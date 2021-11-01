紐約成「世界環保之都」？疫情讓野生動物重返大城市，卻也衝擊各國生態保育經費

文：吳宗宜

疫情使生態復育？紐約多年生態保護計畫有成

在去（2020）年紐約市COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）封城期間，該市的綠地與自然生態生機蓬勃，重新出現了許多野生動物。

《紐約時報》報導，從1970年代就開始擔任公園管理員、現任布魯克林植物園園長貝內佩（Adrian Benepe）表示：「我在公園長大，從來沒有紅尾鷹、游隼或禿鷹，甚至沒有看過浣熊，只有鴿子、老鼠和松鼠。現在紐約市到處都是禿鷹，今（2021）年冬天，睽違多年再度出現在城市某些地方，眺望公園準備獵殺獵物，這是市中心的野生動物奇景。」

紐約市的本土野生動物或昆蟲，正以驚人的速度回歸，包括蝙蝠、瀕臨滅絕的蝴蝶、野生而稀有的本土蜜蜂；中央公園出現郊狼、史坦頓島的海狸、蠑螈和豹蛙回歸；布朗克斯有山貓、水貂和狐狸，還有瀕臨滅絕的鯡魚和美洲鰻在布朗克斯河中悠游，而飢餓的魚鷹和白鷺則潛伏在側，蓄勢待發。

哈德遜河沿岸碼頭，出現大型野生牡蠣和小型海馬；世界上最瀕臨絕種的海龜和海豹寶寶在皇后區出沒；布魯克林也出現幾十年未見過的外來昆蟲。

紐約市奧杜邦學會（Audubon Society）執行長海因茨（Kathryn Heintz）也說：「紐約現在是地球上最環保的大城市。」並指出雖然大家很容易將疫情視為動物回歸的原因，但這其實是紐約市40年來努力清理公園、河流、森林和濕地並積極拓展其面積的成果，包括種植更多當地品種的樹木、野花和草，禁止在公園使用殺蟲劑，以及花費數十億美元，將垃圾掩埋場和以前工業用的荒地改造成自然保護區。

但是，公園預算不足也是許多生態學家和官員擔心的問題，排水系統的劣化和維護人員人手不足，對動物的自然棲息地構成了威脅。

《紐約時報》報導，非營利組織公園紐約客（New Yorkers for Parks）的執行長甘瑟（Adam Ganser）指出，幾十年來，維護公園的資金一直保持在該市總預算的0.6％，在其他城市卻有2％至4％。

在紐約市長選舉中，民主黨候選人亞當斯（Eric Adams）曾表示，他致力於將此預算提高到1％，而共和黨候選人斯利瓦（Curtis Sliwa）則說，他將把此預算提高到2％，這樣的變動將帶來巨大的轉變。

《紐約時報》報導，布魯克林大橋公園（Brooklyn Bridge Park）園藝主管麥克麥金（Rebecca McMackin）說：「紐約市在重新利用老舊工業區的土地方面做得非常好，我們擁有令人難以置信的完整濕地和草原，我們需要保護他們。」

根據在前市長彭博（Mike Bloomberg）執政時期（2012年）成立的非營利組織自然領域保護協會（Natural Areas Conservancy）的數據指出，紐約市現在擁有7萬7580英畝的綠地，包括濕地、墓地、公園和森林，約有3萬英畝由政府管理（芝加哥只有8800英畝的綠地，舊金山則只有5810英畝）。

《紐約時報》報導，自然領域保護協會的執行長莎拉（Sarah Charlop-Powers）指出，政府應該透過加強監管來保護濕地，因為它們不僅能提供野生動物棲息地，在颶風期間的滯洪能力也至關重要。「自1600年代以來，紐約市已經失去了85％的沼澤和溪流，以及99％的淡水濕地，我們推遲政府投資的時間越長，我們就越有可能永遠失去這些關鍵的生態區和物種。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

疫情衝擊生態保育計畫，各國政府資金挹注

疫情也使美國各地的動物園、水族館、植物園受重創，讓這些機構不得不關閉或限制訪客數，但這些機構在資金來源縮減下，仍在設法努力拯救、復育瀕臨絕種和生存受威脅的物種，同時幫助打擊非法野生動植物貿易。

今年3月，美國聯邦參眾議院通過今年最為重要的法案之一的《2021年美國救援計畫法案》（American Rescue Plan Act of 2021，ARP）。

