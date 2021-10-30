2021/10/30,
藝文

《真兇標籤》：再來一次「大堆頭」推理懸疑遊戲

《真兇標籤》：再來一次「大堆頭」推理懸疑遊戲
Photo Credit: 《真兇標籤》海報

我們想讓你知道的是

作為一齣懸疑推理劇，《真兇標籤》拍得過癮，像一個可供觀眾思考和推理的遊戲。

2019年，「大堆頭」日本女子偶像組合「AKB48」總製作人秋元康製作了一套連續兩季的電視劇集《輪到你了》（あなたのばんです），講述一個涉及近30個角色的交換殺人故事，賣點是幾乎每集都會有一個角色遇害，充滿懸疑玩味和驚慄位。儘管結局稍為牽強，但也成為了當年的熱話，電影版更會於今年12月在日本上映。

最近，秋元康的新劇《真兇標籤》（真犯人フラグ）繼續玩「大堆頭」殺人事件。講述平凡上班族相良凌介（西島秀俊 飾）的妻子真帆（宮澤理惠 飾）與兩個子女某天突然失蹤，凌介聯絡舊同學兼週刊總編輯求助，事件曝光後引起了全城熱話，但網民竟然懷疑凌介就是殺人兇手，更奇怪的是，開始有兇案證據指向凌介。凌介唯有與公司下屬二宮瑞穗（芳根京子 飾）及其他朋友聯手調查事件洗冤……

《真兇標籤》的男女主角西島秀俊和宮澤理惠比《輪到你了》的田中圭和原田知世吸引，《真兇標籤》暫時播出了三集，無論拍攝手法、風格和氣氛都與《輪到你了》相似，偶爾輕鬆偶爾沉重，但殺人規模不及《輪到你了》，今次只有大約20個重要角色。令人熟悉的地方有很多，包括神秘配角的鬼崇拍攝角度和相應配樂，刻意塑造到很多角色都古古怪怪，可能是嫌疑犯。另外，每集結尾都舖排了一個伏線，成功吸引觀眾追看下一集，再加上驚嚇位，令人意猶未盡。

劇集對互聯網生態的描寫很貼地，反映當今社會的部份實況。例如，不少網民的留言尖酸刻薄，並非理性討論事件，只是情緒發洩，喜歡胡亂鬧人、懷疑人、提出陰謀論等等；傳媒和YouTuber為了點擊率而生存，劍走偏鋒嘩眾取寵。戲中更有對白直指，互聯網對人的「審判」會困擾人一世，帶出劇名「真兇標籤」的意思。究竟甚麼是「真相」？在互聯絡社交媒體時代下有了新的定義。某些劇情也令我聯想起荷里活電影《失蹤罪》（Gone Girl）和日本電影《白雪公主殺人事件》（白ゆき姫殺人事件）。

作為一齣懸疑推理劇，《真兇標籤》拍得過癮，像一個可供觀眾思考和推理的遊戲。觀眾跟男主角接收同步的案件資訊，有時候甚至比男主角有更多的線索去推理。故事撲索迷離，吸引我繼續追看。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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