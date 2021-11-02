2021/11/02,
健康

「為何吃藥都沒有好轉？」照顧失智家人常犯的五大錯誤

「為何吃藥都沒有好轉？」照顧失智家人常犯的五大錯誤
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

失智整患者可能會看到一些像是已故親友，或是一些不存在的人事物的情況，這時家人可能以為他是在說謊，但是那些影像的確是存在他的腦海中，我們只要做好傾聽的角色，不用擔心發生什麼靈異現象等等。

家中如果出現了罹患失智症的家人，難免因為照顧新手的問題手忙腳亂、措手不及，尤其對於疾病的不了解，就會造成一些誤會，或是對病人的行為不諒解，趁此機會，審視一下你是否犯了以下常見的錯誤吧。

1. 為何吃藥都沒有好轉？

這是大多數的失智症患者家屬心中的疑問，一般民眾的認知就是：生病→看醫生→吃藥→恢復正常，然而失智症卻是顛覆以往的想法，它屬於不可逆的疾病，僅能依靠藥物及復健盡量延緩退化，最好的狀況就是維持現況了。

2. 缺乏耐心

患者常出現的症狀，包含：遺忘、情緒轉變、迷路、大小便失禁等等的問題，最常見的就是遺忘自己是否吃過飯或是洗過澡了，亦或是不斷搞丟東西，像是鑰匙，往往我們都會忘了是症狀作祟，所以經常苛刻他們，並且不耐於他們為何一直詢問一樣的事情，甚至懷疑是故意的。我們應該做的是給予支持，耐心地對待他們在日常上的各種失序行為。

3. 太過認真看待患者的言論

一般人認為失智症就是老人癡呆、健忘等等，並不知道還有幻覺、妄想等其他症狀，因為所以患者可能會看到一些像是已故親友，或是一些不存在的人事物的情況，這時家人可能以為他是在說謊，但是那些影像的確是存在他的腦海中，我們只要做好傾聽的角色，不用擔心發生什麼靈異現象等等。

4. 玻璃心上身

由於患者會有妄想的症狀，所以可能會出現像是：懷疑配偶不忠、質疑家人偷錢，或是某某人要害他等言詞，這時候不需要與其爭論，最好的辦法就是轉移他們的注意力，不用特別放在心上。因為可能下一秒，患者就忘記剛剛說過什麼話了。

5. 忘了置換安全的環境

因為失智患者可能會到處亂跑，尤其是黃昏的時候（黃昏症候群），最好把玄關換成密碼鎖，讓他不易直接開門出去。此外，他可能因妄想出現攻擊行為，家中尖銳的工具或利刃都要收好，加上失智者常會亂動東西，瓦斯、電器、電線等等有危險性的物品都要有安全措施。

另外，大部分的患者主要是老人家，所以預防摔倒的裝置，或是浴室的止滑墊這些都是必備的。失智症也會影響生理功能的退化，居家環境、家具盡量最好都有防撞措施，以避免他們因碰撞而受傷。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。