2021/10/30,
健康

今日本土+0、7例境外移入，指揮中心：第13輪同時符合BNT、AZ第1劑接種資格者擇一預約

今日本土+0、7例境外移入，指揮中心：第13輪同時符合BNT、AZ第1劑接種資格者擇一預約
Photo Credit: 指揮中心

我們想讓你知道的是

指揮中心發言人莊人祥表示，若學校11月初或中有規劃施打流感疫苗，建議可讓學生盡快接種沒問題。莊人祥也表示，近期不太可能會在校園加開接種輝瑞BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）新增7例境外移入個案，其中6例屬於突破性感染。

莊人祥也提醒，第13輪疫苗接種提供輝瑞BNT和AZ兩款疫苗，民眾若是同時符合2款疫苗的第1劑接種資格，在預約平台預約時，依照自身意願選擇其中1款疫苗接種即可。

境外移入6例屬突破性感染，其中3例曾接種過2劑輝瑞BNT疫苗

指揮中心說明，今（30）日公布國內新增7例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自馬來西亞（案16510）、印尼（2例，案16511、案16513）、越南（案16512）、西班牙（案16514）、美國（案16515）、英國（案16516）入境，入境日介於今（2021）年9月3日至10月28日。

醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，境外移入的7例除了案16513於5月接種過2劑中國科興疫苗後6月確診，不算是突破性感染，其餘案例皆屬於突破性感染。

案16510-16512依序分別接種過2劑的中國科興、國藥和AZ疫苗；案16514-16516這3例都曾接種過2劑輝瑞BNT疫苗。

發言人莊人祥表示，昨日疫苗接種了40萬3114劑，當中輝瑞BNT疫苗施打了27萬3000劑、AZ疫苗7萬5000劑、莫德納疫苗5萬0985劑，以及高端疫苗3088劑。到目前為止，人口涵蓋率達到了72.34%、劑次人口比為104.48（劑／每百人）。

1030死亡人數-疫苗施打-疫苗訂購到貨

由於第13輪疫苗接種提供輝瑞BNT和AZ兩款疫苗的第1、2劑接種，民眾若是在此輪同時符合2款疫苗的第1劑接種資格，莊人祥表示符合資格的民眾在預約平台預約時，依照自身意願選擇其中1款疫苗接種即可。

媒體提問有家長表示其小孩學校規劃於11月初安排接種公費流感疫苗，擔心後續指揮中心若臨時加開學生接種第2劑輝瑞BNT疫苗，該如何是好。莊人祥對此回應，輝瑞BNT疫苗的校園接種通常是由指揮中心準備好疫苗的數量後配給衛生局，再由各地衛生局規劃到校園接種，這中間約莫需要1個月的時間。

莊人祥回應，若學校11月初或中有規劃施打流感疫苗，建議可讓學生盡快接種沒問題。莊人祥也表示，近期不太可能會在校園加開接種輝瑞BNT疫苗。

另有媒體針對近日境外移入個案檢驗出Delta亞變異株，詢問指揮中心是否會調整邊境管理措施。羅一鈞表示，目前對Delta亞型變異株的擔憂，主要還是擔心其是否影響疫苗的保護力。

羅一鈞表示，國內目前的邊境與檢疫措施沒有要調整，但他表示未來若有出現新的變異株，也會依照先前的經驗比照Delta或是Alpha變異株，針對高風險國家採取集中檢疫管理，並提高相關國家的警戒風險。

延伸閱讀：

新聞來源：新增7例境外移入COVID-19確定病例（指揮中心新聞稿）

核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。