美中台在年初差一點開戰，蔡政府該如何營造與習近平會面的「條件」？

蔡總統接受《CNN》專訪，蔡：台灣確有一定數量的美軍

我總統府發布新聞稿稱蔡英文總統於日前接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪，蔡總統針對區域及臺海情勢、臺美關係、兩岸關係、臺灣國際參與等議題，回應媒體提問。

此次專訪是蔡總統自2020年總統大選勝選約兩年後，首次接受外媒專訪。上次專訪為去（2020）年大選後，接受《英國廣播電台》（BBC）的專訪。

《CNN》在專訪中問到，美國是否派遣美軍人員協助訓練台灣軍隊？蔡表示，台灣和美國的合作很廣泛，目的在增強自我防衛能力。至於現在有多少美國軍方人員駐台？她說：「沒有大家想得那麼多。」蔡總統是首位證實美軍駐台的我國元首、三軍統帥。

蔡總統間接的證實，受到外界極大關注。除了證實與確認外媒曾披露為事實之外，使外界關切美軍是否在台灣駐軍的議題，再次浮上檯面。《BBC》分析蔡英文為1979年美中建交並自台灣撤軍後，首位確認現役美軍在台的元首。

對此，我國國防部長10月28日於立法院備詢時強調：「美軍事『協助』。而非『進駐』，是軍方人員交流，駐紮在這裡。」至於被問到台美軍事交流，是否在馬英九總統時期就已經有了？邱國正證實：「軍事合作一直有。」

國民黨籍立委陳以信質詢問：「台美交流是不是在馬總統時期就已經有了？」國防部戰規司長李世強在邱國正回答前，低聲提醒邱國正『不一樣』，可能是指馬總統時期的台美軍事交流和現在不一樣，但邱國正說：「他不知道如何描述，軍事合作一直都有。」

在專訪中，蔡總統被問到「您有興趣和中國國家主席習近平會談嗎？您希望和他有更多的溝通嗎？」，她說：「多溝通是有幫助的，可以減少和避免誤解，更了解彼此。我們也一再表示，願意和中國對話，這也是在處理兩岸關係時，避免誤解、錯估、誤判的最佳途徑。」

蔡總統又說：「若雙方可以坐下來暢談分歧，並嘗試達成某些讓兩岸可以和平共存的安排，她認為這是台灣人民、中國人民乃至區域民眾的期待。」專訪中她也表示：「即便是政治體系截然不同的兩個政府，仍能在和平狀態下共存。」

不過，蔡總統也對習近平質疑道：「習近平真的想要與世界或區域眾人和平相處的關係嗎？或者他要的是所有人俯首貼耳的主宰地位，聽命於他或中國？」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

中國國台辦、外交部、國防部強烈反應

在蔡英文接受專訪後，國台辦10月27日強烈回應。國台辦發言人馬曉光說：「民進黨當局上台以來，施政無能，民生哀怨，卻耽於製造族群矛盾，鉗制言論，欺騙民眾，分化台灣社會，大搞『綠色恐怖』，瘋狂打壓異已；並推進『去中國化』、『漸進台獨』，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。」

馬曉光並警告：「民進黨當局『以武拒統』、『倚美謀獨』，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，帶來兵災。北京對台獨零容忍，打擊台獨分裂行徑亦不計成本，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國這一由主權國家組成的政府間國際組織，台獨分裂勢力企圖以『參與國際活動』謀獨也絕無可能。」

中國外交部也再次正告美國，由發言人汪文斌於10月28日在例行記者會指出：「一個中國原則是中美關係的政治基礎，在台灣問題上，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是自己單方面炮製的什麼東西，北京堅決反對美方同台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。」

汪文斌又強調，美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉，挑釁攪局，向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。他指出：「是誰在台灣問題上搞脅迫，國際社會看得很清楚，凡是數典忘祖、分裂國家的人從來沒有好下場。」最後又說：「任何國家、任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，否則必將再次遭到失敗。」

