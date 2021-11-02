我不想等啦！哪些情況才可以掛牙科急診？

文：張思恩醫師（品御牙醫／家庭牙科醫師）

常常經過櫃檯，都會聽到櫃檯助理跟想要現場臨時掛號的病患說：「對不起呀。我們今天約診己滿，建議您方便的話可以約診，這樣比較不會在現場等太久。」

這時候病患會說： 「可是我跌倒撞到牙齒」 「可是我很痛耶，整晚都沒有睡好」 「可是我腫起來了」 「可是我沒有辦法吃東西啊，牙齒有個洞」 ⋯⋯以及許許多多的不同問題。

然後會聽到櫃檯助理回應：「因為今天所有醫生的約診早已約滿，所以基本我們還是會以約診的病人優先處理，除非特殊情況約診病患臨時取消或是晚到才可能輪到你。等待的時間不確定會等多久，這樣安排您確定可以接受的話，才幫您掛號喲？」

有些人會困惑，難道這些問題不能讓醫生幫我早點處理嗎？

現場排隊與預約掛號

小張醫師告訴大家牙科治療基本上都是要花時間，而且有些治療甚至要花上好幾次的診療時間才能解決問題，而且現在的患者愈來愈有意識到預防勝於治療的概念，所以預先約好以防等待時間太久。

但是有時就是會有意外發生，難道這也要預約嗎？

這時候就是所謂牙科急診了，大概分類如下列五種牙科急診狀況：

一、牙齒撞斷裂

意外，車禍，跌倒撞傷而造成牙齒受損或是口腔內有撕裂傷就會建議趕快來牙科處理。

當然如果碰到有些區域大醫院的急診室有牙科急診那會更好，因為有值急診的牙醫可以幫處理緊急狀況。

在這裡也建議大家可以在患處先施以冰敷止血後趕快到診所做處治。

Photo Credit：品御牙醫

整顆牙齒撞斷要趕快把握黃金時間來找牙醫。

但是如果是整顆牙齒撞掉，就得趕快找到掉落的牙齒，捉住牙冠的部位在用清水沖洗乾淨，接著把牙放在冰牛奶或是生理食鹽水中，或是把牙齒含在臉頰或是牙齦的位置，然後趕快、馬上、立刻來找牙醫。

二、極度疼痛

吃了止痛或是消炎藥等都解決不了的痛，躺下更痛，痛到晚上無法入睡，那就要趕快來找牙醫啦。

這裡也會建議大家，如果是遇到晚上過了門診時間，你可以先這麼做：含冰塊或是冰水以減緩疼痛，然後睡覺盡量將枕頭墊高，隔天趕快去找牙醫冶療。

三、蜂窩性組織炎

還有一種情況的痛是牙齦腫痛到臉頰腫起來，我們稱之為蜂窩性組織炎，這個腫痛也是吃一般止痛消炎藥是壓不住的，嚴重的甚至會全身發燒畏寒等症狀。

這裡就會建議只要因牙齒問題造成的臉部或是頸部有腫起來，白天牙科診所有看診一定要馬上去處理，若是晚上牙科診所已休息也一定要馬上到大醫院掛急診。

四、假牙掉了吞下肚

假牙掉了（建議趕快把假牙拿起來），或是會鬆動（建議暫時不要用這側咀嚼食物），若是在白天趕快回到原診所或是去就近的診所做處置，但是若是不小心吞到肚子裏就要趕快往大醫院急診室處理（建議愈快愈好）。

五、下巴脫臼

還有一種情況是下巴脫臼，嘴巴合不起來或是嘴巴卡卡打不開。

這時會建議先熱毛巾敷左右顳顎關節處，再試著動一下下巴，若是還是沒有辦法合起來請趕快來牙科診所做處置。

較不緊急的狀況

大家一定覺得我還有其他的問題小張醫師沒有說到，但是我覺得這些是屬於沒有那麼急的，可以預約看診時間，做更完整的治療。

較不緊急的狀況如下：

喝冰和熱的會敏感不舒服

咬到會痛

吃東西會不舒服

補的東西掉了，但是不碰或是不刺激牙齒都不會怎樣

牙齒矯正的鐵線扎到軟組織

像這些情況就會建議打電話預約而不是到現場掛號，因為確實的把牙齒治療好都要花時間診斷及治療。如果只是臨時的幫大家拍個 X 光片，然後暫時的填補，等了好幾小時卻只能花個十分鐘時間治療就讓你出診間，然後就請你再約下一次，大家感受一定不好。

如果是矯正器的豆豆掉了，造成矯正金屬線會扎到牙齦等軟組織會痛。這裡會建議大家在家先用透明軟蠟先包覆住會刺到牙肉的鐵絲尖端，然後趕快打電話約診處理。

結語

醫生其實本上每天一定會有約診的病人，或許大家可以試著先打電話去詢問是否有人改約，然後才去，免得白跑一趟。將心比心如果你約診也會希望醫生準時幫你看診，不想要醫生為了接未預約的病人而擔誤到你約診治療時間，對吧？

所以呼籲大家一定要定期檢查，而且一定要約診，這樣醫療才會有品質喔。

※ 聲明：文章為專業醫師經驗談，因每個人口腔狀況不同，若有問題還是建議親自由醫師做評估

本文經品御牙醫授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航