甸危機。

此外，李顯龍也對美國及澳洲承諾英美澳組成的AUKUS三方聯盟支持東協中心地位（ASEAN centrality），並將為區域和平穩定做出貢獻表示歡迎。

（李顯龍在東協峰會上發言）

越南｜11月20日起 富國島開放觀光試點

越南政府宣布自11月20日起，開放持疫苗護照旅客專機前往富國島（Phu Quoc）觀光，作為越南觀光業開放國際旅客的試點計畫。

越南旅遊勝地富國島原本擬自10月1日起，開放來自疫情低風險的外國旅客前往觀光。但因富國島當地疫苗覆蓋率尚不足，因此延遲計畫。本週堅江省政府宣布，將自11月20日開放持疫苗護照旅客至富國島觀光，若試行順利將開始兩階段的開放計畫。

兩階段計畫預計於12月展開，12月20日至明年3月20日為第一階段，每個月將開放3千至5千名旅客；第二階段則從3月20日至6月20日，再進一步擴大每月5千至1萬人前往觀光。旅客須完成兩劑疫苗接種，且第二劑至少在入境14天前、不超過12個月內接種，並在出發前72小時提供核酸檢測（PCR）陰性結果。根據統計，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情流行之前，富國島2019年迎接67萬名遊客。

越南日前已在8月公布「疫苗護照政策」，允許完成兩劑疫苗接種旅客入境後集中隔離期縮短為7天，但僅適用外交、商業公務，或高技術勞工以及就學需求者申請入境，尚未開放一般遊客。本月21日進一步宣布認可疫苗護照的72個國家和地區名單，其中包含台灣。而越南承認的疫苗則包括： AZ、嬌生莫德納、輝瑞、俄羅斯衛星-V、中國國藥、北京科興、Hayat-Vax、Covishield以及古巴阿布達拉（Abdala）。

Photo Credit: 中央社 越南富國島海灘。

馬來西亞｜蘭卡威試點 大馬力拚12月迎國際旅客

馬來西亞COVID-19疫情趨緩，加上逾9成的成年人口已完整接種疫苗，政府除放寬國人的旅遊限制，更積極研議完全重新開放邊境，力拼12月初迎接國際旅客到訪。

馬來西亞旅遊、藝術及文化部長蘇克利（Nancy Shukri）10月27日在國會接受質詢時針對重啟國門開放觀光一事表示，政府將密切觀察將自11月15日起在旅遊勝地蘭卡威（Langkawi）試行三個月的「國際旅遊泡泡」計畫；若成效良好，或許無須待至三個月的試行期結束，可以考慮提前開放國際旅客赴馬國其他景點旅遊。

部長蘇克利補充道，蘭卡威9月16日開放馬來西亞民眾登島觀光，短短一個月內已吸引超過10萬名遊客，對重啟國門開放觀光樂觀其成，並預測馬國最快能在12月初向國際旅客開放，但她也指出「這並非承諾，政府將全力促成此事」。

根據報導，首批獲准入境的旅客來源國可能包括新加坡，馬來西亞衛生部長凱里（Khairy Jamaluddin）10月24日與新加坡衛生部長王乙康（Ong Ye Kung）會面，商討兩國之間更開放、便捷的跨境旅行安排。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 照片攝於9月15日，當時位於馬來西亞蘭卡威的免稅店仍舊關閉中。

印尼｜受疫情打擊 印尼航空瀕臨破產邊緣

受COVID-19疫情影響，航空業大受打擊，印尼國營的印尼航空（Garuda Indonesia）瀕臨破產邊緣，印尼政府表示，若未能順利進行財務重整，印尼航空將關門大吉。

印尼國營事業部本週表示，針對印尼航空的財務危機，目前正積極進行財務重整協商；若財務重整不成，政府不會再投入資金，將關閉印尼航空，並擬由國營石油公司Pertamina旗下的皮利塔航空公司（Pelita Air Service）來取代印尼航空。

印尼政府在2020年曾規畫提供印尼航空10億美金（約新台幣280億元）財政援助，最後決定援助金額落在6億美金；然印航未履行部分承諾，最後僅撥款7000萬美金。今年6月時印航傳出尋求暫停償還債務途徑，來度過財務危機。

國營事業部副部長Kartiko Wirjoatmodjo先前即指出，印航本身財務已困窘，像是國際航線營收不佳、管理不佳等問題，現今再加上疫情嚴重打擊。印尼航空國內航線占營收的78%，國際航線則僅有22%；先前印航為改善財務狀況，已關閉數條營收不佳國際航線，以及減少飛機數量。

據雅加達郵報報導，至今年6月，印尼航空虧損已超過49億美金（約新台幣1400億元），每個月新增7000萬美金債務。國營部也表示，即使印航能穩定財務狀況，近期內恐怕也沒有能力提供長途飛行服務。

Photo Credit: 中央社 印尼航空班機。

泰國｜開放國門在即 夜生活產業呼籲政府取消禁酒令

根據英國《衛報》（The Guardian）10月26日報導，雖然泰國即將在11月起對46國已完整接種疫苗的旅客開放國門，但自4月起政府所發布的「禁酒令」卻仍尚未解除。為遏止疫情擴散，泰國政府所發布的禁酒令禁止餐廳販售酒類飲料，並暫時關閉酒吧，對夜生活產業帶來巨大衝擊。

在泰國首都曼谷中國城經營酒吧的阿努曼（Anuman Rajadhon）表示，在禁酒令之下，他已盡力嘗試改將酒吧作為咖啡廳經營或販售無酒精雞尾酒（mocktail），但收入仍大幅下跌至疫情前15%的水準。他指出，泰國的禁酒令不尋常地嚴格，讓人覺得泰國好像是在一個不同的世界。據泰國媒體《Thaiger》報導，部分泰國餐廳和酒吧在禁酒令之下，依然透過將酒類飲料偽裝成軟性飲料販賣以維持收益。

雖然泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-o-cha）表示將會在12月1日前評估是否要解除禁酒令，但夜生活產業仍希望政府能夠儘早發布具體時程和措施，讓他們有充分時間重新招聘員工以重新開業。

Photo Credit: iStock 疫情前的曼谷夜生活

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