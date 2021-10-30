日本眾議院大選31日登場：岸田文雄提「建構新資本主義」，自民黨歡迎台灣加入CPTPP與WHA

日本眾議院大選將於明（31）日舉行投開票，獲得過半席次政黨的領袖將被選為新任首相，攸關將由哪個政黨掌握執政權。依據日本《共同社》稍早的民調，選民在這次大選最重視的議題為「經濟政策」，其次則是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）「防疫對策」。

在外交國防政策上，多數政黨主張以美日同盟基礎對抗中國，自民黨更是表態歡迎台灣申請加入「加盟跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）及參與世界衛生大會（WHA）。

選民最重視經濟政策，岸田文雄提「建構新資本主義」

（中央社）日本明日將舉行眾議院大選，民眾在這次選戰特別關注經濟政策與防疫對策，讓朝野政黨紛紛提出相關政見主張，希望能獲選民青睞，搶下總席次465席逾半數選票。

眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。

日本政體屬議會多數黨組閣的「議院內閣制」，所以在眾議院大選獲得過半席次的政黨領袖，就能在選後召集「特別國會」所舉行的首相指名選舉中，被選為新任首相。因此，眾議院大選是一場攸關執政權的關鍵選舉。

本屆眾議院大選總席次465席，分為單一選區289席及比例代表176席。《日本放送協會》（NHK）19日彙整，本屆共有857人參選單一選區、194人角逐比例代表，總計1051人登記參選。

眾議院原則上每4年改選一次，但因首相擁有中途解散權力，從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

日本《共同社》稍早所做民調指出，日本選民在這次眾議院大選最重視的議題是「經濟政策」（34.7％），名列第2的則是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「防疫對策」（19.4％）。

經濟政策

日本首相、自民黨總裁（黨主席）岸田文雄提出「建構新資本主義」。他認為，經濟雖然是「沒有成長就沒有分配」，但沒有分配也就無法喚起下一次的消費與需求，所以「沒有分配就沒有下次的成長」也是事實，「現在就是實現成長與分配的良性循環、達成全國性成長果實的時機」。

岸田主張經濟大幅成長的果實，不能被一小部分的人獨占，必須以提升每一個人薪資的方式，讓大家都能確實感受到經濟成長果實。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為日本首相、自民黨總裁岸田文雄，為了這次的眾議院大選向民眾宣講，與民眾互動的畫面。

與自民黨聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男主張，以0歲到高中三年級的孩童為對象，每人一律發給10萬日圓（約新台幣2萬4500元）補助。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男認為，要利用經濟成長再分配來支持並提升低所得者薪資，「如果不能恢復日本過去的一億人口都是中產階級的社會，日本的消費將不可能成長」。

立憲民主黨認為「沒有分配就沒有成長」，提出給予低收入者一年12萬日圓的現金給付政策。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為日本最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）枝野幸男。

國民民主黨除了提出給每位國民10萬日圓，還要針對低收入者加發10萬日圓的政策。

令和新選組提出給予每人每月20萬日圓、最多3個月的補助；社民黨也提出給予每位國民10萬日圓的特別給付金補助。

疫情因應

執政的自民黨在政見中載明，將推動COVID-19口服藥物普及，及修法強化政府在疫情緊急時可以採取減少人潮移動等對策的行政權限。

公明黨提出對疫苗及治療藥物國產化給予支援；身為執政聯盟，以兼顧經濟對策與防疫作為目標。

日本維新會立場跟執政聯盟相近，包括大幅強化醫療體制及推動具實效性法律的整備工作。

最大在野黨立憲民主黨主張對所有入境者採取隔離10天以上等強化邊境管制措施，在因應疫情應以進一步封鎖病毒作為優先考量。

國民民主黨打出「免費自宅檢查」，希望藉由自主照護防止家庭內傳染。

選擇性的夫婦不同姓

日本民法第750條規定夫婦同姓，男女結婚後必須使用相同姓氏，但實務上幾乎都是由女方改變姓氏，這似乎是目前日本夫婦同姓制度遭受質疑的根本之處，也讓是否導入「選擇性的夫婦不同姓」（夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓氏）制度受到社會關注。

這部分除了自民黨表達慎重以對的看法外，其餘8個政黨都對促成夫婦不同姓表達積極正面立場。

公明黨從維持女性職涯的角度來看，採取應推動夫婦不同姓的立場，讓執政聯盟內部出現政策不同調。

立憲民主黨主張「實現兩性本質上的平等」；社民黨認為應「實現富有多元化的社會」。

自民黨對台最友善：政見記載歡迎台灣加入CPTPP、參與WHA

（中央社）日本眾議院大選明日投開票，9個參選政黨在外交國防政見上多主張以美日同盟為基礎，對抗中國日益擴張的軍事力量；執政黨自民黨更表態歡迎台灣申請加入CPTPP及參與WHA。

主要政黨主張聯美抗中友台

自由民主黨日前公布眾院大選政見，其中外交與安全保障政見延續現行執政路線，要以美日同盟為基礎，與澳洲、印度、東南亞國家協會（ASEAN）、歐洲、台灣等共享普世價值的夥伴加強合作；並指出中國急速擴軍、試圖片面改變現狀，日本有必要加強防衛能力。

政見中更明確記載，歡迎台灣申請加盟CPTPP、以觀察員身分參與WHA，可說是日本主要政黨中對台灣最為友善的政黨。

與自民黨聯合執政的公明黨也主張強化美日同盟，認為中日關係相當重要，但中國有必要公開透明地說明人權問題，譴責中國海警局船隻侵入釣魚台列嶼周遭（日本稱「尖閣諸島」）的日本「領海」，是違反國際法。

在野黨日本維新會同樣主張以美日同盟為基礎，與具有共同價值觀的美國、英國、印度、澳洲、台灣加強合作，以強化防衛能力。

最大在野黨立憲民主黨的外交政見也認為要以美日同盟為主軸，強化與亞太地區和多個鄰國合作；並指中國在釣魚台列嶼周遭對日本挑釁、單方面企圖改變南海現狀等，應堅定要求中國遵守國際法。

在野聯盟外交安保政見不同調

立憲民主黨在這次選戰中聯合其他4個在野黨，在約7成選區共推候選人，合作陣營包括共產黨、國民民主黨、令和新選組與社民黨；但其中只有國民民主黨政見提出要維持與強化美日同盟，在未提及中國下表示要維護釣魚台列嶼等「領土」與「領海」。

共產黨則認為《美日安保條約》使兩國地位不平等，應予以廢止，但也批評中國的軍事威脅和人權問題，認為台灣問題應在尊重台灣民意下和平解決。令和新選組與社民黨都主張要修正美日關係。

另外，「以違反律師法72條與NHK進行訴訟黨」（簡稱「NHK黨」）則主打NHK應公平收費等國內政見，對外交與國防著墨不多。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航