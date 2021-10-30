AUKUS潛艦爭端後拜登、馬克宏首度會面，坦承「我們的做法不夠圓滑」

美國總統拜登正在羅馬出席20國集團（G20）峰會，昨（29）日他也與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一對一會面，希望冰釋澳洲與美、英組AUKUS三方聯盟，而毀棄潛艦巨額合約所造成的外交危機。拜登對媒體坦承在這件事上，「我們的做法不圓滑」。

馬克宏會後直言，要重新贏得法國的信任，靠的是行動，不是言語。他說：「信任就像愛：告白是很好，但最好還要能證明。」

拜登對媒體坦承「我們的做法不夠圓滑」，馬克宏直言贏回信任要靠行動

（中央社）美法兩國自上月起因澳洲毀棄與法國的潛艦合約而失和。美國總統拜登試圖修補關係，29日與法國總統馬克宏會面，承認處理過程不夠妥善；馬克宏則盼美方以行動贏回法國的信任。

澳洲9月中旬宣布與美英共組AUKUS三方聯盟，將借助美英技術，打造核動力潛艦艦隊，同時毀棄數年前與法國簽署的柴電潛艦巨額合約。法方勃然大怒，稱此事無異於在法國「背後捅刀」。

《紐約時報》報導，事隔6週後拜登29日與馬克宏一對一會面，希望冰釋前嫌；這是兩人自這場外交危機發生以來首度碰面。拜登承認，此事確實本可處理得更妥善。

拜登正在羅馬出席29、30兩天的20國集團峰會。他抵達義大利後對媒體說：「我們的做法不圓滑。這件事沒有做得很得體。」

紐時認為，法國是美國相交最長久的盟國之一，拜登親自承認過失，顯示他已準備走出這場糾紛，繼續向前邁進。

《華盛頓郵報》指出，拜登坐在馬克宏身旁表示，他沒想到法國會感到措手不及，他說，他以為法國早已被告知跟澳洲的交易要取消。

馬克宏在媒體被請出會談時表示，美法關係有所改善，「我們一起澄清了雙方必須澄清的事情，現在重要的是要確保日後不會再出現這種情況」。

馬克宏28日已先與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通過電話，法方在通話後發出聲明，稱潛艦軍售案翻盤破壞兩國間的信任，直言「現在該由澳洲政府拿出具體行動，以體現澳方最高當局重新定義法澳關係基礎的政治意願」。

《路透社》報導，拜登與馬克宏談話氣氛融洽；但馬克宏會後直言，要重新贏得法國的信任，靠的是行動，不是言語。他說：「信任就像愛：告白是很好，但最好還要能證明。」

馬克宏說這場會面重要，但也必須「放眼未來」，如今真正重要的是雙方未來數週、數月、數年內的共同合作。

Photo Credit: AP / 達志影像

29日稍晚，拜登與馬克宏發布聯合聲明，拜登承認歐洲盟國發展「更強大、更具效能的歐洲防衛」的重要性；馬克宏一直以來都在積極推動不需仰賴美國的歐洲防務體系。

馬克宏先與澳洲總理通話，指傷害有賴澳洲採取具體作為修補

（中央社）法國總統府艾里賽宮表示，馬克宏總統28日在電話中告訴澳洲總理莫里森，潛艦合約糾紛已傷害兩國間互信，有賴於澳方採取具體行動以修復雙邊關係。

這是兩人在潛艦爭議掀起外交風暴後首度對談。艾里賽宮（Elysee）發表聲明說，馬克宏重申，澳洲方面取消購買法造傳統動力潛艦以轉而採購美造核動力潛艦的決定，「破壞了我們兩國間的互信關係」。

聲明指出：「現在須由澳洲政府提出具體行動建議，來體現澳洲當局重新界定雙邊關係基礎以便在印太地區採取聯合行動的意願。」

法方堅持索取金錢賠償。艾里賽宮的聲明指出：「現在我方將密切關注，受此一決定影響的法國公司及其外包商的處境，而外包商包含澳洲公司在內。」

美英澳3國上月宣布組建AUKUS防衛聯盟，將助澳洲打造核動力潛艦，澳洲宣布中止與法國簽署的400億美元潛艦合約，法國重批此舉是「背後捅刀」，甚至召回駐美國、澳洲大使，以示抗議。

《ABC News》報導，法國駐澳洲大使讓-皮埃爾・泰博（Jean-Pierre Thebault）先前因被召回即將離開澳洲前曾表示，「（澳洲宣布中止潛艦合約）是十分巨大的錯誤，對法、澳的夥伴關係是個很差勁的處理方式。因為這並只不是合約，更是基於信任、互信以及誠信的夥伴關係。」

泰博表示如果可能的話，他真希望能乘著時光機回到一個結果不會令人如此難以相信、笨拙的時空裡。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航