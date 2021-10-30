對華政策跨國議會聯盟會議：吳釗燮視訊演說、印度成為第21個成員國、發布「勿引渡卡」防中共迫害

由多個國家以及歐洲議會，各國跨黨派國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）昨（29）日在羅馬舉行會議。外交部長吳釗燮以視訊方式與會，並發表簡短演說，指出歐洲議會上週通過史上第一份關於歐盟台灣政治關係及合作的報告，在世界對抗民主與人權挑戰之際，這就是一個里程碑。

會議上也宣布印度成為聯盟第21個成員國，印度國會議員蘇吉庫瑪（Sujeet Kumar）表示，中國對印太區域其他國家的態度日趨挑釁好鬥，作為人口最多的民主國家，印度必須站在最前線捍衛民主價值。

吳釗燮：中共領導的中國崛起是對民主的挑戰，我們應更緊密合作

（中央社）出訪歐洲的外交部長吳釗燮昨天表示，歐洲議會壓倒性多數通過史上第一份關於歐盟台灣政治關係的報告，呼籲歐盟強化與台關係，世界在對抗民主、自由及人權挑戰之際，歐洲議會通過這份報告，就是一個里程碑。

「對華政策跨國議會聯盟」代表近日齊聚義大利首都羅馬，在20國集團（G20）領袖峰會登場前夕舉行實體會議，吳釗燮昨天以視訊方式與會，並發表簡短演說。

吳釗燮指出，歐洲議會上週以壓倒性多數通過史上第一份關於歐盟台灣政治關係及合作的報告，呼籲歐盟強化與台灣的政治關係，並稱台灣是歐盟在印太的重要夥伴。

他說，歐洲議會議員也敦促歐盟採取更積極的做法，與志同道合的國際夥伴合作，追求台海和平穩定，並支持台灣的國際參與等；世界在對抗民主、自由及人權挑戰之際，歐洲議會歷史性通過這份報告，就是一個里程碑。

吳釗燮表示，台灣過去兩年所面臨的挑戰包括，中國試圖滲透台灣、對台發動網絡攻擊及散布假訊息等，中國軍機及軍艦幾乎每天侵擾台灣的防空識別區及周邊海域。

他指出，光是去（2020）年，進入台灣防空識別區的共機就達380多架次。自今（2021）年10月1日起，連續4天侵擾台灣防空識別區的共機高達149架次，其中10月4日更有高達56架次擾台，創下單日最高紀錄；但不是只有台灣遇到這類狀況，立陶宛和捷克等民主國家也無法擺脫中華人民共和國的欺凌。

吳釗燮說，世界仍未走出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，中國企圖轉移其他國家追查疫情源頭的注意力，同時宣揚中國當前的制度優於民主體制；此外，中國持續透過承諾提供疫苗及散布假訊息，擴大在拉丁美洲、非洲，甚至世界各地的影響力。

吳釗燮表示，由香港經歷可見，中華人民共和國剝奪人們過去視為理所當然的權利，由中國共產黨領導的中華人民共和國崛起，是對世界民主的挑戰。「我們應更緊密合作」，如同立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）所說：「熱愛自由的人應相互照應」。

他說，台灣誠摯感謝捷克、斯洛伐克、立陶宛、波蘭、美國及日本援贈疫苗，台灣將盡最大努力發揚團結精神，繼續支持在歐洲及其他地方的友人。

宣布印度為第21個成員國，發布「勿引渡卡」

（中央社）對華政策跨國議會聯盟昨天在羅馬舉行會議，在20國集團羅馬峰會前夕要求各國對北京採取更強硬立場，並宣布印度成為聯盟第21個成員國，在印中關係緊張之際格外受矚目。

印度國會議員蘇吉庫瑪表示，中國對印太區域其他國家的態度日趨挑釁好鬥，作為人口最多的民主國家，印度必須站在最前線捍衛民主價值。目前包括他已有4名印度國會議員加入IPAC，未來數月可望還會有超過10位議員加入。

IPAC為跨黨派的跨國議會組織，串連約250名議員。昨天的會議有西藏流亡政府最高行政領導人（司政）邊巴次仁（Penpa Tsering）、流亡倫敦的前香港立法會議員羅冠聰、世界維吾爾代表大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）等維權人士出席發言，外交部長吳釗燮則受邀視訊發表演說。

共同創辦IPAC的前英國保守黨黨魁史密斯（Sir Iain Duncan Smith）指出，G20顯然不打算討論該拿行為嚴重不當的中國怎麼辦，無視中國的規模、在世界經濟的分量及其對人權的踐踏。身為天主教徒的史密斯也質問，梵蒂岡到底與中國簽了什麼樣的協議，為何不公布、為何在中國的教徒持續受迫害。

他提到，自由世界各國政府基於所謂的「務實政治」試圖在各領域取得「平衡」，並為了氣候變遷、後疫情時代經濟復甦等議題對北京妥協，但這其實是徒勞，因為中國並無意願遵守任何協議或規範；當民主國家大談戰略，中國正踐踏人權。

史密斯指出，冷戰結束以來，還沒有哪一個政權侵害人權的程度超越北京當局。有幸生活在自由世界的政治人物往往誤以為可與獨裁者或集權政府「講道理」，但事實正好相反。他問，自由世界打算採取什麼行動，避免不講道理的人攻打台灣。

在全球力促各國制定「馬格尼茨基人權問責法」（Magnitsky Act）的金融家、維權反貪人士布勞德（Bill Browder）今天也出席會議，共同宣布IPAC的新計畫：確保所有G20國家在2023年前頒布人權問責法，建立法律機制，以制裁嚴重貪腐和侵害人權的各國官員。史密斯說，他近日已在英國國會建立跨黨派「馬格尼茨基」小組。

IPAC今天也發布尺寸如信用卡的「勿引渡卡」（Do Not Extradite Cards）。卡片文字說明，持卡人遭中國政治迫害，任何政府配合北京要求逮捕、遣送、引渡持卡人至中國或香港特別行政區，都將遭IPAC網絡所涵蓋的國會問責。

#IPAC launches #DoNotExtradite campaign, pledging to advocate on behalf of all those threatened with extradition or deportation to the PRC.



Cards have been issued to those most at risk of persecution to offer protection to their case. pic.twitter.com/iKO3JpekQA — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) October 29, 2021

IPAC表示，發行此卡是為了因應國際刑警組織（Interpol）遭北京當局濫用於追捕海外異議分子。IPAC目前具名公布的「勿引渡卡」有37張，實際持卡人則更多，11月起開放各界申請，預計年底前發出逾3000張。

IPAC指出，在聯盟奔走下，自土耳其出逃摩洛哥的維吾爾維權人士艾伊尚（Yidiresi Aishan）近日免於遭引渡至中國；「勿引渡卡」所體現機制已證明能發揮作用。

在昨天的會議，來自中東歐前共產國家、對「鐵幕」有切身體會的議員發言特別激昂。其中，立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）說，她來自在蘇聯時代被打為「人民公敵」的家庭，親人曾是政治犯、被送往西伯利亞勞改，家族有女性因被凌虐而無法生育，如今她因為替維吾爾人發聲而遭中共制裁，「歷史正在重演」，甚至更糟，因為共產集權體制已進化至結合高科技的2.0版。

面對人權和信用紀錄劣跡斑斑的北京，她問，「難道我們要相信中國會遵守氣候變遷相關承諾」，難道各國為了「合作」甘冒集權擴張的風險，她希望並非如此。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航