2021/10/30,
國際

AUKUS潛艦爭端後拜登、馬克宏首度會面，坦承「我們的做法不夠圓滑」

AUKUS潛艦爭端後拜登、馬克宏首度會面，坦承「我們的做法不夠圓滑」
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

馬克宏28日已先與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通過電話，法方在通話後發出聲明，稱潛艦軍售案翻盤破壞兩國間的信任，直言「現在該由澳洲政府拿出具體行動，以體現澳方最高當局重新定義法澳關係基礎的政治意願」。

美國總統拜登正在羅馬出席20國集團（G20）峰會，昨（29）日他也與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一對一會面，希望冰釋澳洲與美、英組AUKUS三方聯盟，而毀棄潛艦巨額合約所造成的外交危機。拜登對媒體坦承在這件事上，「我們的做法不圓滑」。

馬克宏會後直言，要重新贏得法國的信任，靠的是行動，不是言語。他說：「信任就像愛：告白是很好，但最好還要能證明。」

拜登對媒體坦承「我們的做法不夠圓滑」，馬克宏直言贏回信任要靠行動

（中央社）美法兩國自上月起因澳洲毀棄與法國的潛艦合約而失和。美國總統拜登試圖修補關係，29日與法國總統馬克宏會面，承認處理過程不夠妥善；馬克宏則盼美方以行動贏回法國的信任。

澳洲9月中旬宣布與美英共組AUKUS三方聯盟，將借助美英技術，打造核動力潛艦艦隊，同時毀棄數年前與法國簽署的柴電潛艦巨額合約。法方勃然大怒，稱此事無異於在法國「背後捅刀」。

《紐約時報》報導，事隔6週後拜登29日與馬克宏一對一會面，希望冰釋前嫌；這是兩人自這場外交危機發生以來首度碰面。拜登承認，此事確實本可處理得更妥善。

拜登正在羅馬出席29、30兩天的20國集團峰會。他抵達義大利後對媒體說：「我們的做法不圓滑。這件事沒有做得很得體。」

紐時認為，法國是美國相交最長久的盟國之一，拜登親自承認過失，顯示他已準備走出這場糾紛，繼續向前邁進。

《華盛頓郵報》指出，拜登坐在馬克宏身旁表示，他沒想到法國會感到措手不及，他說，他以為法國早已被告知跟澳洲的交易要取消。

馬克宏在媒體被請出會談時表示，美法關係有所改善，「我們一起澄清了雙方必須澄清的事情，現在重要的是要確保日後不會再出現這種情況」。

馬克宏28日已先與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）通過電話，法方在通話後發出聲明，稱潛艦軍售案翻盤破壞兩國間的信任，直言「現在該由澳洲政府拿出具體行動，以體現澳方最高當局重新定義法澳關係基礎的政治意願」。

《路透社》報導，拜登與馬克宏談話氣氛融洽；但馬克宏會後直言，要重新贏得法國的信任，靠的是行動，不是言語。他說：「信任就像愛：告白是很好，但最好還要能證明。」

馬克宏說這場會面重要，但也必須「放眼未來」，如今真正重要的是雙方未來數週、數月、數年內的共同合作。

AP_21302576768987
Photo Credit: AP / 達志影像

《CNN》報導，一個外交消息來源指出，拜登和馬克宏會面的地點是羅馬境內法國的領土，這是經過安排的。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也向記者透露，表示他預期兩方領導人的會面具建設性與實質性，並表示會談的內容十分廣泛，包含了在中東地區的反恐主義，以及強權國家在經濟、貿易以及科技等方面的競爭等議題。

法國駐美國大使埃蒂安（Philippe Etienne）也向《CNN》記者表示這場會面令人期待，「過去的事情就讓它過去，法、美兩國如今已經規劃了未來的藍圖要共同合作，而且是立基於更密切的磋商原則，甚至要比過去的互動來得更頻繁。」

29日稍晚，拜登與馬克宏發布聯合聲明，拜登承認歐洲盟國發展「更強大、更具效能的歐洲防衛」的重要性；馬克宏一直以來都在積極推動不需仰賴美國的歐洲防務體系。

馬克宏先與澳洲總理通話，指傷害有賴澳洲採取具體作為修補

（中央社）法國總統府艾里賽宮表示，馬克宏總統28日在電話中告訴澳洲總理莫里森，潛艦合約糾紛已傷害兩國間互信，有賴於澳方採取具體行動以修復雙邊關係。

這是兩人在潛艦爭議掀起外交風暴後首度對談。艾里賽宮（Elysee）發表聲明說，馬克宏重申，澳洲方面取消購買法造傳統動力潛艦以轉而採購美造核動力潛艦的決定，「破壞了我們兩國間的互信關係」。

聲明指出：「現在須由澳洲政府提出具體行動建議，來體現澳洲當局重新界定雙邊關係基礎以便在印太地區採取聯合行動的意願。」

法方堅持索取金錢賠償。艾里賽宮的聲明指出：「現在我方將密切關注，受此一決定影響的法國公司及其外包商的處境，而外包商包含澳洲公司在內。」

美英澳3國上月宣布組建AUKUS防衛聯盟，將助澳洲打造核動力潛艦，澳洲宣布中止與法國簽署的400億美元潛艦合約，法國重批此舉是「背後捅刀」，甚至召回駐美國、澳洲大使，以示抗議。

《ABC News》報導，法國駐澳洲大使讓-皮埃爾・泰博（Jean-Pierre Thebault）先前因被召回即將離開澳洲前曾表示，「（澳洲宣布中止潛艦合約）是十分巨大的錯誤，對法、澳的夥伴關係是個很差勁的處理方式。因為這並只不是合約，更是基於信任、互信以及誠信的夥伴關係。」

泰博表示如果可能的話，他真希望能乘著時光機回到一個結果不會令人如此難以相信、笨拙的時空裡。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。