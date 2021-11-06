比較薪資、同事、生活節奏等八項異同，你比較想當空服員還是上班族？

文：茱（曾任日籍航空空服員、現任台企業務助理）

出社會至今，身邊不乏想當空服員的上班族，與想坐辦公室的空中勞工，職涯中的每項決定皆有可能重大到無法承受，正在為自己人生掌舵的你，是否渴望釐清職場樣貌，做出最適合的選擇？我大學畢業後，便成為日籍航空的空姐，離開航空公司後，進入中小型台企，當朝九晚五的國外業務助理，兩個角色任職的時長都滿一年，希望能由我整理與比較，讓考慮轉換跑道的讀者有所收穫。

為了讓讀者更有概念，請容我稍微介紹自己的背景。我目前快30歲，商管學院畢業，當年學測56級分，上不了中字輩的大學。學生時光的自審之下，認為自己對「英文」與「表達」算有興趣，大四時多益965分，而學業成績浮沈，在48人的班級裡，當過班排2與班排48，畢業名次為21，四年中有參加社團、沒有加系隊或校隊。

接下來，讓我們依八項主題，探究兩份職務的異同（空服員部分是疫情爆發前的狀況，兩項工作經驗皆在近五年內）：

1. 五萬起跳 vs. 固定薪水

薪水是最絕對的數據，我照薪資條，集合其中各十個月的數據，整理了兩份工作的月薪，供讀者參考。

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從圖表中可知，日商空服員薪水相當浮動，每月實拿金額，端看該月份系統發送的班表（無法調整，亦無法事先選擇偏好航線），與「現實條件」，例如國外航站滯留、請假等等。

舉例來說，一趟舊金山，對台籍組員將會是「5天班」，如果第一天請病假，後4天可能也不會被安排其他航程，所以該月薪水就會直接少掉一趟舊金山的錢。同職等、同國籍的兩位空服員，一位當月拿到5趟中短程航班（例如台北到東京、東京到馬尼拉），另一位則是ˇ趟長程（例如東京到紐約、舊金山）的話，飛長程者的薪水，可以比短程者多至2-3萬台幣。

上班族的薪水幾乎沒有變化，除了試用期滿後的調薪之外，再來便是入職幾個月後的「年度調薪」，且這增加的1600元台幣，是伴隨兩倍庶務而來。

2. 跳轉時區 vs. 規律生活

空服員與「時差」的戰鬥眾所皆知，今天台北時間下午3點半上班，後天台北時間凌晨5點集合。除非該空服員原本就能隨時進入夢鄉儲備體力，否則，絕大多數的人，皆無法克服紊亂的作息。天還未亮，全體組員集合簡報時，座艙長最普遍的問候是：「我知道大家昨天都睡不好，一定很累，我也是，但我們一定要撐過這趟飛行，微笑拿出來！」

空服員每個月的班表都不一樣，代表休假天數也將依月份而變，這個月短程航線多，月休14天，下個月可能都被派任中長程航班，月休7、8天左右。另外，一入職就有18天年假，需要提前向公司系統劃記休假日。

上班族的打卡時間每天相同，若無加班，每晚回到家也都差不多6點半。睡覺時間固定，鬧鐘都不用重新調整，不像我當空服員時，每次入睡前都要好好推算休息時間、起床化妝時間、活動時間、再次入睡時間。

因為我任職的台商公司是見紅就休，所以週休二日和下班後的休息時間十分穩定，這對一些適合循序漸進、穩定進行的休閒事務來說，很好安排，例如「每天晚飯後散步」、「一週內完成這篇閱讀」、「禮拜四去上才藝課」、「週末買菜」等等。

3. 分工明確 vs. 全能勞工

空服員分工極度明確，因為管束之規範與條例嚴格而清晰。例如，被安排在商務艙服務的同事，沒有義務協助經濟艙同事；空服員必須對指派給自己的機艙門負全責，任何基礎操作都不能假別人之手。基本上，做完自己「身為空服員」的部分，就可以了。

身為上班族時，除了需要勤加與別部門溝通，有時還不得不捲起袖子，著手處理起其他單位的蒜皮小事，處理久了，責任歸屬越發模糊，轉眼間，自己「份內事」又多了好幾項，而且薪水沒漲。

