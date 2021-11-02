離岸風機大型化帶來多重挑戰，若不加強基礎建設明年台中港恐「塞船」

環境資訊中心記者 孫文臨報導

隨著離岸風電技術發展，風機大型化對港口使用帶來嚴峻的挑戰。10月26日於台北登場的「全球離岸風電高峰會」上，業者一致強調台灣應強化港口基礎建設。業者表示，台灣用五年就做到了歐洲30幾年的成就，但鄰近的越南、日本、韓國等國家也積極追趕，而台中港的陸運橋梁承載重量不足，還須先克服此困境，台灣才能站穩離岸風電的亞洲領先地位。

交通部對此允諾會加強建設，台灣港務公司董事長李賢義則回應，港口基礎建設需要時間，目前已積極加強現有兩座強梁的強度，預計明年底可完工，也評估興建第三座橋梁的可行性，以因應區塊開發的工程。

日、韓成離岸風電區域競爭者，我國港口建設成當務之急

全球風能理事會（CWEG）與歐洲在台商務協會（ECCT）共同舉辦的全球離岸風電高峰會中，國內外離岸風電業者齊聚一堂，向台灣政府提出建言。

全球風能理事會執行長班柏克威爾（Ben Backwell）表示，台灣的離岸風電發展是亞洲各國的模範，但許多國家也紛紛加入發展離岸風電的行列，日本與韓國分別喊出要在2030年達10GＷ及12GＷ的目標，成為競爭者，「台灣如何站穩領先腳步，從區域經濟競爭中受惠很重要。」

班柏克威爾提出兩點建議，首先是政府應讓業者以合理的成本開發，他表示，台灣需制定更有彈性的國產化政策，「落實國產化與降低成本，兩個目標很難同時達成。」其次是因應區塊開發的當務之急，應該加強港口的基礎設施。

Photo Credit: 環境資訊中心 隨著離岸風機大型化，業者呼籲政府應加強港口建設

維特斯離岸風電亞太區總經理艾利斯羅伯森（Alex Robertson）指出，目前台中港的陸運橋梁承載重量不足，風電業者只能仰賴海運運輸零組件，考量船隻有限、成本及時間，船舶運輸並非最佳方案。

艾利斯羅伯森說明，台灣用五年就做到了歐洲30幾年的成就，也因此出現許多挑戰要克服，「特別是日、韓為了加速離岸風電發展，提出許多協助業者的措施。」韓國有港口優勢也有造船能力，台灣若要確保領先地位，必須在港口建設上多加努力。

由於疫情影響，艾利斯羅伯森指出，「明年有四個風場施工都要利用台中港，一定會有港口壅塞的問題，碼頭空間也會不足，必須要盡快找出解決方法。」

台中港恐容不下新式風機，交通部允諾加強建設

主辦單位特別邀請歐洲離岸風機主要港口、丹麥埃斯比約（Esbjerg）的經營團隊，透過視訊與台灣港務公司對話，說明他們過去幾年轉型方式與經營方法，以及面對風機大型化的因應對策。

交通部次長祁文中表示，交通部規劃把台中港打造成風電預組裝的基地，將有五座重件碼頭，15.8公頃作為離岸風機的水下基樁製造基地，目前已釋出50%的土地，預計2022年底可全數釋出，交通部也會與經濟部密切討論，因應新式風機規格，改善港口建設。

台灣港務公司董事長李賢義表示，目前台中港兩座既有橋梁的最大可承重僅約每平方公尺五噸，但風機零組件陸運所需達每平方公尺50噸，高十倍之多，因此風電商運輸零組件只能使用海運，港務公司已有在改善橋樑設施，預計明年可完成，但仍難以符合50噸的需求，另外也將評估興建第三座橋樑，以因應區塊開發的使用。

Photo Credit: 環境資訊中心 維特斯離岸風電亞太區總經理艾利斯羅伯森（中）指出，由於港區橋梁載重無法陸運，明年台中港恐會塞船

台中港務公司副總經理鍾英鳳坦言，港務公司過去五年來已投入60億元，打造兩座風機碼頭，但港口的設計仍難跟上風機大型化的速度，且受到海象氣候影響，台中港每年約只有半年較能操船，「原本預估到2025年以前都沒有問題，但受疫情影響，明年夏季可能會有塞車狀況，短期難紓解。」

鍾英鳳解釋，每年要興建0.5GW的離岸風機約需30公頃的港口土地，台灣2025年以後，每年要增加1.5GW就需要90公頃，目前已有約60公頃，會持續規劃擴大，但每家業者對港口需求都不同，港務公司希望掌握詳實資訊，才好規劃港口興建，避免投資不符業者需求，且港口建設需要時間，「若等到2023年才與離岸風場得標業者進行簽約與規劃，就來不及2025年交給業者使用。」會提早開始前置作業。

離岸風電業者憂心，區塊開發削價競爭不利推動國產化

歐洲商會副理事長尹容指出，隨著全球離岸風機朝大型化的趨勢發展，已由單支4MW逐步提高到14MW以上，台灣需要加強港口建設，才能容納風機零組件以及大量大型的施工船舶。

面對未來區塊開發，他也提到國產化政策的挑戰，例如許可程序冗長、審查不夠透明、各部門的要求重疊等狀況。

Photo Credit: 環境資訊中心 歐洲商會副理事長尹容呼籲政府加強港口建設並檢討國產化制度

沃旭能源則指出，為了符合國際標準，過去五年投入很多資源協助台灣本土供應鏈，學習曲線可說是非常陡峭。總經理汪欣潔補充，沃旭也打造了第一艘台灣籍的運維作業船（SOV），「很希望把根扎在台灣台中港」。

他建議，國產化的挑戰尚未結束，產業需要更多專業人才，學校應設立專門科系，才能逐步落實區塊開發的願景。

丹麥商哥本哈根基礎建設基金（CIP）台灣區董事總經理許乃文則把價格與國產化的關聯性說得更明白，他說，面對第三階段區塊開發，風電商一定會有價格廝殺，這些殺價的成本壓力會落在本土供應鏈業者身上，「他們能不能開得出這樣的價格，若他們咬著牙開出低價對於本土供應鏈發展是好的嗎？」

他表示理解政府想要透過壓力讓本土供應商能成長，「但這樣的成長會不會太快？」他建議應該讓本土供應商持續在國內練兵，直到進軍國際市場為止。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航