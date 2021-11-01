高雄流行音樂中心正式開幕，蔡英文：期待高雄成為南台灣流行音樂的出海口，帶領台灣走向世界

位於高雄，籌備12年的海洋文化及流行音樂中心，昨（31）日在總統蔡英文、文化部長李永得、高雄市長陳其邁的政府官員的見證下，正式盛大開幕。繼去（2020）年台北流行音樂中心的開幕之後，高雄流行音樂中心的啟動也象徵南台灣音樂能量的匯聚，一北一南，試圖帶動台灣的流行音樂。

Photo Credit: 文化部提供

根據文化部指出，「海洋文化及流行音樂中心」是南台灣第一座由國家出資，專門為流行音樂興建的專屬場館，不僅是文化部大力推動的大型公共建設，也是「亞洲新灣區」重點建設和「亞灣5G AIoT創新園區」應用場域。

場館多元，包含能容納5500人規模的表演空間「海音館」、能容納8000人的戶外「海風廣場」，以及人才育成空間、流行音樂展示空間、Live house等，開幕後將與「北部流行音樂中心」遙相呼應，平衡台灣流行音樂產業南北發展。

去年台北流行音樂中心，由文化部委託台北市政府辦理的複合型園區，歷經17年完成，號稱是亞洲首座由政府出資的流行音樂中心，也是台灣首座可容納6000人的流行音樂專屬表演場館，包含表演、科技、產業發展及人才培訓四合一功能，表演廳、文化館、產業區三大場館及戶外表演空間。

針對南北流行音樂場館的啟用，總統蔡英文於開幕典禮中表示，兩個音樂舞台的啟用，是台灣音樂展演邁向重要的里程碑，台灣有充沛的音樂創作能量，台灣的民主、自由是創作的沃土，好的表演舞台則是培育人才的養分。海音是中央出資、地方經營的典範，期盼這座場館，能陪伴更多的年輕表演者，在這裡站穩腳步，向國際舞台邁進。

蔡總統也呼籲「帶著五倍券、藝FUN券買票，支持藝文產業」，相信海音能打破大家對表演的想像，期待未來高雄成為南台灣流行音樂的出海口，帶領台灣的音樂走向世界。

Photo Credit: 中央社 蔡英文

文化部長李永得則表示，「音樂是最強大的文化力量，所有人只要願意都可以親近、參與的一項藝術，悲傷時音樂可以撫慰心靈、孤獨時音樂可以溫柔的陪伴、歡樂時音樂陪伴躍動呼喊」。音樂在全球文創產業佔有極高的產值，期盼海音的落成，不僅成為一股文化力量，更能陪伴所有的音樂人展現產業力量，讓國際看見台灣的音樂能量。

李永得也在典禮上宣布，除了下週登場的金音獎在海音舉行之外，明年金曲獎也將在高雄舉辦。

Photo Credit: 中央社 李永得

高雄市長陳其邁也表示，高流中心期間透過許多人的共同努力，高流除了是南台灣流行音樂中心的發展基地，也將成為台灣5G AIoT未來研發和科技應用的重要實踐場域。陳其邁同時也對於城中城大火事件再致上哀悼。而在開幕儀式開始之前，全體觀眾針對日前高雄城中城大火憾事，以1分鐘默哀儀式弔念。

Photo Credit: 中央社 陳其邁

開幕儀式除了政治人物致意之外，也同時舉辦開幕演唱會，邀請魚丁糸團長可田擔任開幕影片的音樂監製，以「Sea the Future 看見高雄的未來」為主題策劃，林逸欣則現場演奏，搭配海音中心建置過程的縮時影片，雙方更與「濁水溪以南最受歡迎人聲樂團」純粹人聲樂團合作，以民謠〈月夜愁〉結合新台語歌〈燈塔〉創作，透過古典、流行及阿卡貝拉融入歌曲，呈現音樂的多元樣貌。

此外，日前因《俗女養成記2》再度攻佔版面的旺福以及饒舌歌手熊仔也都加入演出行列，祝賀高流中心順利啟動。

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