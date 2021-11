紐約成「世界環保之都」？疫情讓野生動物重返大城市，卻也衝擊各國生態保育經費

文:吳宗宜

疫情使生態復育?紐約多年生態保護計畫有成

在去(2020)年紐約市COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)封城期間,該市的綠地與自然生態生機蓬勃,重新出現了許多野生動物。

《紐約時報》報導,從1970年代就開始擔任公園管理員、現任布魯克林植物園園長貝內佩(Adrian Benepe)表示:「我在公園長大,從來沒有紅尾鷹、游隼或禿鷹,甚至沒有看過浣熊,只有鴿子、老鼠和松鼠。現在紐約市到處都是禿鷹,今(2021)年冬天,睽違多年再度出現在城市某些地方,眺望公園準備獵殺獵物,這是市中心的野生動物奇景。」

紐約市的本土野生動物或昆蟲,正以驚人的速度回歸,包括蝙蝠、瀕臨滅絕的蝴蝶、野生而稀有的本土蜜蜂;中央公園出現郊狼、史坦頓島的海狸、蠑螈和豹蛙回歸;布朗克斯有山貓、水貂和狐狸,還有瀕臨滅絕的鯡魚和美洲鰻在布朗克斯河中悠游,而飢餓的魚鷹和白鷺則潛伏在側,蓄勢待發。

哈德遜河沿岸碼頭,出現大型野生牡蠣和小型海馬;世界上最瀕臨絕種的海龜和海豹寶寶在皇后區出沒;布魯克林也出現幾十年未見過的外來昆蟲。

紐約市奧杜邦學會(Audubon Society)執行長海因茨(Kathryn Heintz)也說:「紐約現在是地球上最環保的大城市。」並指出雖然大家很容易將疫情視為動物回歸的原因,但這其實是紐約市40年來努力清理公園、河流、森林和濕地並積極拓展其面積的成果,包括種植更多當地品種的樹木、野花和草,禁止在公園使用殺蟲劑,以及花費數十億美元,將垃圾掩埋場和以前工業用的荒地改造成自然保護區。

但是,公園預算不足也是許多生態學家和官員擔心的問題,排水系統的劣化和維護人員人手不足,對動物的自然棲息地構成了威脅。

《紐約時報》報導,非營利組織公園紐約客(New Yorkers for Parks)的執行長甘瑟(Adam Ganser)指出,幾十年來,維護公園的資金一直保持在該市總預算的0.6%,在其他城市卻有2%至4%。

在紐約市長選舉中,民主黨候選人亞當斯(Eric Adams)曾表示,他致力於將此預算提高到1%,而共和黨候選人斯利瓦(Curtis Sliwa)則說,他將把此預算提高到2%,這樣的變動將帶來巨大的轉變。

《紐約時報》報導,布魯克林大橋公園(Brooklyn Bridge Park)園藝主管麥克麥金(Rebecca McMackin)說:「紐約市在重新利用老舊工業區的土地方面做得非常好,我們擁有令人難以置信的完整濕地和草原,我們需要保護他們。」

根據在前市長彭博(Mike Bloomberg)執政時期(2012年)成立的非營利組織自然領域保護協會(Natural Areas Conservancy)的數據指出,紐約市現在擁有7萬7580英畝的綠地,包括濕地、墓地、公園和森林,約有3萬英畝由政府管理(芝加哥只有8800英畝的綠地,舊金山則只有5810英畝)。

《紐約時報》報導,自然領域保護協會的執行長莎拉(Sarah Charlop-Powers)指出,政府應該透過加強監管來保護濕地,因為它們不僅能提供野生動物棲息地,在颶風期間的滯洪能力也至關重要。「自1600年代以來,紐約市已經失去了85%的沼澤和溪流,以及99%的淡水濕地,我們推遲政府投資的時間越長,我們就越有可能永遠失去這些關鍵的生態區和物種。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

疫情衝擊生態保育計畫,各國政府資金挹注

疫情也使美國各地的動物園、水族館、植物園受重創,讓這些機構不得不關閉或限制訪客數,但這些機構在資金來源縮減下,仍在設法努力拯救、復育瀕臨絕種和生存受威脅的物種,同時幫助打擊非法野生動植物貿易。

今年3月,美國聯邦參眾議院通過今年最為重要的法案之一的《2021年美國救援計畫法案》(American Rescue Plan Act of 2021,ARP)。

