「模範嫖客」李雲迪被全面封殺，凸顯中國對「失德藝人」處置失去比例原則

中國鋼琴家李雲迪「嫖娼」一事在中國沸沸揚揚。

中國警方「平安北京朝陽」和官方媒體「人民日報」等微博，通報了李雲迪（雖然以李X迪的名字，但眾人皆知是李雲迪）之後，李雲迪的廣告合約被中止；廣州紛紛取消其城市形象代言人資格；中國音樂家協會把他除名；他參加的綜藝節目先被停播，再是用巨型馬賽克掩蓋才播出；中國演出行業協會呼籲會員單位對他進行「從業抵制」。

李雲迪在社交媒體被封殺變成社會性死亡，全國絕大部分媒體對其口誅筆伐。

李雲迪是中國第一個蕭邦國際鋼琴比賽的金獎獲得者（2000年），也是史上最年輕的金獎得主（時年18歲）。獲獎之後與國際大唱片公司合作，出版了多達十幾張唱片。他是中國的鋼琴王子，本來前途無量。

然而，在過去幾年，李雲迪開始頻繁現身電視娛樂節目，大大擠壓了練琴時間，在2015年在韓國表演時，居然彈到一半彈不下去，需要停下重新彈的嚴重演出事故。可以說，他作為音樂家的發展低於預期。是彈琴沒有突破讓他把重心轉向娛樂圈，還是在娛樂圈中花了太多時間以致練琴不專心，可能是一個螺旋形的發展。

無論如何，從「吸金」的角度看，他也早算是「成功人士」了。而且即便他水平下降，在今（2021）年春節晚會還能上臺表演鋼琴曲，可見水平「爛船還有三斤釘」。只是經歷這次「嫖妓」事件，李雲迪的演藝生涯和娛樂圈生涯極有可能就此雙雙終結了，據聞還面臨廣告商的巨額索償。代價不可謂不大。

然而，對李雲迪嫖妓事件的爭議尚存。

首先，嫖妓和賣淫並非罪大惡極

嫖妓對應的是「賣淫」，兩者結伴雙生，沒有賣淫就沒有嫖妓（當然倒過來說也一樣）。縱觀歷史，沒有一個人不承認，賣淫是「自古以來」就存在的行業，肯定比「XX自古以來屬於中國」更「自古以來」。它能存在這麼久，就說明有存在的必要性。因為，它解決的是兩個從人類社會誕生以來的基本問題，第一是性需要，第二是物質需要（即金錢）。性服務既有需求，性工作者（妓女和男妓）也可以從中獲利。

中國作為歷史悠久的大國，又常常被說為最講究「道德」的文明古國，賣淫也貫穿了整個中國歷史，直到中共建制才取締賣淫。在最一本正經的朝代諸如宋朝、明朝，道德被無限推崇，然而賣淫業不但沒有被取締，還成為文人雅士蜂擁流連之所。

中國歷史既充斥著「風流才子」，也不乏傳奇「名妓」，數量之多令人咂舌。很多「才子佳人」實際都是「嫖客和妓女」。可見，賣淫業在中國傳統社會並非什麼不見得光的下三濫行業。

即便在現在中國取締了賣淫，但很長一段時間以來，賣淫業幾乎是公開地存在。在北方，北京擁有「天上人間」等四大夜總會這類高級會所。在南方，東莞一度成為「性都」，色情行業遍地。只是在2014年開始中共「嚴打」，才把賣淫業又壓回地下狀態。可見，賣淫業在中國並非沒有需求，而這種需求即便在打壓狀態下，也有其生命力。

以「嫖客與妓女」的性交易為例。中國現在男多女少，很多男性找不到婚配對象，甚至連女朋友也找不到，但性需求又不可壓抑。現代男女婚嫁推遲，更令性需求問題嚴重。很多中老年人因為伴侶去世，性需要也無法解決。當然，除了這些「剛需」之外，還有很多「非剛需」。

賣淫業當然造就了很多社會問題，但問題出自「強迫賣淫」、拐賣人口、逼良為娼、操控賣淫，以及其衍生的社會問題。如果是完全出於自願的性交易，對社會造成的影響，最多說是「社會風氣敗壞」。

然而，社會風氣是一個非常相對、非常主觀的事項，還隨著社會的變化而發生標準偏移。比如，在改革開發初期，中國的道德標準認為，非婚性關係都是「耍流氓」，不但用上「非法性關係」這個名詞，還會用「流氓罪」治罪。當時，不但男女朋友之間的婚前性行為也被認為「不道德」，婚前同居更是「作風敗壞」，更遑論一夜情和「約炮」。但現在這些行為都被普遍接受。