像這樣「被迫完成額外的任務」是常有的事，如果自己不做，整項綿延的計畫、訂單就無法推動，最後主管究責時，絕對唯我是問，而為了防範烏煙瘴氣的辦公環境，底層的上班族員工常常苦活往自己肩上攬，委屈往肚裡吞，且無從尋求幫助，每天隱忍，熬過月月年年。

4. 無感加班 vs. 八小時或更多

空服員的「加班」比較特別，並不是「餐點發不完」，而是「飛機遲到」、「機場繁忙導致無法降落」、「壞天氣導致滯留外站」等等，雖然是被迫延長工時，但是表定的工作內容不會改變，加起班來，通常都是感嘆自己時間耗在這裡，哪裡都去不了。另外，航空公司會依照班機起降的時間來計算工時，所以一切有據。

上班族的加班則如暗黑深淵，總是因為事情太多處理不完，有幾封未讀信件，今晚一定要消化完並寄出回信，否則接下來的3天直接開天窗；某張訂單已經拖一週，客戶甚至錢都匯進來了，每天催問進度，確實不能再擱置；財務要關帳了，如果沒把手上的資料全部輸入進系統，後果不堪設想。

在辦公室裡，從早上9點忙到晚上9點半的日子仍歷歷在目，我服務的公司是良心經營，有加班費，但我知道非常多家公司，加班到晚上10點也是沒有加班費的。

5. 單趟搭擋 vs. 不變的同事

每趟飛行中，在機艙裡共事的空服員，都不會是同一批人，一個月裡，在工作場合遇上兩次的同事，可能只有一位。這樣的好處是，你可以拿出最「帶有距離感的友善」與所有同事交際，不用花心思培養情誼，就算在機艙裡鬧翻，下飛機之後也井水不犯河水，交流上的糟心事都能忘得很快。

在辦公室裡與同事共處，則要有「跑馬拉松」的心理準備，今天如果和別部門有摩擦，也得好好修復關係，畢竟以後還有好長一段日子要合作；對主管必須和顏悅色，因為自己的薪資與考績掌握在他手上，對他的不滿要學會自我代謝，否則只是徒增困擾；同部門的同事不是大好就是大壞，如果合得來，可能收穫一位畢生摯友，如果合不來，每天上班心情都會很差。

6. 乘客上帝 vs. 主管老大

對空服員來說，服務對象是乘客，每項舉動皆以客為尊；對上班族來說，基礎教條是要懂得順服主管，度過在職期間。

7. 制服帶妝 vs. 每天便服

航空公司要求女空服員一定要化妝上班，受訓時甚至安排化妝課，足以見識公司對空服員外貌打理的重視，而習慣脂粉不施的女生，也許會很難適應；作為空服員，將省去很多「思考今天要穿什麼」的心力，因為就像回到校園一樣，每天都穿制服。

進辦公室上班，穿的都是便服，若有些在意自己的衣著，可能會花時間思考日常搭配，難免不希望自己每天都穿一樣，每年都這幾套。無形中，說不定就產生一些心理壓力。

8. 躲不掉的體力活

穿著高跟鞋、在飛機上又走又蹲，於機艙廚房裡搬起擺滿20罐啤酒的矩形塑膠籃，把它挪到另一台餐車裡，這個過程在3分鐘內重複4次；同事總友善無比地協助旅客把重如岩石的登機箱抬舉到上方置物櫃；飛機還在爬升，我與同事費盡力氣，把滿載的餐車往機鼻方向推，推到第一排座位，並沿路發餐。

以上的勞力輸出，我曾以為到了辦公室後就再也不見，畢竟我應徵的是客戶訂單窗口，想不到，這份職位簡直驚喜包，收到訂單、安排出貨後，我還要去出貨區理貨、包貨，把重27公斤的紙箱送上打帶機，再將它搬上貨車，接著，擦乾臉上的汗，回辦公室將訂單收尾。

比較喜歡哪份工作？

對於這句靈魂拷問，我就算兩邊都體驗過，還是選不出來，我愛航空業的薪水、新鮮感，與好安排的長假，但很享受上班族的規律生活，尤其是那穩定安然的節奏，而在專業能力有限的狀況下，必定得有所犧牲。

希望讀者閱覽完畢後，擁有更多清晰的想像，也願這篇文章對猶疑於職場間的讀者有所幫助。

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責任編輯：李芯

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