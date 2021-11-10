2021/11/10,
健康

增加維生素D攝取，可降低罹患「年輕型大腸直腸癌」風險

增加維生素D攝取，可降低罹患「年輕型大腸直腸癌」風險
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我們想讓你知道的是

根據研究預估，至2030年時，50歲以下的族群中每10位將有1人罹患大腸癌，每4人中將有1人罹患直腸癌。

編譯：劉姿婷

近幾年，大腸直腸癌的整體發生率在許多國家有下降趨勢，但年輕族群的發生率卻在上升中。

根據研究預估，至2030年時，50歲以下的族群中每十人將有一人罹患大腸癌，每四人中將有一人罹患直腸癌。而相較於以往大腸癌患者多數年齡高於50歲，患者年紀低於50歲的年輕型大腸直腸癌（young-onset colorectal cancer）較容易因檢查時間延宕，在確診時患者多半已屬晚期，且腫瘤具有侵犯特性。許多年輕型大腸直腸癌患者，並無家族病史或相關的遺傳因素，相關研究也指出一些生活型態如久坐、肥胖、飲食習慣等，為罹患年輕型大腸直腸癌的危險因子。

維生素D（vitamin D）為一項已知的大腸直腸癌保護因子。除了接受光照外，藉由飲食攝取富含維生素D的食物，像是魚類、菇類、雞蛋、牛奶等，也是增加人體維生素D含量的方式。然而，現代人飲食中維生素D攝取不足的情況，自1980年代開始增加。

由美國丹娜—法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）與哈佛公共衛生學院流行病學系合作的研究團隊注意到這點，於是自1989年展開一項前瞻式世代研究（prospective cohort study），進一步釐清維生素D攝取不足，是否與逐年攀升的年輕型大腸直腸癌發生率有關。結果指出，藉由飲食增加維生素D的攝取，可能有助於預防年輕型大腸直腸癌或癌前大腸瘜肉（precancerous colon polyps，可能是大腸直腸癌的前兆）的發生，該項研究成果於今（2021）年7月發表在《胃腸學》（Gastroenterology）期刊。

此項研究參與者包含9萬4千多名介於25∼42歲的女性護理人員，透過計算其維生素D的總攝入量，包括飲食和補充劑，以及每兩年對這些女性進行一次人口統計學、飲食、生活方式因素，與醫療和其他健康相關訊息的問卷調查。該研究的主要療效指標（primary endpoint）為50歲之前是否被診斷出大腸直腸癌，在問卷中也調查了她們是否進行過大腸鏡檢或乙狀結腸鏡檢查，以及其中是否發現大腸直腸瘜肉。

研究結果指出，從1991∼2015年，共有111例年輕型大腸直腸癌和3317例直腸瘜肉的案例。風險比（hazard ratio）分析則發現，總維生素D攝入量較高的人，發生年輕型大腸直腸癌風險顯著較低。此外，勝算比（odd ratio）也顯示總維生素D攝入量與50歲之前發生大腸直腸瘜肉有相同的關聯。

研究團隊表示：「我們的結果進一步支持維生素D可能對年輕人預防大腸直腸癌而言很重要。如此一來，我們便能就飲食和生活方式提出適當的建議，並確定年輕型大腸直腸癌的高風險個體，以利進行早期檢查。」

新聞來源

  1. Hanseul Kim et al., Total vitamin D intake and risks of early-onset colorectal cancer and precursors, Gastroenterology, S0016-5085(21)03235-2, 2021.
  2. Vitamin D may protect against young-onset colorectal cancer, ScienceDaily, 2021/8/17.

本文經科學月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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