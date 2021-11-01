東京地鐵隨機砍人縱火17人輕重傷：嫌犯萬聖節扮小丑犯案，「想藉由殺人被判死刑」
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日本是被認為相對安全的社會，不過近年來頻繁出現無差別的隨機傷人事件。今年8月才發生的「小田急線電車隨機砍人案」，竟成為本次萬聖節電車傷人案的範本。
（中央社）日本東京都昨日（10月31日）晚間在行駛中的地鐵電車內發生隨機砍人與縱火案，造成17人輕重傷；犯嫌是24歲的男性服部恭太，被警方以殺人未遂罪嫌逮捕，他供稱是想藉由殺人被判死刑。
日本放送協會（NHK）與媒體ABEMA報導，昨天晚間約8時許（台灣時間7時許），行駛在東京都調布市國領站附近的京王線電車的車廂內，服部恭太以刀刃砍傷一名坐在座位上的72歲男性，造成受害人重傷失去意識。服部隨後在車廂內潑灑打火機用的油並縱火，有16人因火災濃煙嗆傷。
這列京王線電車是特急電車，在本來不停的國領站緊急停車，但因乘客使用緊急手動開啟電車門，使得電車的停車位置與平常的位置差了2、3公尺，沒有對準月台門，反而讓電車門打不開，乘客只能紛紛由窗戶逃離車廂避難。
警方趕至事發現場制伏服部，以涉嫌殺人未遂的罪名將他逮捕。
事發當時在電車內的一名男子告訴日本放送協會（NHK）說：「我最初以為是萬聖節活動。可是當我一看到有人揮舞長刀，我拔腿就跑。我沒受傷實在很幸運。」
服部犯案時穿著綠色襯衫，結領帶，外面穿著藍色西裝外套與大衣，警方趕至現場時要求他丟棄刀刃，他聽話照辦。
服部恭太告訴《共同社》，他崇拜美國漫畫反派角色小丑（Joker）。根據報導，服部京太於今年6月左右工作失利、交友也不順，他想死但靠自己死不了，所以想到了犯案以被判處死刑。
小丑是漫畫史上最惡名昭著的犯罪者，不過仍是討論度最高的角色之一。2019年由瓦昆（Joaquin Phoenix）飾演的電影《小丑》大獲好評，不過也有人批評電影將小丑形塑成「邊緣人的英雄」，美國當局在電影上映後警告模仿攻擊。
《產經新聞》報導，服部特別選在特快車上作案，解釋說「車站之間的行程時間長，適合作案」。車上沒有一個受害者與他相識。
搜查相關人士透露，服部面對警詢時說，他想藉由殺人被判死刑，認為殺2個人以上就會被判死刑，他還有參考8月發生的小田急線電車隨機砍人案。
今年8月才發生電車傷人案，兇嫌「痛恨看起來很幸福的情侶」
今年8月小田急線電車行經東京世田谷區時，36歲男子對馬悠介在行進車廂內持刀砍人並潑灑沙拉油企圖縱火，造成10人輕重傷。
對馬攸介當時供稱，案發當天（8月6日）中午他在新宿區食品店被女性店員懷疑偷竊並報警，他原本想要殺死那個女店員，但發現店到了快要關門的時間，就將犯案目標改成了電車。
對馬落網後也供稱，大學時曾在社團被女性瞧不起，「所以看到人生贏家的女性，或看起來很幸福的情侶就想殺了他們。」他甚至說「曾想炸掉澀谷大型交叉路口」，因為該處路口有很多看起來很幸福的情侶行走。
東京警視廳成城警署專案組分析認為，對馬因為對自身境遇的不滿，產生了對女性的扭曲情感，因而引發了此案。
重大無差別殺人案頻傳，日本社會怎麼了？
日本是被認為相對安全的社會，不過近年來頻繁出現無差別的隨機傷人事件。
除了今年8月、10月的這兩起電車傷人，2019年才發生「登戶通魔事件」。位於神奈川縣川崎市的登戶第一公園附近，一名男子持刀攻擊行人後自刎而死，造成包括兇嫌在內3人死亡，其中還有1名11歲的小女孩，另多人受傷，被害人多是小學生。據悉兇嫌長期失業在家、閉門不出，無法正常生活，又有老人需要贍養，但申請請生活保障金都被拒。
2016年則發生身障中心的大規模殺人案，犯罪者是26歲的植松聖，他聲稱「身心障礙者沒有生存價值」，闖入「山百合園」身障中心砍殺，造成19人死亡、26 人輕重傷，由於他的殺人動機是主張「排除社會不幸」、倡導「極端優生學」，在當時造成國際社會譁然。這起案件成為日本2戰後最多人死亡的殺人案，植松聖最終在去年3月被判處死刑。
日本政府重新提高警戒，台灣立委籲反思死刑
昨日萬聖節電車案事發後，內閣官房長官松野博一在1日上午於例行記者會上承諾，將會和鐵道公司以及警察單位提高安全警戒，以防範這種「極兇惡的惡質事件」再發生。
不過要怎麼防範這種電車無差別殺人法？《轉角國際》報導，實際上今年8月發生過小田急線事件後，國土交通省就有表示要強化鐵道安全，不過當時為了防範持刀刃進入車廂的人士，除了要將利刃物品包裹好才能上車之外，在沒有逐一檢查物品的嚴密安檢下，實務上很難真正防堵圖謀不軌者，另外京王線事件又是發生在萬聖節，人們對於奇裝異服、手持「凶器」的觀感特別鬆懈，導致預謀犯案者有機可乘。
另一方面，由於本次無差別殺人案兇嫌聲稱是為求死而犯案，也讓死刑刑度再次成為討論焦點。
民進黨立委鄭運鵬稍早在臉書指出，京王線電鐵隨機砍人案的犯嫌服部恭太是為了被判死刑而殺人，雖然沒有人會認為他是正常人，但服部恭太是有能力思考並付諸行動的「異常人」，在台灣也有同樣供詞的殺人犯。
鄭運鵬表示，他不清楚死刑是否只是服部的藉口，如果日本沒有死刑時，服部會不會找其他理由殺人，他也無法確定，但如果服部恭太是「為了自殺而殺人」，那麼邏輯就演變成「這個國家因為死刑存在而導致國民被殺害」。
鄭運鵬指出，從京王線隨機砍人案來看，顯見各國也會有「因為法院會判死刑而殺人」的殺人案，他以昨天日本的殺人案提供大家反覆思考，認為「總有一天這也會是公投提案（雖然未必能成案）。」
延伸閱讀
新聞來源
- 東京地鐵隨機砍人案乘客爬窗奔逃犯嫌稱想被判死刑（中央社）
- 日本電車砍人嫌犯最初打算殺女店員 「痛恨幸福情侶」想炸掉澀谷交叉路口（蘋果新聞網）
- 「仕事や友人関係うまくいかず」 ハロウィンに合わせ大量殺人計画か 京王線刺傷（產經新聞）
- 萬聖節的東京電車犯罪：日本「京王線小丑殺傷事件」怎麼了？（轉角國際）
責任編輯：黃筱歡
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