吳釗燮訪布魯塞爾、會晤友台歐洲議員，談中國霸凌喊話民主陣營「必須團結」

文：德國之聲中文網

正在歐洲進行訪問的台灣外交部長吳釗燮，週五在比利時首都布魯塞爾與歐洲議會以及比利時國會的友台議員會面。

據台灣外交部發布的新聞稿，吳釗燮當面感謝歐洲議會及比利時國會對台灣的高度支持，包括歐洲議會在10月20日通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告案，呼籲全面提升台歐雙邊政治關係與各項合作。

吳釗燮在致辭時表示，這不僅是歷來第一份關注台灣與歐盟全方位關係的歐洲議會報告案，更是歐洲議會本會期第二高票通過的決議案，對雙邊關係未來發展深具指標性意義。

而比利時聯邦參議院也在今年3月通過「加強台灣國際社會地位」決議案，並以壓倒性票數通過友台決議。

Rewarding meeting between Minister Wu & friends from @Europarl_En, @DeKamerBE & @SenaatSenat. The group discussed issues like the urgency of starting #Taiwan🇹🇼-#EU🇪🇺 bilateral investment agreement negotiations & need for the country's @UN🇺🇳 system inclusion. Taiwan is not alone! pic.twitter.com/B3SIYVdvqS — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) October 30, 2021

台灣外交部指出，吳釗燮在餐會上與出席議員熱烈互動，並就中國復合式威脅、台海安全現況、台灣參與聯合國、香港情勢、台歐青年交流，以及呼籲台灣歐盟盡速啟談雙邊投資協議（BIA）等議題廣泛交換意見。

比利時國會友台小組兩名共同主席，以及負責協調「台歐盟政治關係暨合作報告」的瑞典籍歐洲議員魏莫斯（Charlie Weimers）等9國歐洲議員出席了這場餐會。

魏莫斯在推特上表示，吳釗燮的歐洲訪問之旅「象徵了歐盟與台灣關係的深化和擴大，下周歐洲議會代表團的台北之行也將如此。」

🇪🇺🇹🇼 Delighted to meet Foreign Minister Joseph Wu in Brussels yesterday. His trip symbolizes the deepening and broadening of EU/Taiwan ties, and so will the Taipei visit next week by the EP delegation. #StandWithTaiwan @MOFA_Taiwan pic.twitter.com/p3JnWD74xM — Charlie Weimers MEP 🇸🇪 (@weimers) October 30, 2021

除了與歐洲議員會晤外，吳釗燮週五也應「對華政策跨國議會聯盟」邀請，以影片方式參加該聯盟首次實體年會。他在致辭時表示，國際社會對獨裁政體所帶來的挑戰日益警覺，而台灣位於此一挑戰的最前線，對此感受良深。

吳釗燮也提到，立陶宛、捷克也受到中國霸凌，在新冠肺炎持續蔓延之際，「中國一再挑起與民主國家的衝突，轉移國際對疫情起源等議題的關注，甚至一再宣傳獨裁體制優於民主的謬論，透過疫苗、虛假訊息及大外宣等手段，在全球各地擴張令人憂心的影響力，香港的例子更提醒我們不可將民主視為理所當然。」他強調，面對此一挑戰，全球民主陣營必須團結一致。

台灣歐盟關係日益升溫

台灣中央社評論稱，歐洲近年與台灣關係出現快速進展，與歐中關係降溫有關。除了中國在歐洲日益壯大的商業利益，以及積極收購歐洲企業和基礎建設外，中國抗衡民主制度及侵害人權的行為也令許多歐洲國家反感。

頂著來自中國的壓力，歐洲議會上週四通過了歐盟台灣政治關係與合作決議。歐盟在今年九月發布的印太戰略中也明確提及台灣，表明將尋求與台灣發展更緊密的投資貿易關係。

本週四，歐盟理事會主席米歇爾及歐委會主席馮德萊恩，在給由歐洲議會及歐洲多國國會友台小組成立的「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）的署名回函中，對立陶宛與台灣互設代表處表示支持。

信中寫道，歐盟維持「一個中國」政策不變，承認中華人民共和國政府是代表中國的合法政府，與此同時，歐盟及其成員國有意及有權繼續發展對台關係及合作。「我們是志同道合的夥伴，擁有共同價值和理念，特別是在民主、法治和人權方面。台灣是（亞洲）地區重要的經濟和高科技合作夥伴。」

文末強調，針對歐盟成員國的威脅、政治壓力和脅迫性措施是不可接受的，歐盟將反制此類行為。「歐盟內部的統一和團結仍是維護與所有國家利益和價值觀的關鍵，特別是面對中國。」

Check out the letter from @eucopresident & @vonderleyen in response to our Co-Chairs & members’ call for showing solidarity with Lithuania and supporting its decision to expand ties with Taiwan!



Yes, we must push back against China's threats, pressure and coercive measures! pic.twitter.com/ruPm52gQ2B — The Formosa Club (@_TheFormosaClub) October 28, 2021

吳釗燮訪歐激怒北京

吳釗燮10月24日展開歐洲訪問行程，26日應斯洛伐克智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請發表演說，呼籲全球合作對抗威權及加強疫後供應鏈韌性；27日訪問捷克參議院並獲頒國際貴賓銀質獎章，會晤布拉格市長並參與捷克國家科學院與解析中國智庫（Sinopsis）合辦的研討會；29日參加「對華政策跨國議會聯盟」，同日拜會多名歐洲議會議員。

吳釗燮訪歐的時間與一支台灣貿易代表團訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛的時間重疊。上述三國都曾經向台灣捐贈新冠疫苗。

立陶宛和台灣今年初宣佈將互設代表處，引起中國強烈不滿。吳釗燮此行更激怒北京。

針對吳釗燮訪問捷克與斯洛伐克，中國外交部發言人汪文斌上週回應稱：「我們對有關國家允許竄訪表示強烈不滿和堅決反對，敦促有關國家不要冒天下之大不韙，惡意挑釁一個中國原則，破壞雙邊關係政治基礎和合作氛圍。我們也正告台灣當局，企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