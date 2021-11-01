【2021日本眾院大選】自民黨贏了政權、輸了顏面，政壇大老紛紛落馬面臨世代交替壓力

（中央社）日本第49屆眾議院大選投開票結果今（1）日清晨出爐，總席次465席中，執政黨自由民主黨單獨取得「絕對安定多數」261席。此外，日本維新會躍居為第3大黨。

本屆眾議院大選10月19日選戰起跑，昨天投開票。這場大選從289個小選舉區選出各1席區域議員，加上176席比例代表議員，總計465席。

選舉結果，自民黨獲261席（選舉區189席、比例72席）、立憲民主黨96席（選舉區57、比例39）、日本維新會41席（選舉區16、比例25）、公明黨32席（選舉區9、比例23）、國民民主黨11席（選舉區6、比例5）、共產黨10席（選舉區1、比例9）、令和新選組3席（比例3席）、社民黨1席（選舉區1席）。其他無黨派等10席。

眾議院席次465席（過半數233席），法案或預算案，或者首相指名要過關，需有出席議員半數以上贊成票。對執政黨而言，過半席次是「最底線」。「安定多數」244席、「絕對安定多數」261席，大選結果自民黨單獨取得261席。

「安定多數」是指執政黨可在眾議院內有關預算、內閣、總務等17個常任委員會獨占委員長職務。法案通常由常任委員會先審議後才提交院會審議。

擁有「安定多數」席次，當法案的贊成票與反對票同票，將交由委員長決定，通常會按執政黨的意向決定。如果能在全部的常任委員會確保委員過半，不用由委員長裁決就可過關，這稱為「絕對安定多數」。

這次眾議院大選是執政黨自民黨總裁（黨主席）10月4日就任首相執政後第一場大選。選前自民黨在眾議院有276席，聯合執政的公明黨29席，合計305席。

最大在野黨立憲民主黨（立民）選前是109席、共產黨12席、維新會11席、國民民主黨8席、令和新選組1席、社民黨1席、N黨1席、無黨派12席。

維新會在這次眾議院大選獲得41席，增為約4倍，一躍成為次於自民、立民黨的第3大黨，席次超過可單獨提出法案的21席許多。

這場大選，在全部289個選區中，立民、共產、國民民主、令和新選組、社民等5個在野黨「共鬥」（共同奮鬥），有213個選區談妥只推一人參選，避免分散票源，有132個選區形成朝野政黨單挑對決局面。

《讀賣新聞》報導，選舉結果，5野黨「共鬥」效果不彰。選前有109席的立民黨，這次僅拿到96席。立民黨內部對於與共產黨加強合作一事，有人持慎重看法。這次選舉結果形同慘敗，立民黨代表（黨主席）枝野幸男等黨高層可能被究責。

有關立民黨高層的責任，枝野昨晚在記者會上表示，將視整體情況、選舉結果來分析，以因應明（2022）年夏天的參議院選舉。

立民黨與共產黨原本談妥如果這次大選能實現政權輪替，共產黨將對立民黨實施「有限度的」從閣外進行合作。共產黨在日本各地有組織票，每個選舉區約有2萬至3萬張基礎票。

但是立民黨與共產黨在國家觀念、基本政策上不同，有立民黨籍候選人抱怨，「若宣傳與共產黨合作，原來的支持者或無黨無派選民會遠離。」

對於立民黨與共產黨要進行從閣外合作一事，立民黨的支持團體「連合」（日本勞動工會總連合會）就反彈說：「絕對不可能」，部分的勞動工會這次大選就未挺立民黨。

針對立民黨與共產黨合作一事，同樣獲得「連合」支援的國民民主黨代表（黨主席）今天凌晨在記者會上表示，從民眾的角度來看，可能會認為這兩個黨的合作根本無視於政策的不同，而只為黨利。

