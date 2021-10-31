2021/10/31,
國際

泰國亟需重振觀光業，宣布含台灣在內63國或地區旅客完整接種2劑疫苗入境免隔離

泰國亟需重振觀光業，宣布含台灣在內63國或地區旅客完整接種2劑疫苗入境免隔離
圖為因為缺乏觀光客而空無一人的普吉島老街。｜Photo Credit: 中央社

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泰國政府30日更新低風險國家或地區的名單，自11月1日起，來自包括台灣在內的63個國家或地區且已完整接種疫苗的旅客，只要符合相關條件，就可適用免隔離入境措施。經濟學家對此表示，「儘管只有約40％的人口接種疫苗，但政府仍重新開放邊境，這代表該國嚴重依賴外國遊客。」

（中央社）11月起入境泰國免隔離最新名單台灣入列，外交部今天表示，此舉有助台泰累積邊境開放經驗與互信，也有利共同為疫後經貿復甦預作準備，樂見泰國對台灣採行相關開放措施，也感謝肯定台灣防疫成果。

外交部上午表示，泰國政府昨（30）日晚間更新低風險國家或地區的名單，自11月1日起，來自包括台灣在內的63個國家或地區且已完整接種疫苗的旅客，只要符合相關條件，就可適用免隔離入境措施。

《亞洲新聞台》記者Saksith Saiyasombut在推特上指出，泰國從11月1日開始的免隔離入境國家名單，從最早僅有10個開放到46個，如今擴大到63個。

這份名單目前所包含的63個地區和國家有澳洲、奧地利、巴林、比利時、不丹、柬埔寨、加拿大、智利、中國、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、印度、印尼、愛爾蘭、以色列、義大利、日本、科威特、寮國、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬爾地夫、馬爾他、蒙古、緬甸、尼泊爾、荷蘭、紐西蘭、挪威、阿曼、菲律賓、波蘭、葡萄牙、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、斯里蘭卡、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、阿拉伯聯合大公國、英國、美國、越南、香港、台灣。

外交部對於泰國政府的決定表示歡迎，並期盼與泰國持續就人員交流互訪、疫後復甦等共同關切的議題進行合作。

外交部指出，泰國政府先前22日宣布46個低風險國家或地區名單並未納入台灣，外交部及駐泰國代表處接獲相關消息後，隨即接洽泰國政府相關單位進行說明。

外交部表示，外交部亞太司副司長周啟宇當天下午與泰國貿易經濟辦事處代理代表馬化欣（Sunh Arunrugstichai）見面，說明台灣防疫及疫苗接種情形，並促請泰國政府再度考慮將台灣納入名單中，以共同推動恢復雙邊人員互訪與交流；駐泰國代表處也同步積極洽請泰國政府相關單位，敦促對台灣採取開放措施，以刺激疫後經濟復甦。

外交部指出，泰國政府在免隔離入境措施實施前，將台灣納入新增低風險國家或地區名單中，不僅有助於台灣與泰國累積邊境開放的經驗與互信，也有利於雙方共同為疫後經貿復甦預作準備，外交部樂見泰國政府對台灣採行相關開放措施，也感謝泰國政府對台灣近期防疫成果的肯定。

經濟學家：泰國依賴旅遊業，旅遊限制成本巨大

不過，根據《CNBC》的報導，截至10月27日，只有約42％的泰國人完全接種，而東南亞的其他國家如柬埔寨、馬來西亞和新加坡，已經有超過70％的人口完全接種。

目前泰國全國各地的接種率不一，現有的數據可能無法反映曼谷等地的疫苗接種情況，例如曼谷市政府的副首長近日告訴《亞洲新聞台》，當地已經有75％的居民接種了第2劑疫苗。

牛津經濟研究院的亞洲首席經濟學家Sian Fenner指出，泰國在周遭地區之中，是最依賴旅遊業的經濟體之一，旅遊業在2019年約佔全國GDP的21％。「旅遊限制帶來了巨大的經濟和社會成本，這也是泰國的經濟復甦落後於附近國家的其中一個關鍵原因」，Fenner表示。

日本野村集團的經濟學家Charnon Boonnuch進一步分析：「儘管只有約40％的人口接種疫苗，但政府仍重新開放邊境，這代表該國嚴重依賴外國遊客。」此外，東南亞其他地區也在試圖重新對旅客開放邊境，這可能影響了泰國的決定，「（泰國）和周邊國家之間放寬邊境管制的競爭越來越激烈⋯⋯新加坡的疫苗完全接種率達到85％，比泰國要高得多。」

然而，Fenner認為國外遊客不會立刻到泰國旅遊，因為他們在本國仍可能要面臨隔離措施，「我們預計跨國旅遊將在2022年復甦，但即便如此，遊客人數仍將比2019年低約66％。 事實上，跨國旅遊潮恐怕要到2025年才能恢復到大流行之前的水準。」

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新聞來源

責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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