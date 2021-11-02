「為何吃藥都沒有好轉？」照顧失智家人常犯的五大錯誤

家中如果出現了罹患失智症的家人，難免因為照顧新手的問題手忙腳亂、措手不及，尤其對於疾病的不了解，就會造成一些誤會，或是對病人的行為不諒解，趁此機會，審視一下你是否犯了以下常見的錯誤吧。

1. 為何吃藥都沒有好轉？

這是大多數的失智症患者家屬心中的疑問，一般民眾的認知就是：生病→看醫生→吃藥→恢復正常，然而失智症卻是顛覆以往的想法，它屬於不可逆的疾病，僅能依靠藥物及復健盡量延緩退化，最好的狀況就是維持現況了。

2. 缺乏耐心

患者常出現的症狀，包含：遺忘、情緒轉變、迷路、大小便失禁等等的問題，最常見的就是遺忘自己是否吃過飯或是洗過澡了，亦或是不斷搞丟東西，像是鑰匙，往往我們都會忘了是症狀作祟，所以經常苛刻他們，並且不耐於他們為何一直詢問一樣的事情，甚至懷疑是故意的。我們應該做的是給予支持，耐心地對待他們在日常上的各種失序行為。

3. 太過認真看待患者的言論

一般人認為失智症就是老人癡呆、健忘等等，並不知道還有幻覺、妄想等其他症狀，因為所以患者可能會看到一些像是已故親友，或是一些不存在的人事物的情況，這時家人可能以為他是在說謊，但是那些影像的確是存在他的腦海中，我們只要做好傾聽的角色，不用擔心發生什麼靈異現象等等。

4. 玻璃心上身

由於患者會有妄想的症狀，所以可能會出現像是：懷疑配偶不忠、質疑家人偷錢，或是某某人要害他等言詞，這時候不需要與其爭論，最好的辦法就是轉移他們的注意力，不用特別放在心上。因為可能下一秒，患者就忘記剛剛說過什麼話了。

5. 忘了置換安全的環境

因為失智患者可能會到處亂跑，尤其是黃昏的時候（黃昏症候群），最好把玄關換成密碼鎖，讓他不易直接開門出去。此外，他可能因妄想出現攻擊行為，家中尖銳的工具或利刃都要收好，加上失智者常會亂動東西，瓦斯、電器、電線等等有危險性的物品都要有安全措施。

另外，大部分的患者主要是老人家，所以預防摔倒的裝置，或是浴室的止滑墊這些都是必備的。失智症也會影響生理功能的退化，居家環境、家具盡量最好都有防撞措施，以避免他們因碰撞而受傷。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航