更何況社會風氣也不是評價社會好壞的唯一因素。在一個多元化的社會，有空間允許讓人做自己願意做的事。越嚴格要求「社會風氣好」，反而就會制約自由，讓「社會自由度」降低，反而損害了社會整體的利益。因此，社會風氣和社會自由度之間，不能只強調一面，而需要取得一個平衡。

在很多國家和地區都打擊「強迫賣淫」，以及與之相伴的人口販賣和操縱賣淫，但對出於自願的賣淫都網開一面。在香港，「一樓一鳳」式的賣淫並不違法，她們甚至可以公開打廣告。

在美國，雖然在絕大部分州，賣淫都是非法的（除了内華達州的一些縣之外），但對所謂「escort」這種性交易方式，基本上「不執法」。所謂escort，就是那種並非在「妓院」工作（上門服務或自帶房間）的性工作者，以前多在街邊或小報紙打廣告應召，但網路興起後，基本用網上廣告的方式招攬客人。乍眼看來類似香港的「一樓一鳳」，然而在香港，組織賣淫是犯罪；但在美國，公司形式運作的escort agency依然大行其道。美國警方主要打擊的是「妓院」形式的賣淫。在歐洲、大洋洲和亞非拉很多國家，賣淫都已經非罪化。

其次，即便李雲迪嫖妓是不對的，真的需要付出這麼大的代價嗎？

誠然，現在中國法律還規定「嫖娼」和「賣淫」都是違法行為，於是也不能說政府處罰就無理。然而，即便按照中國法律，嫖娼和賣淫也不過是「治安問題」，用中國的術語是「違法」而不是「犯罪」。

在中國的適用法律是《治安管理處罰法》，最高的懲罰是「十日以上十五日以下拘留」，並可處以「五千元以下罰款」。情節輕的，只有五日以下拘留或五百元以下罰款。而且只要六個月之内不被發現，也不會被追究。怎麼看，它都不是嚴重的過失。

對李雲迪案件而言，情節算是重還是輕？從目前所知，很難認為是重的。

第一，李雲迪是單身人士，對方也似乎沒有家庭，沒有所謂「破壞家庭」一事。

第二，李雲迪足額付款，還是提前付款，每次一萬人民幣，沒有嫖娼之外的其他糾紛。金額既不俗，也不拖不欠，「很有職業道德」。

第三，李雲迪嫖妓很「純粹」，就是自己嫖妓，直接給錢，沒有搞什麼「潛規則」，「性賄賂」等有進一步惡劣後果的事，也沒有介紹其他人嫖妓。

第四，李雲迪嫖娼的頻率很低，根據報導是三個月一次（不知真假，但肯定不是非常頻密）。

第五，李雲迪長期光顧這位性工作者，已形成相對固定的關係。他甚至是實名轉賬，也就是說，「賣淫女」知道其身份。這就存在定性上的諷刺。如果李雲迪與她關係再密切一下，就可以用「包養」定性，甚至可以說成給女朋友錢花。如果李雲迪「叫雞不給錢」，那麼就變成了「約炮」，是「炮友」關係。李雲迪的案件不巧處於中間。甚至可以說，以香港的法律標準，如果上訴的話，未必不能有其他定性。

第六，李雲迪嫖妓是暗中進行的，在私人地方，也沒有證據顯示他與他人分享「嫖妓經歷」。可以說，如果不公開的話，對社會風氣的影響極小，毫無所謂「壞示範」的作用，談不上「損害社會風氣」。

第七，李雲迪案件更扯不上「傳播性病」（那將會是刑事罪行），也不是什麼「聚眾淫亂」（同樣也是刑事罪行）。

李雲迪嫖妓當然抵觸了中國的法律，但也無可否認，「在嫖妓界也算一個模範嫖客」。那麼他是否就理應得到如此嚴重的懲罰？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

再次，治安處罰是否能公開當事人信息？

中國法學教授韓旭撰文〈涉嫌賣淫嫖娼人員是否應該被通報？〉，提出官方通報「於法無據，涉嫌行政違法。」

他認為，公權力形式的基本原則是「法無授權不得為」，但《治安處罰法》「並無規定行政處罰有權向社會通報」，相反還「應當公開、公正、尊重和保障人權，保護公民的人格尊嚴。」同時，官方通報的做法，也「不符合憲法原則和比例原則，損害公民各項基本權利。」

