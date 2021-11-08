「顳顎關節症侯群」會自己好嗎？牙科門診「玻尿酸治療」常見五問

文：黃莞婷醫師（品粹牙醫口腔顎面外科專科）

下巴疼痛的患者常常不知道要看哪一科，症狀可能包含了張口障礙、耳鳴、咀嚼肌異常、咬合不正、肌肉痠痛，這些症狀泛指為顳顎關節症候群（TMD）。

除了物理治療、按摩熱敷以外，牙科顳顎關節門診還可以提供一種治療叫做「玻尿酸治療」。

「顳顎關節症候群可以打針治療！？」

「什麼！顳顎關節疼痛為什麼要在臉上打針？」

這是每一次當我跟顳顎關節症候群的患者建議要做這項治療時，大家都會有這種驚嚇又驚恐的反應，所以這次我們來聊聊牙科門診對顳顎關節注射玻尿酸的治療吧！

Q1：為什麼缺少玻尿酸會造成顳顎關節疼痛？

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館 顳顎關節構造。

玻尿酸在顳顎關節內部的⾓色

顳顎關節內部本⾝具有可以產⽣玻尿酸作為潤滑液的結構，這些潤滑液在關節中具有重要的功能，包括潤滑、提供營養、保持細胞恆定及作為關節受⼒力緩衝等。

當下顎骨的關節受⼒超過可承受範圍時，產生的發炎或是退化的關節中，使部分組織缺氧⽽產⽣自由基，分解關節內的玻尿酸，造成玻尿酸的含量及其分⼦量皆會下降。

當使關節液黏度下降、喪失潤滑功能、使關節內摩擦受⼒增加，就會造成關節結構的進⼀步的破壞，俗稱關節退化。

Q2：什麼是玻尿酸注射治療？

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館 核磁共振中可看出注射顳顎關節玻尿酸帶來的改善。

玻尿酸的成分與作用

玻尿酸廣泛存在於動物體內的結締組織、上皮組織和神經組織中，一種巨分子葡萄糖胺多醣（mucopolysaccharide acid），具有特殊的生物活性，為細胞外間質的主要成份之一，主要影響細胞的再生與移動，同時也是關節軟骨跟滑液的主要成份，在皮膚中則是在傷口修復上扮有重要角色。

玻尿酸的應用

玻尿酸同時具有促進創傷治癒並調節炎症及免疫細胞的功能，目前被廣泛應用在皺紋的填補、臉部組織的調整、關節內注射液、傷口癒合、外科手術中。

Q3：玻尿酸治療如何進行？

醫師會於於耳朵前方區域進行注射， 利用細針（針頭⼤小為0.413mm以下）的注射針進⾏注射，操作時間只需要1到2分鐘，疼痛感跟預防針注射類似。

注射完畢後兩到三天，可能會有暫時性的耳前腫脹感，會⾃行逐步緩解，不需要按摩推壓。

⼀個療程建議注射2至3劑，兩週⼀劑，依照每個患者嚴重度不同，部分患者可能會需要在一到兩年後重新施打。

Q4：顳顎關節治療專⾨用的玻尿酸安全嗎？

衛署通過顳顎關節專用玻尿酸

目前市面上有專門為顳顎關節設計的玻尿酸劑型，容量為1c.c.，等同於關節腔的容積，且分子⼤小也與關節潤滑液相似，以增加相容性，故和臉部除皺的玻尿酸不同，不建議交互混⽤。

因玻尿酸擁有低免疫反應、⾼生物相容、生物可分解以及人體可吸收等特性，目前暫時沒有過敏的案例出現。

Q5：什麼樣的症狀適合使用玻尿酸注射？

目前實驗發現對於慢性骨關節炎或是退化性關節炎是可以顯著的改善疼痛及張⼝度，對於關節活動容易受阻導致張⼝受限的患者，也可以提供比較順暢的活動。

結語

儘管關節注射玻尿酸是1960年代開始使用，到1979年才開始正式應用在顳顎關節，但眾多的研究都能證實玻尿酸在關節的治療上是⼀個比較不具有侵略性，但有幫助的治療方式。

顳顎關節症候群是一個複雜的疾病，臨床上還是需要經過仔細的診斷，至於顳顎關節症候群會自己好嗎？多久會好？由於每個患者個別狀況不一，差別很大，所以還是會建議到門診讓醫師評估，規劃顳顎關節症候群的治療計劃。

且並非每個患者都是必須使用關節注射來做治療，有合適的病症使用玻尿酸注射才能達到良好的效果。

本文經作者授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航