針對台美之間的軍事合作，中國國防部發言人譚克非10月28日也表示：「已向美方表達嚴重關切、提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方澄清，強調如果美方繼續抱守『以台制華』的幻想，企圖以『切香腸』的方式，實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。」

譚克非重申：「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

美中台今年1月差點爆發大戰，美前駐聯大使放棄訪台化解衝突？

據美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley），提供給國會聽證會的備忘錄相關資料指出，川普（Donald Trump）政府在美國總統大選前後因選情嚴峻，不惜操弄美中台敏感關係。在一系列美國高階官員訪台並激怒中共後，又試圖派遣時任美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）訪台。

當時，中共解放軍曾警告，克拉夫特專機若接近中方空域，就會以武力驅趕。美國國防部一度評估動用駐沖繩美軍戰機護航，後來又思考應由台灣戰機護航。屆時若美中台戰機在空中高速角力，難保不會出現意外擦撞與交火事件。最後，美國國防部向國務院強烈建議取消克拉夫特訪台。

由於情勢危急，克拉夫特的專機當時從華府起飛後，在大西洋上空繞了一大圈，最後被迫折返，取消訪台行程，化解一場不必要的危機。

這也呼應了先前《華盛頓郵報》（Washington Post）知名調查記者伍華德（Robert Woodward）的新書《危機四伏》（Peril），爆料有關兩通美、中軍事高層密電。新書的內容指出，麥利曾在2020年10月30日與2021年1月8日，繞過時任總統川普「秘密致電」中共解放軍參謀長李作成。

《南華早報》（South China Morning Post）曾在克拉克訪台取消後揭露，當時多方交涉，麥利二度致電（1月8日）李作成時，曾告知克拉夫特和時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）應不會訪台。當時共軍高層已向美方表示，若美大使專機抵台上空，共軍將不惜派軍機進入台灣領空捍衛主權。最後美國務院也以「為了順利確保新政府交接」為由，半途取消克拉夫特的訪台行程。

值得注意的是，美方於1月8日宣布駐聯合國大使克拉夫特將於1月13至15日訪台，1月9日加碼宣布解除「美台交往限制」，美中關係緊繃到臨界點。中共解放軍東部戰區隨即公開艦隊演練火力打擊畫面，開展實戰化訓練。

當時，蔡政府則是大力宣揚台美關係取得進展，總統府發言人張惇涵還指美解除交往限制一事，充分反應台美堅實夥伴關係，稱「台美關係不斷推展至緊密友好」。

美中台關係緊張，台灣所作所為更要審時度勢

《霧谷晶策》分析，雖說蔡總統近兩年都持續表示，想要推動「蔡習會」（包含此次《CNN》專訪）的意願。然而，蔡過去五年多的執政，讓兩岸關係持續惡化，使雙方沒有基礎營造兩岸元首會面的「條件」。今（2021）年雙十國慶談話的「互不隸屬」說，更讓原先落到谷底的兩岸關係再度激化。

《霧谷晶策》從現在往前推算，今年初外界視我國國安團隊變動，是為了推動並改善兩岸關係的契機。不過，隨著當時美中交涉內幕逐一披露，當初的變動很可能是為了在美中緊張關係下，稍作雙邊的緩衝的讓步，並非是蔡政府想要在兩岸關係上有所改善。

《霧谷晶策》認為若美國駐聯合國大使訪台一事內幕為真，而我國政府事後並未向立法院報告，則嚴重傷害了民眾對政府的信任。孫子兵法說：「兵者，國之大事。」如果連這麼大的事情，都不能告知民眾，讓台灣人民有所防範與準備，那如何能說有所掌握，又遑論透明？

《霧谷晶策》仍秉持一貫論點，身為執政者應求「避戰」為要。因為只要一開戰，死傷在所難免，加上財產損失，皆非台灣人民之福。執政者應謹言慎行，切勿逞一時口舌之快。如果因為政治人物的言行，讓前線國軍承受不必要的壓力，等到真有緊急事態發生，消耗的還是我們自己。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航