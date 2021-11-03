國民黨不停宣揚「黃花崗黨魂」，對他們來說阻礙革命成功的是民進黨，不是共產黨

文：顧憲同

中國國民黨所宣揚的黨魂極致，當然就是黃花崗七十二烈士。要當烈士總要有殘暴不仁的惡魔為敵人；要不然就會像似唐吉赫德，把轉動的風車當作誓不共戴天的伏地魔。

黃花崗烈士有個腐敗的滿清王朝為目標，革命萬歲，造反有理。今日在台灣有這樣的王朝存在嗎？中國國民黨說當然有：我們不是有個會說英文的慈禧太后嗎？

民進黨政府是中國國民黨「敵我矛盾」的首要敵人，和國民黨有敵我矛盾的絕不是共產黨。所以，國民黨要恢復黨員固有的黨魂，不要問黨能為你做甚麼，要問你能為黨做甚麼？能為黨做的，當然就是推翻「匃奴」或是「皇民」政權，把它掃入歷史垃圾堆中。

黃花崗烈士的精神會像中國國民黨所期待的，是台灣新世代的生命規劃？事實是，要推翻民進黨政權，不必寫「與妻訣別書」，只要人民很「幹」，到投票所，把選票投給國民黨，如舉手之勞，絶對不必像革命烈士進攻廣州的總督府那麼壯烈，肝腦塗地！

那麼，為甚麼中國國民黨還要宣揚國民黨的黨魂？原因是他們活在，或是想活在「革命世紀」裏，因此生命才會有輝煌的意義：百年大黨必須有歷史上的豐功偉績，足為萬世法，新生世代才會如法泡製，才會發現生命的價值。所以才會有「革命尙未成功，同志仍須努力」之說！

對他們來說，阻礙革命成功的是民進黨，不是中國共產黨。

假如消滅了民進黨，革命就成功了嗎？中國國民黨消滅了民進黨後，中國共產黨會不會兔死狗烹，轉身消滅中國國民黨？

如果如此，這又何妨，反正「孤臣無力可回天」，到頭來，還是「一個中國」；又不是要你當南宋陸秀夫，國家戰敗，為蒙古兵所包圍，背著幼主趙昺在厓山跳海自盡，隨著跳海的南宋宗室數百名，和十萬軍民一起跳海殉國！

奇怪的很，強調「氣節」的中國國民黨，只會說黃花崗七十二烈士，卻不會或不敢說陸秀夫及南宋幼主、數百名宗室及十萬軍民的故事，難道是因為「人民解放軍」不是「蒙古兵」？中國國民黨唯一想到此事，可能只有蔣介石，他說：「（退據台灣）退此一步，卽無死所！」，他是否真的準備「跳崖」，興社禝共存亡，只有留待未來歷史學者的研究。

其實台灣新世代，對於中國國民黨在1949年以前在中國，到底幹了甚麼好事或鳥事，根本不在意。他們在意的是中國國民黨到底有沒有代表台灣社會某類階級屬性？他們的公共政策，是不是跟上世界潮流？你要當堂堂正正的中國人，不干他們的事！

「中國國民黨」的中國兩字，對他們來說，相當刺眼！他們不需要某些人群的「歴史回憶」，當成他們未來生命的準則，不需要中國國民黨的黨魂。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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