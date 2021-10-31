本土+0、境外+6含1例突破性感染，接種AZ後才知懷孕者暫不開放混打莫德納

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，其中5例分別自俄羅斯、美國、緬甸、泰國及英國入境，餘1例調查中（案16520），入境日介於10月17日至10月30日。

指揮中心發言人莊人祥指出，這6例境外移入個案之中，除了從美國入境的第2例的CT值為11外，其他都是30幾，也只有第2例為突破性感染、8月接種2劑BNT疫苗。另外，從英國入境的個案6月下旬就已經在英國確診，8月中旬才完成第二劑BNT疫苗注射。

指揮中心表示，調查中的案16520為40多歲印尼籍船員，船隻於10月29日停靠我國港口，隔日安排 個案採檢後確診，接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計16412例確診，分別為1769境外移入、14589例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

接種AZ後才知懷孕的女性，暫不開放混打莫德納

（中央社）國內逐步開放COVID-19疫苗混打，針對打完第1劑AZ疫苗後才知懷孕，第2劑可否改其他廠牌疫苗，據指揮中心最新解答，暫不建議混打莫德納，避免影響胎兒，但是否開放混打BNT仍待討論。

國內孕婦族群以接種莫德納疫苗為主，但婦女接種AZ疫苗後才知道自己懷孕，是否可開放混打莫德納，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今年7月指示專家討論。這個問題終於有答案，據衛福部疾管署COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗特定疾病對象接種參考最新內容仍未提供孕婦混打使用。

國內外均無針對孕婦做COVID-19疫苗混打的臨床試驗，依據其他疫苗交替使用臨床試驗初步結果，第1劑接種AZ的COVID-19疫苗，第2劑接種mRNA的COVID-19疫苗，不良反應發生機率及嚴重度較2劑接種同廠牌高。

指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，接種AZ疫苗後才知懷孕的女性，第2劑疫苗應與第1劑疫苗同一廠牌，暫不開放混打莫德納疫苗，避免混打引起副作用時對母體或胎兒可能造成影響。

莊人祥重申，目前僅開放醫護工作人員接種第1劑AZ疫苗超過10週以上對象，以莫德納疫苗完成第2劑接種。但若孕婦在接種第1劑疫苗後發生嚴重不良反應，可提供就醫診斷書或衛生單位通知具嚴重不良事件通知或紀錄，經醫師評估後可選擇適合廠牌完成第2劑疫苗接種。

指揮中心規劃11月開放AZ及BNT疫苗混打，對象是否納入孕婦，莊人祥表示，由於暫無文獻參考，仍待諮詢專家有關孕婦混打BNT可能性；衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染科醫師黃高彬則說，雖然國內外沒有類似研究，但已有相關數據認為混打對孕婦不會造成影響。

根據疾管署資料，考量孕婦為COVID-19感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡族群，為保障懷孕婦女及胎兒健康，建議孕婦應接種COVID-19疫苗，懷孕婦女接種COVID-19疫苗前，應與醫師討論風險與接種效益，經評估後如需接種疫苗，可由目前供應疫苗種類擇一接種。

目前對哺乳中的婦女接種COVID-19疫苗的安全性、疫苗對母乳或受哺嬰兒影響尚未完全得到評估，但一般認為並不會造成相關風險，接種COVID-19疫苗後，仍可持續哺乳。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