在一些反駁意見中，認為官方「沒有寫出全名，所以不算公開當事人信息。」然而，官方雖然用「李X迪」隱藏了中間的字，但同時又發出鋼琴圖片，還說「世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。」這足以讓讀者知道所指是誰。

一些反駁意見認為，李雲迪是公眾人物或名人，所以在隱私權方面也要讓渡，意思是名人就不能有隱私權。然而，這個問題的關鍵不在於名人隱私權是否需要讓渡，而是「行政機關是否有權公開隱私」。

這和媒體如狗仔隊八卦雜誌等「爆名人隱私」是完全不同的兩回事。前者是對政府的約束，後者是私營機構以「知情權」為辯解。假設，北京警方不發佈信息，由八卦記者打聽到了報導出來，這才符合以上反駁意見的那種邏輯。

還有反駁意見認為，根據《行政處罰法》四十八條，「具有一定社會影響的行政處罰決定應當依法公開。」所以，公開案件並非沒有依據。

值得指出的是，這個《行政處罰法》是2021年7月15日才公佈的修改版本，在舊版中沒有這個規定。這裡的「依法公開」依據的是什麼法，沒有進一步的解釋，當然就是指當局說了算。

然而，《行政處罰法》四十八條的目的在於讓行政處罰透明化，是要求政府公開決定，而非暗箱操作，以「陽光司法」，以示公正。

那種反駁意見，卻把對政府的約束，變成了給政府擴充權力。自然完全不符合法理。況且，如果較真的話，至少在這個案件中，就陷入邏輯循環。這個案件是「公開之後才發生社會影響」，而不是因為原先就有社會影響所以必須公開「行政處罰決定」。

當然，在一個尚未審批就可以進行「電視認罪」的國家，討論這點有點多餘。

最後，全面封殺「失德藝人」是否道德泛化的必然結果

但除了李雲迪外，其實最近還有一些藝人因為「失德」了，就被全面封殺。那些「政治問題的」、「巨額偷稅漏稅」就不說了，吳亦凡被控強奸也不提了，但也有一些藝人的「失德」和政治拉不上關係，也不是嚴重的犯罪。

比如在半個月前，歌手宋冬野發文抱怨，因為5年前的吸毒事件，自己的演出被舉報取消。其實，宋冬野當時是吸食大麻，而且數量不大，之被行政拘留10日，也就是說不是刑事案件，而是違法的治安案件。

本來，有人犯錯，已經付出代價（行政處罰或服刑），就應該給機會更生。所謂「懲前毖後，治病救人。」現在這種一有犯錯，就無限上綱，甚至全面封殺，顯然沒有給人機會改正。有人指出宋冬野在以前還能正常從事演藝活動，現在是「賣慘」。然而，這正好說明了中國社會正在泛道德化。否則，為什麼之前都不禁，現在過了這麼多年反而又舊事重提？

中國的這種風氣主要來源有兩個，一個是在中國近年來的強化道德的運動。這方面典型的就是2020年通過的《民法典》，規定了所謂「公序良俗原則」。何為公序良俗根本沒有也不可能有嚴謹的定義，在中國以前的法律中也根本沒有這個詞。

民法典中10個地方出現了「不得違背公序良俗」，把原先的道德準則變成了民事行為中的重要法律戒條。對民事行為如此，涉及治安和刑事的事項就更不用說了。總之，就是把道德變為法律，「依法」對社會進行更深的控制。

第二個來源，近年來一系列整治娛樂圈的事件。今年以來的大事是2月時，中國演出行業協會發布《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，明確規定對「劣跡藝人」可以實施不同程度的行業聯合抵制，甚至「跨行業聯合懲戒」。

6月中央網信辦開展「清朗・『飯圈』亂象整治」專項行動，把「失德藝人」、「娘炮」、「流量」、「資本」等剔除出娛樂圈。吳亦凡是這波事件最重要的「失德藝人」。李雲迪正好也撞到風頭上了。

現在李雲迪的生計在中國基本無路可走了，當然他以前賺了不少，也不至於餓死。但對於宋冬野之類的藝人而言，封殺之後不但斷絕娛樂圈的生路，甚至連生活也不怎麼好過。雖然不從事前臺演出還可以轉型，但肯定要付出不少代價。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範