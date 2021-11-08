2021/11/08,
健康

你的精蟲健康嗎？生育能力急速弱化，台灣估計有超過36萬名男性沒有達標

你的精蟲健康嗎？生育能力急速弱化，台灣估計有超過36萬名男性沒有達標
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我們想讓你知道的是

世界衛生組織於2010年調整了男性精蟲標準值，每c.c.精液的精蟲數量須含1500萬隻，只有30年前的1/4！茂盛醫院估計，臺灣有超過36萬名男性沒有達標，具活動力的精蟲數也不到60％，這顯示男性的生育能力有急速弱化的趨勢。

不孕不再只是女人的事，根據臨床統計，目前有四分之一的不孕來自男性問題。其中有三分之一為遺傳性的無精症，三分之二則源於精蟲品質低落或數量寡少，高齡、生活型態不佳、飲食不均、環境污染都是可能的原因。

世界衛生組織於2010年調整了男性精蟲標準值，每c.c.精液的精蟲數量須含1500萬隻，只有30年前的四分之一！茂盛醫院估計，台灣有超過36萬名男性沒有達標，具活動力的精蟲數也不到60％，這顯示男性的生育能力有急速弱化的趨勢。

精蟲健康三指標：精蟲數量、形態以及活動力

男性精子是否健康主要看精蟲數量、形態以及活動力是否在正常標準值內，可透過全自動精子分析儀、精子透明質酸結合分析法、精蟲DNA及粒線體檢查⋯⋯等檢測方式進行瞭解。

WHO精液分析正常標準

精液分析項目

正常標準

精子數量

1500萬/cc

精子活動力比率

40％

精子正常型態比率

4％

精蟲標準，可從三方面衡量

一、精蟲數量

每1c.c.精液須含1500萬隻以上的精蟲才屬正常值。精蟲數量不足可能跟遺傳因素、手術史、性傳染疾病和男性整體健康狀況有關。精蟲數量不足會導致自然懷孕率下降，不易使女性受孕。

另外，精蟲數量不足也是男性整體健康狀況不良的警示，根據統計BMI過高、高血壓和代謝疾病的男性檢驗出精蟲不足的機率也比較高。檢驗出精蟲不足的男性會建議重新評估生活形態和整體健康狀況是否需要調整。

二、精蟲型態

平均健康的男性精子正常型態比率為4％以上，正常型態比率4-14％的自然受孕率會大幅下降，4％以下則會建議通過人工生殖的法式來懷孕。一顆正常的精子結構上分為精子頭和精子尾。在精子頭頂端的三分之二為頂體區，含有豐富的酵素，輔助溶解卵子外層的透明帶做受精作用。若頂體區異常，就會找出精子無法順利使卵子受精。

根據精子異常的部位作分類，精子型態異常可大致分為頭異常、頸異常、尾異常和精子不成熟，再由異常狀況再細分。其中頭異常最為常見。精蟲形態異常的原因可能跟先天基因、長期處於不良環境、不良的生活習慣、感染、荷爾蒙失調以及睪丸問題有關，例如有精索靜脈曲張的個案常會檢測出尖頭精子形態。

三、精蟲活動力

精蟲活動力是指精蟲游動的狀況，在精液分析裡是以精液裡有多少精蟲能正常游動的佔比為檢測標準，在精液中需要有至少40％的精蟲能正常游動為正常數值。活動力差的精蟲會出現不會前進、原地轉圈及原地抖動，精蟲無法移動至輸卵管與卵子受精，造成男性不孕症。精蟲活動力不良可能跟精蟲形態異常有關，另外環境污染、環境溫度、疾病、抽煙和精子運輸系統異常也影響精蟲活動力。

除了這三項以外，茂盛醫院擁有精蟲穿透力分析（hyaluronan binding assay，HBA），可預測精子對卵子的受精能力。正常情況下，精子的穿透力為80％，若過低時就可能精卵無法正常結合的狀況發生，技術上則可透過精蟲顯微注射加以解決。另外，本院也有針對精子做自由基、粒線體功能和DNA碎片比例的分析，供有需要的個案做參考。

日常保養提高精蟲品質

  • 多吃健康食物

儘量避免加工食品，美國哈佛大學2019年提出一篇研究論文結果：吃薄餅、薯片、零食等垃圾食物，竟然會讓男性精液的精子含量變低！因此建議求子的男性們要均衡飲食，尤其推薦地中海型多魚多蔬果的飲食方式，少外食、少喝飲料與酒類、減少吸收塑化劑，並可多補充維他命C、E、鋅、精胺酸⋯⋯等營養品。

  • 作息睡眠保持正常

遵循「日出而作，日落而息」之道，不要熬夜，每天至少睡足6~8小時，維持正常生活作息。

  • 戒菸

菸草中的尼古丁會讓精蟲數量變少、品質變差。

  • 避免接觸環境荷爾

像空氣芳香劑、油漆、殺蟲劑、廉價香水⋯⋯等，含有環境荷爾的成份，儘量不要接觸。如果，家中進行裝潢、上新漆，一定要先開窗，使其通風多日，讓室內的環境荷爾徹底飄散。

  • 避免處於高溫環境

像是泡湯、做三溫暖都要儘量避免，或是不要待太久；連穿著也要注意，少穿緊身內褲、牛仔褲等；若是電腦族、科技男等族群，也要常起來走動，以免下半身血液迴圈差、透氣不良，導致睪丸溫度過高，讓精蟲欲振乏力。

  • 避免隨意服用藥物

常有不孕夫妻聽信坊間的生子秘方、中藥湯水，甚至自行服用睪固酮⋯⋯等藥物，這是NG行為，建議要聽從專科醫師的建議；若有精神方面的疾病，要洽詢專科醫師的診斷，勿隨意用藥或停藥。

  • 適度解壓與調適

一旦壓力過大，會抑制男性荷爾蒙的分泌。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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