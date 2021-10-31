日本眾議院選舉傳選務疏失，12歲男孩代母投票、80歲女性「忘記投過票」再投一次

日本今（31）日舉行第49屆眾議院大選，由於實施內閣制政體，在選舉中取得過半席次的政黨領袖將成為新任首相。在這場由1051名候選人角逐465個席次的選舉中，共有9個政黨參與，根據《中央社》的報導，當中7個黨的主席截至選前1天的助選里程，總計約8萬5000公里，足足能繞上地球2圈。

助選里程最長的是國民民主黨代表玉木雄一郎，總計1萬5307公里；首相、自民黨總裁岸田文雄則以1萬4920公里排名第2。

已發生2起選務疏失：男孩代母投票、80歲女性重複投票

不過，這場選舉的選務疏失頻傳，北海道函館市一名12歲男孩代替母親投下單一選區選票，一名80多歲女性則忘記自己已經事前投票、今日又前往重複投票。

（中央社）日本今天舉行眾議院大選，北海道函館市一處事前投票所昨天發生尚未擁有選舉權的12歲男孩，成功代母投下單一選區選票的疏失。

日本眾議院大選投票方式類似台灣立委選舉，都採取「單一選區兩票制」，一票投給單一選區候選人，另一票投給政黨。但跟台灣不同的是，日本投票方式相當多元，甚至可以從選舉公告日隔天起一直到正式投票日前一天止，在事前投票所進行事前投票。

日本北海道電視台（HTB）報導，函館市選舉管理委員會表示，30日下午5時前，有一名12歲男孩在函館市港町購物中心的事前投票所，領取單一選區選票並完成投票。

這名12歲男孩接著想領取比例代表選票時，被現場選務人員發現姓名與年齡有問題，並未發給選票。

男孩是跟父親一起到投票所投票，父親表示，妻子因為身體不適，所以把妻子的投票通知單給了兒子希望代為投票。

函館市選舉管理委員會表示，在發給單一選區選票的現場人潮擁擠，所以相關選務人員都發生身分確認疏失。至於男孩已完成的單一選區投票，將被視為有效票。

函館市選舉管理委員會將要求所有選務人員，在今天投票日必須確認領取選票者是否為本人，徹底防止類似疏失再度發生。

另外，根據《中央社》報導，有1名80多歲女性在今日上午7時前往住家附近的投票所，由於選務人員漏看她事前投票的印記，因此重複發給選票。在選務人員發現疏失後，這名女性已經投完了單一選區和政黨票兩張選票。

日本讀賣新聞報導，因爲沒有辦法辨識哪一張是她的選票，所以仍屬有效票。對此，名古屋市南區選舉管理委員會指出，會要求各投票所負責人注意，避免類似情況再度發生。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