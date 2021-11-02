台灣軍人真實告白：盡做些滿足長官的事情，這種軍隊怎麼打仗？

文：李宗憲

「當初大學考不好，想說軍人收入不錯又能幫家裡省錢，就決定從軍，」回想十年前的決定，已退伍近兩年的鄭郁穎雖不後悔，但談起這段軍旅生涯，語氣卻滿是無奈與失望。

10月初，解放軍密集靠近台灣近海，台海局勢緊張。台灣國防部長邱國正日前稱對「國軍」信心十足，但退伍軍人鄭郁穎卻不以為然，她向德國之聲坦承，對於台灣自我防禦能力持存疑態度，並透露，台灣新兵的基礎訓練不夠確實、也不扎實。

她說：「一般基礎訓練期間，會有基本禮儀、打靶及500公尺障礙等等，但這些訓練幾乎每個人都會通過，目的是要讓新兵趕快成為正式軍人，因此就算姿勢不正確、動作不確實，長官都睜一隻眼閉一隻眼，讓他通過。」

訓練不扎實

根據台灣國防部規定，志願士兵入伍後，要接受8週的基礎訓練，訓練結束後若合格就能正式成為軍人。根據台灣國防部4月公佈的數據顯示，台灣志願役共有16萬9200人。

鄭郁穎指出，因募兵困難，為了希望能增加軍人數目，很少會退訓。她續指，在軍中這十年，許多操演都只是模擬演訓，像是手榴彈等都放在倉庫裡，從未使用過，並稱：「軍教片都騙人，這樣的訓練怎麼敢打仗？」

另一名不願透露姓名、在澎湖擔任上士的職業軍人則持不同看法，服役11年的他，對台灣防禦能力很有信心，並說，近2年增加很多實際操演的課程，因此相信「自主防衛上仍能做到一定程度」，只是通信、通聯手段目前尚無法與其他國家相比。

他向德國之聲透露：「當別人都在用資訊網路平台實施作戰實況通聯時，我們仍在使用自主研發的頻率發射通信器材作為通聯。」

被問及中國軍機最近密集進入台灣西南防空識別區，營區氣氛是否更為緊張時，擔任陸軍的他表示，並未有明顯感受，並認為，海、空軍的壓力可能會比較大。不過他也強調：「各種不同的狀況及演練的力度都有加強。」

志願從軍的人是誰？

就鄭郁穎的觀察，大部分志願從軍的台灣人，不是沒有明顯志向，就是為了改善家境。台灣國防部官網顯示，基礎訓練期滿合格後，服役前四年的月薪約3.5萬新台幣，比台灣最低薪水2.4萬要多上許多，加上吃、住都在軍營內，存錢相對容易。

另一名匿名的現役軍人也向德國之聲說：「大家比較像是為了穩定薪水進來的，反而不像美軍或其他國家是為了保衛國家而從軍。」鄭郁穎對此表示認同，她說：「真的為『保家衛國』而從軍的人，可說是少之又少。」

駐澎湖的陸軍上士也同意這個說法，他向德國之聲表示，大部分從軍的人都是為了穩定的工作及薪水，或是為了減輕家裡的經濟負擔，並說：「志願役目前的薪資在社會上算是優渥的，很多年輕人也是抱持著試試看的心態從軍，就算不適應還是可以選擇放棄退伍。」

拔草掃地、軍歌比賽

除了社會對軍人態度不夠友善，軍中的僵化制度及不容挑戰的組織文化也為人詬病。受訪的兩名台灣軍人都向德國之聲表示，軍中官僚主義盛行，很多事情都是為了滿足長官而做。

鄭郁穎指出，當年她服役期間，軍中整體士氣低迷，很多軍人的心態都是「錢領一樣多，為何要多做事？」她認為，可能是因為覺得離戰爭太遠，而沒有危機意識，上宣導課程只會覺得煩，而不認真。