自民黨幹事長甘利明｜Photo Credit: AP / 達志影像

自民黨幹事長甘利明小選區落敗，黨內認為是「奇恥大辱」

日本第49屆眾議院大選昨天投開票，執政黨自民黨取得單獨過半席次，但幹事長（秘書長）甘利明在小選舉區落選，在比例代表「復活」。執政黨幹事長在選區敗選是政壇首見。

本屆眾議院選舉開票作業從10月31日晚間開始，到11日1日開票作業持續進行。

現年72歲的執政黨自民黨的幹事長甘利的選區是神奈川13區，結果輸給最大在野黨立憲民主黨44歲候選人太榮志。

現任的執政黨幹事長竟然在小選舉區落敗，前所未聞，被認為是一大恥辱。

日本產經新聞獨家快訊報導，多位自民黨幹部透露，甘利決定辭去自民黨幹事長一職，已向首相、自民黨總裁（黨主席）表達辭意。

甘利同時也登記比例代表，雖小選舉區落敗，但在比例代表的南關東區「復活」當選。

岸田文雄9月29日當上自民黨第27代總裁（黨主席），10月4日當上首相，背後受到甘利的大力扶持，安排甘利擔任自民黨幹事長。

自民黨在大阪「全軍覆沒」，創黨以來首見

日本第49屆眾議院大選昨天投開票，執政的自由民主黨贏得261席，但在大阪府內15個選區的參選人全軍覆沒，是自民黨從1955年創黨以來首見。

自由民主黨在大阪府全部19個選區當中，除了與自民黨聯合執政的公明黨推出參選人的4個選區外，15個選區都推出黨籍參選人，但全軍覆沒。

這15個選區自民黨與日本維新會（簡稱維新會）形成單挑對決的局面，結果日本維新會勢如破竹，拿下這15個選區的席次。

大阪府選舉管理委員會的紀錄顯示，自民黨推出的候選人在大阪府選區全部落選是1955年自民黨創黨後共22次眾議院大選舉辦以來首見。

2009年的眾議院大選，當時的民主黨擊敗自民黨奪得政權，自民黨在大阪府推出候選人的15個選區當中，大阪13區的候選人西野陽勝選，碩果僅存，讓自民黨避開全敗。

日媒Sponichi Annex報導，維新會在本屆眾議院大選19日公告前擁有11席，但這次大選席次將大增，勝選的原因主要是46歲日本維新會副代表（相當於副黨主席）、大阪府知事吉村洋文知名度高，維新會候選人都選擇與吉村合拍選舉傳單或布旗，而非與維新會代表（黨主席）、大阪市長松井一郎合拍。

吉村強調改革，與自民黨形成對立，吸納了許多反自民黨的票。

在大阪府，受到注目的選區是大阪11區，結果維新會推出的候選人、65歲的前大阪府枚方市長中司宏在今晚8時一開票，媒體快報就立刻打出「篤定當選」，擊敗對手、自民黨籍的前環境副大臣、前總務副大臣佐藤UKARI、最大在野黨立憲民主黨的代表代行（代理）、前官房長官平野博文。

激戰區大阪10區，維新會推出前大阪府議會議員池下卓，結果擊敗立憲民主黨副代表（副黨主席）辻元清美。

日本維新會代表、大阪市長松井一郎｜Photo Credit: AP / 達志影像

現任閣員、政壇大老紛紛落馬，不分朝野顯示世代交替浪潮

日本第49屆眾議院大選落幕，執政黨自由民主黨雖單獨過半獲261席，但幹事長甘利明、世博大臣若宮健嗣等在選區落敗；在野的立憲民主黨副代表辻元清美、大老小澤一郎等也選輸。

日媒指出，這顯示出不論執政黨或在野黨，都面臨輿論要求「世代交替」的浪潮。

日本眾院大選昨天投開票，共同社、每日新聞報導，朝野政黨都有多名大老落選，包括現職黨內幹部與內閣成員。

現年72歲的自民黨幹事長（秘書長）甘利明選區是神奈川13區，結果輸給最大在野黨立憲民主黨44歲候選人太榮志。不過甘利明同時也登記比例代表議員，雖在選區落敗，但在比例代表的南關東區「復活」當選。

只是現任執政黨幹事長在選區敗選是政壇首見，被認為是一大恥辱。

日本放送協會（NHK）報導，甘利明已向自民黨總裁（黨主席）、日本首相岸田文雄請辭幹事長一職。

自民黨還有現任世博大臣若宮健嗣在選區東京5區輸掉選戰，不過也是藉由比例代表制復活當選。

前東京都知事石原慎太郎的長子、自民黨前幹事長石原伸晃在東京8區輸給立憲民主黨新人吉田晴美，且無法「復活」，確定落選。

還有前法務大臣金田勝年、前奧運大臣櫻田義孝、前文部科學大臣鹽谷立元、前數位大臣平井卓也、前自治大臣野田毅等人都落選。

另外，前國家公安委員長松本純原本是自民黨籍，他也是自民黨副總裁麻生太郎的側近，他過去因在疫情實施緊急事態宣言期間去銀座的俱樂部引起爭議而離黨，松本這次以無黨籍身分參選，最後落選。

在野黨方面，立憲民主黨的元老級人物、79歲的小澤一郎，以及72歲的前建設大臣中村喜四郎，都在選區輸給自民黨候選人；這兩人後來都在比例代表復活當選。

不過同樣在選區落敗的立民黨副代表辻元清美、選舉對策委員長平野博文則無法復活。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航