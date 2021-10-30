脫口秀天王查普爾《華麗最終回》大開跨性別者玩笑，Netflix陷入「藝術自由 vs. 進步價值」兩難

文：Yi-ching Kuai

脫口秀演員戴夫・查普爾（Dave Chappelle）在最新的Netflix特別節目《華麗最終回》中，因為開了LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群的玩笑惹爭議，引起外界和公司內部員工的批評聲浪，但Netflix執行長的聲明未能平息怒火，上百員工上街抗議罷工。

藝術自由 vs. 多樣性與包容性

查普爾危機事件讓Netflix夾在「支持藝術創作自由」和「做一個進步的企業雇主」之間，兩面為難。一方面，Netflix公司一直以來都聲稱想要提高多元化和包容性，不管是公司內部還是平台內容。

Netflix共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在查普爾節目結束後，給員工的公司內部信中表示：「我們努力確保有更多人可以看到他們的人生反映在螢幕上，弱勢族群不被單一的故事所定義。」並舉影集《性愛自修室》、《勁爆女子監獄》這樣包含跨性別、非二元性別和同性戀角色的作品為例。

但部分員工質疑，公司要怎麼合理化在查普爾的《華麗最終回》投資2410萬美元，並為節目提供平台的決定，何況查普爾所傳達的訊息與Netflix聲稱的理念背道而馳。

查普爾在節目中大開跨性別者生殖器的玩笑，將生理女性的生殖器和跨性別者的生殖器差異，比喻成「肉和素肉」，並宣稱自己是「TERF」的一員。「TERF」為「排除跨別性人士激進女性主義者」（trans-exclusionary radical feminist）的縮寫。

查普爾說：「性別是個事實，地球上每個人得穿過女人的雙腿間，才能來到世上。」並以此聲明生理性別的決定性，否定跨性別女性是女性，表示跨性別者就像「塗黑臉」（blackface），指歷史上白人把臉塗黑扮成黑人的滑稽劇。除此之外亦嘲諷了男同志、女同志，以及#MeToo運動。

軒然大波

全國黑人正義聯盟（National Black Justice Coalition，NBJC）和同志媒體GLAAD等組織譴責了Netflix和查普爾，稱這檔特別節目恐跨（Transphobia，跨性別恐懼症或跨性別恐懼現象，指對跨性別者或對性別轉換的負面態度、感受），並呼籲下架。

NBJC執行董事強斯（David Johns）聲明：「眼見2021年可能成為美國跨性別者有史以來死傷最多的一年，且其中大多數是黑人跨性別者，Netflix應該要更明事理才是。」

「事情不在於查普爾和他的發言，而是在於Netflix為跨性別恐懼提供平台，並從中謀取利益，以可能默許或促成暴力的方式，創造維持一個交織性（intersectionality，指弱勢者有多重弱勢身分重疊）空間，導致黑人跨性別者、酷兒、非二元性別者可被輕易頻繁地抹除。」

GLAAD則批評查普爾：「已然成為嘲笑跨性別者和其他社會邊緣族群的代名詞。他最新特別節目的負面評價和觀眾高聲譴責向業界表明，觀眾不支持企業為反LGBTQ謾罵提供平台。」

Netflix公司內部亦有反對聲浪。節目播出後，Netflix跨性別軟體工程師菲爾德（Terra Field）在Twitter上抨擊Netflix播出該節目的決定，指責公司提供平台給查普爾宣傳排跨意識形態，並企圖在議題中保持中立。

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness - all while trying to pit us against other marginalized groups. You're going to hear a lot of talk about "offense".



We are not offended 🧵 — Terra Field (@RainofTerra) October 7, 2021

她說：「這一個不是模稜兩可的議題，而是想要活著的跨性別者和不希望我們活著的人之間的爭論。」她在節目播出後，發長文回應查普爾說跨性別族群「敏感」、動不動就「被冒犯」的說法，並羅列了美國單就2020年，總計38位死於槍擊或其他暴力謀殺的跨性別者和性別表現不一致者，推文迅速被大量轉發。

菲爾德在貼文中說，這齣喜劇之所以受到批評，不是因為查普爾的言論令人反感，而是因為這些言論對跨性別族群造成傷害，特別是黑人女性。

Photo Credit: AP / 達志影像

Netflix高層如何回應？

Netflix兩位共同執行長海斯汀（Reed Hastings）和薩蘭多斯，自始至終都堅定地表示對於查普爾特別節目地支持。

海斯汀表示：「在『如何站在歷史上正確的一邊』這樣宏觀的問題上，我們始終思考著自由與安全之間的緊張關係。我相信時間會證明，對Netflix來說，承諾維護藝術表達和取悅訂閱者是正確的長期選擇。」當另一名員工提出查佩爾有仇視同性戀和歧視的過往時，海斯汀表示他不同意，且Netflix將繼續與這位脫口秀演員合作。

薩蘭多斯則在給公司內部的電子郵件中表示：「雖然有些員工不同意，但我們堅信螢幕上的內容不會直接轉化為現實世界的傷害。支持這一點的最有力證據是，過去30年來，螢幕上的暴力行為大幅增加，尤其是在第一人稱射擊遊戲中，但許多國家的暴力犯罪率卻大幅下降。成年人可以觀看暴力、攻擊和虐待，或者欣賞驚世駭俗的脫口秀，而不會導致他們傷害他人。」

但顯然跨性別族群見解不然。Netflix公司內部的跨性別員工資源集團（Trans Employee Resource Group）組織了一場罷工抗議行動。薩蘭多斯也在稍後受《好萊塢報導》採訪時說自己「搞砸了」，自己應該要在信中採取更人性的應對方式。

「我應該首先在這些電子郵件中承認，我們有一群員工在受苦，他們因我們做出的商業決策而真實感到受傷。」他亦向《Deadline》、《Variety》媒體表示：「我沒有承認，反而馬上開始講道理」，且過度簡化了電視對於觀眾的影響力。

薩蘭多斯指出，查普爾遵循喜劇演員突破界限的傳統，但告訴《Variety》「我不認為這屬於仇恨言論」，因為查普爾的笑話並無煽動對跨性別族群暴力行為的意圖，因此並無超出Netflix對於平台內容的規範，也無加註警告標語的必要。同時，他表示Netflix「支持藝術自由，以幫助吸引最優秀的創作者，並抵制政府和其他組織團體的審查要求。」

公司的領導階層顯然相信兩者兼顧的可能：支持包容性，同時生產挑釁、引人思考的內容，但公司內部的動盪顯示，現今的員工越來越會主動在公司決策與價值觀不一時出聲抗議。正如Netflix官網在徵才頁面所言：「把價值觀寫得令人欽佩很容易，活得令人欽佩卻很難。」

罷工前幾個小時，Netflix發表聲明：「我們重視我們跨性別同事和盟友，並理解這起事件造成的嚴重傷害。我們尊重員工選擇罷工的決定，並認識到我們在Netflix公司內部，及Netflix生產的內容中還有許多需要努力的地方。」

查普爾何許人也？

查普爾出生於1973年美國華盛頓，他是脫口秀演員、編劇、製片，曾獲馬克吐溫美國幽默獎、三座艾美獎和一座葛萊梅獎。他在2006年選擇離開個人電視節目《查普爾秀》，此舉部分出於考量他可能是在延續種族刻板印象，而不是諷刺、挑戰種族刻板印象，因為他注意到有員工不是覺得笑話好笑而笑，而是在笑他。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航