國民黨全代會任命連勝文、黃敏惠、夏立言為副主席，朱立倫提口號「公投大家挺，台灣謝謝你」

國民黨今（30）天召開第21屆第1次全國代表大會，黨主席朱立倫任命中央委員連勝文、嘉義市長黃敏惠、前陸委會主委夏立言為副主席。

朱立倫在致詞時也宣示，國民黨力拼在2024年重返執政，並全力推動護台灣的6大主軸。對於在年底登場的公投，朱立倫表示每一項都是民眾表達意見機會，不能因為民進黨變執政黨，在野黨或民團提公投就是「害台灣」，呼籲民眾12月18日都站出來投票。

3位副主席的任命，背後各有什麼考量？

（中央社）國民黨今天召開第21屆第1次全國代表大會，黨主席朱立倫會中公布副主席人事，任命中央委員連勝文、嘉義市長黃敏惠、前陸委會主委夏立言為國民黨副主席。

國民黨今天召開第21屆第1次全國代表大會，由於受疫情影響，改為全台分30區透過視訊連線的方式舉辦，前主席馬英九、吳伯雄、吳敦義、江啟臣等人，則出席位於中央黨部的大會主場地。黨主席朱立倫會中公布副主席人事，任命黃敏惠、夏立言、連勝文為國民黨副主席。同時全代會也追認，同意由前台東縣長黃健庭擔任黨秘書長的人事案。

對於副主席人事案，國民黨文傳會主委凌濤上午接受媒體訪問時表示，由黃敏惠擔任第一副主席，主要考量地方連結。黨中央在與所有藍營縣市首長討論後，大家共推黃敏惠，因為黃敏惠不僅是女性代表，過去也擔任過副主席，最資深，對黨務也最熟悉。

凌濤指出，任命夏立言擔任副主席，考量連結國際與兩岸。夏立言不僅擔任過外交部次長，也擔任過國防部副部長及陸委會主委，對於國際、兩岸事務十分熟捻，有助未來國民黨推動駐美的相關事務，並幫忙兩岸事務。

而連勝文長期在青年事務、青創活動上著力甚深，同時也擔任過中常委及智庫副董事長等職，對黨務也很熟悉。

除副主席人事案外，國民黨全代會今天也追認，同意由黃健庭擔任黨秘書長。朱立倫在會中表示，感謝黃健庭在黨最辛苦困難時，能夠答應一起努力打拚。黃健庭接任黨秘書長不到一個月，就努力到全國各地深耕基層，非常辛苦。

朱立倫指出，黃健庭出身企業界，曾經擔任過國大代表、立委及台東縣長。黃健庭忠黨愛國，也曾任黨內多項重要職務，其本身又是虔誠的基督徒，相信黃健庭會秉持奉獻的精神，為黨奉獻努力。

朱立倫：上任後每天像急行軍，力拼2024重返執政

《自由時報》報導，全代會前提前上任的新黨魁朱立倫也補行宣誓，全國黨代表同時進行宣誓就職。朱立倫在隨後致詞時宣示，國民黨拼未來就是要在2024重返執政，明（2022）年九合一選舉則是前哨戰，而國民黨智庫將成為藍軍大智庫，並結合其他相關智庫，要共同提出政策，進而形成影子內閣，2024年推出最強人選，贏得總統勝選。

朱立倫表示，自從他就任黨主席後，每一天就像急行軍在努力，除了智庫、立法黨團與黨中央三合一，並全力推動護台灣的6大主軸，推出「同舟計畫」歡迎黨員回家，並讓更多年輕人接受國民黨、加入國民黨，因此已經宣布恢復孫中山獎學金，並要設立孫運璿獎學金，如今黨務團隊也有很多年輕人加入。

《中央社》報導，朱立倫在致詞時以護台灣、保民主為主題，重申捍衛自由價值，鞏固民主憲政的6大主軸，分別為：重申捍衛自由價值、擴大國際參與、振興中華文化、優化工商結構、追求民生均富、以及確保供電穩定。

朱立倫也說，今年國慶時總統蔡英文提出有違憲之虞的四項堅持，他將提出四個捍衛予以回應，包括國民黨永遠捍衛中華民國憲法；捍衛中華民國民主自由的立國精神；捍衛台灣民眾的安全、和平與繁榮；以及捍衛中華民國歷史事實與尊嚴。

《聯合報》報導，費鴻泰在全代會上報告立法院黨團工作報告，他表示這屆立院黨團成員共38人，第3及4會期黨團幹部經選舉由他擔任總召兼政策會執行長，國民黨立委鄭麗文、陳玉珍分別擔任書記長，萬美玲為首席副書記長。

費鴻泰在報告中指出，為了強化黨團運作，政策委員會會同智庫，針對明年度中央政府總預算案、今年度和明年度的國營事業預算案、軍購特別預算等重大預算及法案，研擬對策或黨版，嚴格把關監督，為人民看緊荷包，全力備戰2022年縣市長大選，厚植國民黨重返執政的基礎。

《風傳媒》報導，朱立倫在會前接受訪問時，被《央視》記者問到，今天擬通過的政綱將「反對一國兩制」納入，會不會「在跟大陸溝通協調時造成障礙？」朱立倫回應時卻口誤，「反對台獨、反對九二共識是我們堅持的主張和全民共識」，隨後發言人凌濤才上台更正，朱要表達的是「反對一國兩制」。

在公投議題上，朱立倫提到，國民黨提出反萊豬和公投綁大選2項，民間團體則有重啟核四和藻礁議題，不管哪一項都是民眾表達意見機會，不能因為民進黨變執政黨，在野黨或民團提公投就是「害台灣」，民進黨在野時提公投就叫就「愛台灣」，難道公民團體、在野政黨跟民進黨不同意見就是錯的嗎？朱立倫也提出口號，「公投大家挺，台灣謝謝你」，希望民眾12月18日都站出來投票。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航