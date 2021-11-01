反聖嬰現象再起，北半球的冬季取暖需求增強，原油、天然氣明年供需行情一次看

近期原油與天然氣的漲勢強勁，考量到能源消費具有高度季節性，像是住宅、商業用途的冬季（每年10月～隔年3月）天然氣用量通常是其餘月份加總的2～3倍，而蒸餾油作為原油的主要下游終端產品之一，也可用作家庭、辦公大樓的取暖用熱燃油，因此冬季氣候展望、取暖需求就成為能源板塊的關注重點。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）轄下的氣候預測中心（CPC），在今（2021）年10月14日最新發佈的聖嬰現象機率預報中，預期今年12月至明年2月有高達87％的機率發生反聖嬰現象（La Niña），直到2022年春季才會結束，顯示今年北半球的冬季強度可能增強，再度加深市場對於能源價格高漲的擔憂。

天然氣庫存將於明Q1落底回升，原油供需反轉時點延後、蒸餾油成關注重點

基本情境下，明年2月天然氣庫存滑落至五年均值以下、冬季天然氣基本面強，之後轉弱。

根據國際能源署（IEA）10月份的冬季燃料展望，預期美國天然氣庫存將在10月底達到3.6兆立方英呎（Tcf）、低於 五年均值的4.8 ％，進入傳統「提取季節」（withdrawal season）後，天然氣需求轉強、消耗庫存，並在明年2、3月與五年均值差異達到極值（低於2017～2021 年同期均值的-13％、-12％，為2019年Q2以來最大差距），將是2019年Q2以來最大的均值偏離幅度，支撐天然氣冬季基本面。然而，隨著時序來到明年Q2、Q3，天然氣將回歸「注入季節（injection season）」，庫存開始又往5年均值靠攏，基本面逐漸轉弱。

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EIA 也根據不同的冬季氣溫情境給出兩種天然氣庫存走勢的預測。在HDD熱度日高於原先預估10％（更冷）的情境下，民間住宅的 天然氣消費量年增+13％，帶動美國天然氣庫存在明年3月底消耗至1兆立方英呎（Tcf）以下，低於5年均值的44％，將是2014年5月以來最大幅度的庫存偏離幅度。但假如HDD熱度日低於原先預估10％（更暖），反而會看到民間天然氣消費量年減 3％，傳統旺季的庫存不減反增，並在明年3月底走升至5年平均的10％以上，庫存出現堆積情形、不利價格續撐。

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原油：蒸餾油庫存偏低、熱燃油裂解價差上揚，刺激煉油廠冬季拉貨力道

我們在10月快報曾提及，隨著暑期旺季告終，加上煉油廠進入歲修階段，預期10～11 月原油庫存短期堆積機率高。但我們在近期注意到兩個重點：

（1）冬季主要消耗終端產品——蒸餾油 （可用作柴油、熱燃油）庫存已消耗至五年均值以下8.1％，且按照往年季節性趨勢有望續降至11月底。

（2）美國東北部（新英格蘭地區，加上中大西洋州份如紐約、賓州、紐澤西等）仍以熱燃油作為主要取暖燃油。觀察該區蒸餾油庫存水位，目前已消耗至五年均值以下30％，帶動熱燃油期貨價格與裂解價差分別來到7年與2年高點。基於以上兩點，如果再搭配寒冬襲來，確實提前刺激了冬季用油的需求。

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最後，從國際能源機構最新月報也看到全球原油需求上修的趨勢。IEA表示能源危機刺激「氣轉油」的發電需求，因此針對今年與明年全球每日原油需求預測分別上調了17 萬桶 、21萬桶。另一方面，EIA 則是上調今年Q4全球原油庫存消耗幅度，並將明年供需反轉（庫存轉為堆積）的時點從Q1推遲至Q2，主要反映：（1）冬季原油需求超出原先預期 ; （2）美國原油產量復甦緩慢。

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航