該法案除了對受疫情重挫的美國人民和企業提供援助外，在眾議院自然資源委員會主席、亞利桑那州眾議員葛里哈瓦（Raul Grijalva）的推動下，將撥款9500萬美元給美國魚類和野生動物管理局 （USFWS），用於野生動物、野生動物疾病研究等，其中3000萬美元則將用於保護《瀕臨絕種物種法》名單中的物種，以及因為疫情衝擊損失大量收入的相關動植物保護機構。

《紐約時報》報導，動物園及水族館協會（AZA）執行長艾許（Dan Ashe）表示：「幾十年來，動物園、水族館、科學中心和其他設施，一直與聯邦、州和部落野生動物官員合作，以照顧和安置瀕臨絕種的物種，但資金經常入不敷出。這筆資金是對動物園和水族館與聯邦政府合作，拯救瀕臨絕種物種所做的工作的認可，為那些因疫情重創、但仍堅持致力於保護最瀕臨絕種動植物的人提供救濟。」

不僅美國，許多國家和組織也致力於在疫情中持續保護野生動物。今年8月，世界上最有影響力的世界自然保育聯盟（International Union for the Conservation of Nature, IUCN）、歐盟執委會、非洲、加勒比和太平洋國家組織 （OACPS）也提供600萬歐元的緊急救濟資金，旨在減輕疫情對保護區管理和受威脅物種的影響。

Euronews報導，世界自然保護聯盟總幹事奧伯勒（Bruno Oberle）博士指出：「疫情向我們展示了生態保護計劃的脆弱性，疫情使保護野生動物的社群難以謀生，很難照顧到許多受威脅的物種。」

盜伐、盜獵增加，經濟困頓求謀生

許多國家為應對疫情而限制旅行並關閉自然保護區，在富裕國家的城市，這意味著道路上的汽機車減少，污染也會更少，為野生動物提供休養、繁衍的空間；但在貧窮國家的農村地區，經濟遭受衝擊而缺乏糧食，讓一些人被迫走上歧途，盜獵事件層出不窮。

ABC News報導，紐約市野生動物保護協會負責人沃爾斯頓（Joseph Walston）指出：「我們所看到的是數百萬人突然失業，他們沒有任何依靠，例如東南亞，有大量的城市人民重新向農村遷移，人們一夜之間失去了在城市的工作，他們現在不得不依賴盜獵、伐木或其他破壞大自然生態的活動謀生，因為他們別無選擇。」

據野生動物正義組織（Wildlife Justice Commission）稱，非洲各地區以及柬埔寨的叢林中，非法獵捕的情況激增，在非洲的農村地區，人們面臨溫飽問題而被迫這麼做。

BBC報導，國際保護（Conservation International）的歐布萊恩－奧涅卡（Michael O'Brien-Onyeka）表示：「在疫情封鎖期間，人們無法上班，尤其是那些在非法市場工作的人，他們每天都要出去工作維持生計，然後才能賺錢帶食物回家。比如說，農村的小伙子要騎著他的摩托車出去載客才能賺幾塊錢，但在疫情下他再也做不到了。」

根據野生動物正義組織去年4月的報告，在因為疫情而被迫關閉國家公園後，執法部門將重心轉移到處理疫情，在減少護林員巡邏、缺乏遊客的情況下，盜獵者擁有絕佳的機會去行動。

BBC報導，野生動物正義組織的斯通納（Sarah Stoner）表示：「我們收到的情報顯示，在南非的盜獵者打算善加利用當前形勢來加速盜獵。」在克魯格國家公園和其他保護區經營旅館的生態旅遊集團Singita也稱，非法狩獵情況顯著增加，該集團野生動物保護部的總經理寇澤（Inge Kotze）說：「入侵保護區的事件大增，尤其是在3月底達到高峰。」

人類破壞大自然不僅使許多野生動物瀕臨絕種，也讓原本在動物身上的病毒傳染到人類，近幾十年來，70％的新傳染病來自野生動物，包括SARS、愛滋病和伊波拉病毒。

BBC報導，世界經濟論壇（World Economic Forum）的專家奎尼（Marie Quinney）指出：「在過去的50年裡，我們失去了60％的野生動物；而在過去的60年裡，新傳染病的數量增加了兩倍。破壞生態系統與新傳染病的急劇增加同時發生並非巧合，動植物的自然棲息地正在減少，導致野生動物和人類之間的距離，比以往任何時候都更近，一些人出於商業利益非法盜伐或狩獵，另一些處於社會底層的人則被迫如此以求生存，無論如何，我們廣泛破壞了自然生態系統。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航