是方便通勤還是方便監控？莫斯科地鐵「人臉辨識支付」引發政府侵犯公民隱私疑慮

想像一下，今天你一如往常的搭乘大眾運輸工具通勤，然而在支付交通費時卻不再需要投零或購買車票，連悠遊卡、一卡通等電子票證也不必隨身攜帶，你唯一要做的事便是「露臉」，甚至連口罩都不用脫就可完成付款程序。這對於經常搞丟自己電子票證的民眾，聽起來似乎是一大利多。

而這樣的人臉辨識支付方式，其實已在俄羅斯首都莫斯科的地鐵系統中使用。

俄羅斯當局表示，於今（2021）年10月15日起，民眾可以在莫斯科全線的241個地鐵站使用此項名為「Face Pay」的臉部辨識支付系統，使用方式僅需下載莫斯科地鐵（Mosmetro）的手機應用程式 ，並將乘客自身的照片、一張銀行卡或交通卡綁定於該應用程式中，Face Pay便可處理付款程序，而乘客搭地鐵進站時只要將臉部朝向驗票閘門前的鏡頭感應即可。

改善交通流量、減少接觸，當局力推人臉辨識支付

Face Pay支付服務啟用的首日，便有超過2萬5000人使用，莫斯科交通局預測，未來三年內，將有多達15％搭乘地鐵的民眾會定期使用Face Pay。當局也認為，對於每天承載600萬乘客的莫斯科地鐵系統而言，人臉辨識支付將有效改善乘車尖峰時段的人流問題，並提升通勤效率。

針對Face Pay所帶來益處，莫斯科副市長馬克西姆・利克蘇托夫（Maxim Liksutov）更發出豪語表示：「莫斯科是世界上第一個可將此系統（人臉辨識）運作至如此規模的城市，且就品質和易用性（Ease of Use）而言，全球沒有任何地方的臉部識別系統，能與Face Pay相提並論。」

莫斯科地方政府也提到，使用Face Pay的優點，還包括能防止COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒加速傳播的機率，尤其在俄羅斯當前疫苗接率低、口罩配戴政策落實成效不彰，以及每日染疫及死亡人數升高的情形下，民眾對於新冠肺炎在莫斯科傳播的恐慌加劇。

在使用Face Pay等臉部支付系統時，無須觸碰零錢、實體交通票卡以及自身的手機等通訊裝置，因此Face Pay「非接觸式支付」、「減少乘客觸碰物體表面」的特性，亦有助於緩解乘客對感染新冠肺炎的擔憂。

公民隱私恐遭侵犯，人權團體紛表抗議

早在臉部辨識支付系統推出前，莫斯科政府似乎便已知道外界將對於個人資料安全的保護提出質疑。因此當局不斷強調，在臉部識別的過程中，系統不會儲存任何乘客的臉部影像，且所有Face Pay鏡頭所識別的數據，都將被安全加密，安全地儲存於只有俄羅斯內政部人員才能查驗的數據中心，藉此有效確保乘客個資的安全。

莫斯科資訊技術部（Moscow's Department of Information Technology）更向用戶保證，乘客一開始註冊時所提交給系統的個人相片，絕不會共享給警政單位，僅供乘車使用。

然而，許多民眾對於莫斯科當局的說法並不買單，部分人權活動人士便表示，這些鏡頭很可能會被用來識別反政府示威者，成為政府對抗異己的工具，例如支持反對派政治領袖阿列克謝・納瓦尼 （Alexei Navalny） 的抗議人士，便有相當高的機率成為政府監控的首要目標。

美國《華盛頓郵報》 （The Washington Post）亦證實，納瓦尼於2021年1月被俄羅斯當局逮捕後，隨即亦有數十名聲援納瓦尼的抗議人士也遭到警方拘留和起訴，而當局便是使用臉部識別監控的比對技術來拘捕異議份子。

致力於俄羅斯數位資訊安全的非政府組織「Roskomsvoboda」創辦人沙基洛夫（Stanislav Shakirov）對此表示，人臉辨識支付系統是俄羅斯政府控制其人民所採去的新型作法，尤其莫斯科地鐵又隸屬於政府單位，所有資訊最終都可能流入政府的國安情報機構。

From today, passangers in Moscow Metro can pay for tickets with their face through a Face Pay system that is based on the facial recognition AI. My feeling: humans are rapidly approaching a scary future of continuous surveillance.. pic.twitter.com/sbIMblRec9 — Maria Ermolaeva (@MariaErmolaev13) October 15, 2021

此外，臉部辨識系統的可信度也是民眾所擔憂的問題之一。2020年10月，俄羅斯一名男子便表示自己在莫斯科地鐵中遭到警方錯誤拘捕，起因是當時的另一款臉部識別系統，錯誤地將該名男子識別成通緝犯。

Photo Credit: AP / 達志影像

針對臉部辨識系統識別錯誤的可能性，歐洲議會也已證實，臉部辨識等人工智慧在識別女性、跨性別者、少數民族、年長者等特定族群時，更可能產生較高的出錯機率。

為消弭此類人工智慧演算法的偏差所造成的歧視，以及強化歐盟民眾隱私權、個人資料的保護，歐盟於2021年4月頒布了《人工智慧管理法草案》（Artificial intelligence act），希冀藉此能有更通盤、具法律約束的監管框架管理人工智慧；而該法案中的其中一項規定，便是禁止在公共場所使用臉部辨識等生物識別技術。

歐洲議會於同年10月更再次呼籲，除非公民涉及綁票、恐怖主義等重大犯罪，歐盟境內應加大禁止在公共場所進行人臉辨識的力度。

鑒於歐盟近年來對於公民隱私保護的努力，許多俄羅斯人權倡議者也紛紛效仿，甚至有人權團體曾向莫斯科資訊技術部提起訴訟，希望說服法院禁止使用人臉辨識技術，畢竟除了莫斯科地鐵的Face Pay臉部辨識支付外，莫斯科市的公共區域，至少還安裝了17萬5000個含有人臉辨識功能的監控鏡頭。

然而莫斯科法院最終裁定，認為人臉辨識系統並不會侵犯公民隱私，力挺保護隱私權的公民倡議行動最終以失敗告終。

在肯定Face Pay臉部辨識支付系統提高通勤便利性的同時，搭乘莫斯科地鐵的民眾，或許也應留意此類臉部辨識技術是否已成為政府不當監管的工具，進而限制了公民的言論或結社自由。正如同人權觀察歐洲及中亞地區主任威廉遜（Hugh Williamson） 以個資安全及隱私保護做為考量所述：

「侵害隱私的嚴重程度，已超過政府所宣稱的公共安全利益。為防止當局濫用此項技術、保護公民基本權利，政府應該停止在公共場所使用這類侵入性的辨識技術，而不是像現在這樣在沒有最低個資保障措施的情況下，繼續將臉部辨識技術的使用範圍擴大。」

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航