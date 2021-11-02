擔心林昶佐重蹈陳柏惟覆轍，民進黨有「輸不得」的壓力

文：郭瓊俐

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，以同意票77899票對不同意票73433票結果通過罷免；這次投票率高達51.72%，創下罷免案史上最高投票率，陳柏惟成為台灣首位被罷免成功的立委，台灣基進也失去立法院唯一一席立委。

陳柏惟被罷免成功，對民進黨政府是一大警鐘，國民黨則想乘勝追擊，已預告公投案是倒閣公投，要讓四個公投案通過，迫使閣揆蘇貞昌下台。

罷免案之後，民進黨內出現檢討黨祕書長林錫耀的聲音，認為民進黨對罷免案採取冷戰、熱戰的態度不明確，黨內公職無所適從，只能各自努力，無法有效發揮動員力量。

罷昶案，綠營避公投綁罷免

黨內派系操盤手表示，國民黨主席朱立倫將陳柏惟罷免案視為上任後的首戰，連江啟臣都在黨主席連任失敗後宣示，要立刻投入罷免陳柏惟的工作，國民黨以全黨之力投入罷免，在台中第二選區經營數十年的前立委顏清標、顏寬恒父子，更是全力動員地方組織力量；反觀民進黨，一直採取戰略模糊概念，沒有明確的因應策略。

操盤手指出，林錫耀很早就去台中和黨內公職開會，那時定調「尊重台灣基進」，但後來選戰已經激化，藍綠對決態勢愈來愈明顯，民進黨卻沒有改變策略，黨主席蔡英文數次喊話，但只是喊出「反惡霸挺3Q」的口號，並沒有下動員令。

在沒有明確戰略、也沒有指定操盤者的情況下，民進黨公職只能打空戰，陸戰無法出動。綠營人士指出，民進黨中央在投票前做的民調，認為陳柏惟聲勢起來，已經穩了，但台中海線地區的民調會失真，因為派系仍是此區的主要力量；罷免投票日當天，很多里長拿著碼表在投票所外面按，表示每個人都要負責開出具體的票數。

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即使是派系高度且綿密的動員，陳柏惟最後輸不到5000票，投票率更比罷免高雄市前市長韓國瑜的42.14%高出許多，可見地方民眾踴躍投票，也有一股不想被派系控制、不想輸掉罷免的決心。接下來的補選，綠營認為民氣仍然可用。

目前的補選立委人選，除了台灣基進的李雨蓁表示「不畏戰」之外，民進黨台中市議員陳世凱、張家銨等人也被點名。綠營操盤手表示，補選應該找在地耕耘許久的人，若要再找空降，除非是像民進黨前祕書長羅文嘉、前立委段宜康這種凶悍且具高知名度的戰將，否則顏家已花這麼大心血罷免掉陳柏惟，立委補選一定是勢在必得。

國民黨士氣大振，接下來劍指台北市中正萬華區的立委林昶佐罷免案。林昶佐罷免案已進入第二階段連署，罷免陣營希望趕在12月18日公投投票日一起「公投綁罷免」，綠營則極力避免同一天投票，雙方還在較勁、拉鋸中。

公投案，蘇貞昌無法閃躲

綠營人士表示，林昶佐罷免案若成案，民進黨不會再犯下陳柏惟罷免案的錯誤。一方面，林昶佐是無黨籍，和民進黨關係密切，民進黨著手操盤沒有罣礙；再者，萬華地區選民結構綠大於藍，和台中第二選區大不相同，不會再處於挨打的局面。

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2016年底民進黨主導的《選罷法》修正案通過，降低罷免投票的同意門檻，沒想到成為在野陣營的「報復性罷免」利器，罷免投票案不斷，形成另一種社會資源浪費。綠營人士說，自己種下的因，現在要修《選罷法》也來不及了。

綠營人士提醒，國民黨可能想複製民進黨2008年從衰敗中爬起來的模式。民進黨在2008年大選中潰不成軍，被黨內各界拱出接任黨主席的蔡英文，帶領民進黨從一場又一場的立委補選中站起來。2009年國民黨立委張碩文被判當選無效後，劉建國贏得雲林縣立委補選，為民進黨打了一劑強心針；隔年各地立委補選，民進黨的郭榮宗、簡肇棟、賴坤成分別在桃園、台中、台東贏得選舉，讓元氣大傷的民進黨漸漸回穩。

綠營人士提醒，在執政疲態下，民進黨萬萬不可輕敵，以為「抗中」是無所不利的盾牌。接下來的公投案，蘇貞昌內閣無法閃躲，一定要有捍衛政策的強烈態度，也要正面對戰。

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