G20峰會未對氣候變遷做出具體承諾，拜登指責中俄沙「做得不夠多」

文：德國之聲中文網（美聯社、路透社）

在各界都認為20國集團週日（10月31日）發布的聯合公報，未就氣候變遷做出指標性的承諾之際，美國總統拜登（Joe Biden）在新聞發布會上試圖說服美國人與國際社會，他已經控制住了局面，並公開指責俄羅斯、中國和沙烏地阿拉伯在應對氣候變化這方面做得不夠。

在週日結束的峰會中，20國集團在聯合公報中將實現碳中性目標的時間定在2060年，並僅稱會對氣候變化「採取有效和有意義的行動」。此外，聯合公報中也沒有直接提及退出煤炭發電的問題，停止投資火力電廠的問題也沒有具體內容，僅說「盡可能快速的停建火力電廠」。

不過拜登在新聞發布會上表示，在氣候變化方面，美國政府計劃為可再生能源提供9000億美元的資金，美國國會下周將對此提案進行投票。而在供應鏈方面，他計劃使港口運行得更順暢，並抑制通貨膨脹。

在勞工權益方面，他正在努力打造一個能夠加薪的經濟條件。在外交方面，他認為世界領導人信任他，但他也承認，自己尚無法實現的目標是讓俄羅斯、中國和沙烏地阿拉伯，與國際社會一起討論如何限制碳排放並轉向可再生能源。

拜登還表示，在G20峰會上達成的協議，是美國展現實力的時刻，儘管英國與聯合國都稱峰會做出的承諾遠遠不夠。拜登仍認為，各國領導人取得了進展，達成了停止資助國外新的燃煤發電廠的協議，並批准對世界上最大的公司徵收全球最低稅。

拜登指出，在週日於格拉斯哥開幕的COP26氣候峰會之前，各國領導人在從氣候變化、新冠疫情和經濟等關鍵問題上取得了「切實的進展」。他說，會談的成功主要歸功於美國的外交行動。拜登表示：「我們在這裡得到了重要的支持。美國是整個議程中最關鍵的部分，而我們做到了。」

此外，拜登也闡述了他的信念，那就是所有政治都是個人的。他指出，20國集團峰會上取得的進展來自於與其他領導人的直接互動。他說：「他們瞭解我。我瞭解他們，我們一起把事情做好。我們已經取得了重大進展，但還需要做更多的工作。」

拜登說，他對俄羅斯和中國領導人沒有現身對氣候變化做出承諾感到失望。他說：「人們對此感到失望是有原因的，因為我自己也覺得很失望。我們需要繼續關注俄羅斯沒有做的事情，中國沒有做的事情，沙烏地阿拉伯沒有做的事情。」

根據英國首相強森（Boris Johnson）的辦公室週日發布的演說大綱，他預計在週一的聯合國氣候大會上對各國領袖發出警訊，強調各國必須立即對停止氣候變化採取行動。他說：「如果我們今天不認真對待氣候變化，我們的孩子往後再這樣做就太晚了。」

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