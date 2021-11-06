調整四個心態，妥善安排父母晚年生活、遠離不孝罵名

中年人除了忙碌事業、操煩兒女，還得面對一個問題：父母退休了、老了，要怎麼安排他們的晚年生活？假如是獨生子／女，多半靠自己照料父母，若有手足分擔照顧責任，又會碰到一個問題：父母到底該跟誰住？處理不善就變成一場家庭革命，妥協的一方則抱怨連連。該如何調整心態，才不至於將父母禁錮在不幸的囹圄中，並讓自己遠離不孝的罵名？

1. 太早規劃晚年及後事＝詛咒父母?

在傳統觀感中，「死亡」往往是個敏感話題：年輕人不談，因為距離死亡很遠；老年人避談，因為「不吉利」。但死神往往不按牌理出牌，一旦不幸來臨，就會讓人手足無措，因此與父母事先討論晚年的生活，及遭遇重大變故時該怎麼做？是一件必要的事，由父母自行規劃想要的生活，以及身後事的安排，作子女的盡力提供足夠的協助、資源，就是最好的孝順方式。

2. 照顧父母也是為自己做準備

若能把心態由「照顧父母」，轉換成「為自己準備」，或許能夠緩解一些憂鬱與怨懟。因為當我們覺得是在替自己準備，我們的思考角度會從「無盡付出」變成「嘗試理解」，對父母的照顧會從不斷調整中獲得啟發。

在照顧的過程中，由於接觸到許多疾病知識、醫療資源、照護技巧、協助機構、財務規畫等知識，一旦懂得嫻熟運用，當自己走到類似階段時，便能提做好相關準備，並與可能的照顧者討論，尋覓妥適的照顧方式，由自己安排老年生活，降低子女的壓力與負擔。

3. 辭掉工作專心照顧生病父母？

一般家中如果老長輩倒下，家族中的女性大多會選擇離職，媳婦／女兒被迫辭職照顧公婆／父母的現象屢見不鮮，其實現在有許多照護的方式與資源，只是一般人怕被指指點點，如果能夠找對專業人員未必要辭職，畢竟照顧也是一筆開銷，如果辭職了，家裡不就少了一份收入嗎？重點是打破迷思，與其讓照顧新手的我們來照顧父母，不如讓專業的照顧人員來接手。

4. 長輩由機構照顧就是不孝?

阿傑的爸爸失智，功能退化得很嚴重，無法自行大小便，夜裡又總是吵鬧不休，家裡其他兄弟姐妹都住在外縣市，夫妻倆只好一肩擔起照顧的責任，細心照料著父親，當然費用是手足們一起分攤，哥哥姊姊掛念不下，一有空就回來看看老爸爸，日子還算勉強過得去，沒想到父親幾年後中風，夫妻倆終究撐不住了！和其他家人商量後，無奈地將父親送進養護機構。雖然附近鄰居頗有微詞，但是24小時的照顧實在無法負荷，反倒是機構中有專人照顧，長輩獲得更好的照顧品質，家人們也能時常去探望，比較起來，哪樣對父母更好？

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航