該法案除了對受疫情重挫的美國人民和企業提供援助外,在眾議院自然資源委員會主席、亞利桑那州眾議員葛里哈瓦(Raul Grijalva)的推動下,將撥款9500萬美元給美國魚類和野生動物管理局 (USFWS),用於野生動物、野生動物疾病研究等,其中3000萬美元則將用於保護《瀕臨絕種物種法》名單中的物種,以及因為疫情衝擊損失大量收入的相關動植物保護機構。

《紐約時報》報導,動物園及水族館協會(AZA)執行長艾許(Dan Ashe)表示:「幾十年來,動物園、水族館、科學中心和其他設施,一直與聯邦、州和部落野生動物官員合作,以照顧和安置瀕臨絕種的物種,但資金經常入不敷出。這筆資金是對動物園和水族館與聯邦政府合作,拯救瀕臨絕種物種所做的工作的認可,為那些因疫情重創、但仍堅持致力於保護最瀕臨絕種動植物的人提供救濟。」

不僅美國,許多國家和組織也致力於在疫情中持續保護野生動物。今年8月,世界上最有影響力的世界自然保育聯盟(International Union for the Conservation of Nature, IUCN)、歐盟執委會、非洲、加勒比和太平洋國家組織 (OACPS)也提供600萬歐元的緊急救濟資金,旨在減輕疫情對保護區管理和受威脅物種的影響。

Euronews報導,世界自然保護聯盟總幹事奧伯勒(Bruno Oberle)博士指出:「疫情向我們展示了生態保護計劃的脆弱性,疫情使保護野生動物的社群難以謀生,很難照顧到許多受威脅的物種。」

盜伐、盜獵增加,經濟困頓求謀生

許多國家為應對疫情而限制旅行並關閉自然保護區,在富裕國家的城市,這意味著道路上的汽機車減少,污染也會更少,為野生動物提供休養、繁衍的空間;但在貧窮國家的農村地區,經濟遭受衝擊而缺乏糧食,讓一些人被迫走上歧途,盜獵事件層出不窮。

ABC News報導,紐約市野生動物保護協會負責人沃爾斯頓(Joseph Walston)指出:「我們所看到的是數百萬人突然失業,他們沒有任何依靠,例如東南亞,有大量的城市人民重新向農村遷移,人們一夜之間失去了在城市的工作,他們現在不得不依賴盜獵、伐木或其他破壞大自然生態的活動謀生,因為他們別無選擇。」

據野生動物正義組織(Wildlife Justice Commission)稱,非洲各地區以及柬埔寨的叢林中,非法獵捕的情況激增,在非洲的農村地區,人們面臨溫飽問題而被迫這麼做。

BBC報導,國際保護(Conservation International)的歐布萊恩-奧涅卡(Michael O'Brien-Onyeka)表示:「在疫情封鎖期間,人們無法上班,尤其是那些在非法市場工作的人,他們每天都要出去工作維持生計,然後才能賺錢帶食物回家。比如說,農村的小伙子要騎著他的摩托車出去載客才能賺幾塊錢,但在疫情下他再也做不到了。」

根據野生動物正義組織去年4月的報告,在因為疫情而被迫關閉國家公園後,執法部門將重心轉移到處理疫情,在減少護林員巡邏、缺乏遊客的情況下,盜獵者擁有絕佳的機會去行動。

BBC報導,野生動物正義組織的斯通納(Sarah Stoner)表示:「我們收到的情報顯示,在南非的盜獵者打算善加利用當前形勢來加速盜獵。」在克魯格國家公園和其他保護區經營旅館的生態旅遊集團Singita也稱,非法狩獵情況顯著增加,該集團野生動物保護部的總經理寇澤(Inge Kotze)說:「入侵保護區的事件大增,尤其是在3月底達到高峰。」

人類破壞大自然不僅使許多野生動物瀕臨絕種,也讓原本在動物身上的病毒傳染到人類,近幾十年來,70%的新傳染病來自野生動物,包括SARS、愛滋病和伊波拉病毒。

BBC報導,世界經濟論壇(World Economic Forum)的專家奎尼(Marie Quinney)指出:「在過去的50年裡,我們失去了60%的野生動物;而在過去的60年裡,新傳染病的數量增加了兩倍。破壞生態系統與新傳染病的急劇增加同時發生並非巧合,動植物的自然棲息地正在減少,導致野生動物和人類之間的距離,比以往任何時候都更近,一些人出於商業利益非法盜伐或狩獵,另一些處於社會底層的人則被迫如此以求生存,無論如何,我們廣泛破壞了自然生態系統。」

延伸閱讀

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航