她更說，軍隊會做很多沒意義的事情，花很多時間在環境整潔，「像是拔草、打掃等，又或是為了準備軍歌比賽，練到很晚等等。」

鄭郁穎所描述的事情，蔡英文顯然有意識到，她在2016年曾表示「油漆新不新、草除得乾不乾淨，都不是最重要的事」，因為「光是油漆和除草，不會讓國軍更好」，不過鄭郁穎是在2019年退伍，顯然台灣軍中類似現象，並未因蔡英文的發言而有大幅度的改善。

軍事專家、台灣海軍前新江艦艦長呂禮詩直言：「背軍歌，打仗可以幹嘛？」，他舉例，用槍時機和要領很重要，但長官卻叫你背很多教條卻沒詳細解釋，「軍中花太多時間在沒意義的事情，侵蝕了訓練時間」，並續指，「若訓練不熟練的話，上戰場時還要想，那根本就只是『炮灰』。」

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組織文化待改革

呂禮詩認為，台灣軍中的另一個問題，是長官很難接受新觀念，這常會打擊部隊士氣。他解釋：「軍中不容挑戰長官的思維，因此沒人敢講，長官接受新知的速度就很慢。」

他舉例，台灣派很多軍人去外面學習新知，但回來後為何沒有改變？就是因為沒人敢討論，如今他樂見「美軍為台灣軍隊訓練，直接『灌溉澆水』，而不是像過去種子教官回國後，無法發芽。」並稱「若台灣軍隊要進步，部隊的問題應該要拿出來討論的，長官的想法也必須與時俱進，世代要互相磨合。」

台灣國防安全研究所國防戰略與資源研究所長蘇紫雲，則對台灣軍隊有截然不同的看法。他在接受德國之聲專訪時，曾對台灣軍隊士氣低落及裝備落後時評論稱：「這是民主國家才會有的狀況」。

他認為，西方國家軍隊也經常有類似聲音出現，譬如有些國家會覺得自己軍隊太肥，有些國家覺得他們的食祿不好，這些都是廣義的問題，稱之為軍事文化，但還不至於是士氣的問題。

不過台灣軍隊的士氣低落仍是常被討論的焦點，呂禮詩稱，軍中長官太差，兵留不住就會退伍，另外一種就是士兵想調離單位，長官就會被檢討。

鄭郁穎也向德國之聲透露，軍中很多長官怕被申訴而影響升遷，因此在訓練新兵上也會較為寬鬆，這是軍中沉痾，層層堆疊，讓她無奈。

社會低位不高

雖然台灣軍隊士氣常被檢討，但在澎湖服役超過10年的上士，對作為軍人仍備感光榮，且認為軍隊內的士氣並未如外界想像的差。但他曾協助招募軍人，也坦承，募兵真的很困難，最大的原因是軍人在台灣的社會地位不高，且若軍人犯錯也常會被不成比例的放大，導致軍隊觀感不佳，「所以很多父母不願讓孩子從軍」。

呂禮詩則分析，台灣社會對軍人的觀感有歷史淵源，國民政府遷台時期，許多基層的軍人教育水準不高，因此普遍存在「好鐵不打釘，好男不當兵」的刻板印象，當兵不被視為崇高的職位。

他並補充，現代社會常會以高標準看待軍人的種種行為，把軍人視為「聖人」一般，有犯錯媒體就會大篇幅報導，這對軍人並不公平。

呂禮詩對德國之聲表示，現在大家關注軍隊，是個改革的時機，但刻板印象很難翻轉，也不是短時間就能解決的。他也提醒：「若大家對現役軍人有很高的期待，但他也要能夠有保家衛國的能力，不空洞而是真實的實力。」

台灣政府似乎也知道這樣的情況，總統蔡英文曾多次表示「要持續強化國防能力，讓國人對國軍有信心」，2019年時更曾鼓勵軍人穿軍服上街，希望「國軍」能以身為軍人為榮。

然而，當局喊出的信心及光榮目前仍未顯現在台灣軍隊上，呂禮詩說：「自我防禦的信心建立不是喊著就有力，而是要實際作為。」

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