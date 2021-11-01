東京地鐵隨機砍人縱火17人輕重傷：嫌犯萬聖節扮小丑犯案，「想藉由殺人被判死刑」

（中央社）日本東京都昨日（10月31日）晚間在行駛中的地鐵電車內發生隨機砍人與縱火案，造成17人輕重傷；犯嫌是24歲的男性服部恭太，被警方以殺人未遂罪嫌逮捕，他供稱是想藉由殺人被判死刑。

日本放送協會（NHK）與媒體ABEMA報導，昨天晚間約8時許（台灣時間7時許），行駛在東京都調布市國領站附近的京王線電車的車廂內，服部恭太以刀刃砍傷一名坐在座位上的72歲男性，造成受害人重傷失去意識。服部隨後在車廂內潑灑打火機用的油並縱火，有16人因火災濃煙嗆傷。

這列京王線電車是特急電車，在本來不停的國領站緊急停車，但因乘客使用緊急手動開啟電車門，使得電車的停車位置與平常的位置差了2、3公尺，沒有對準月台門，反而讓電車門打不開，乘客只能紛紛由窗戶逃離車廂避難。

MORE: Dramatic video shows people running from smoke on a Tokyo commuter train during an incident where a man brandishing a knife stabbed several passengers and set a fire, police said. https://t.co/ZMLLNfLpG0 pic.twitter.com/fiU8YvkMiP — ABC News (@ABC) October 31, 2021

警方趕至事發現場制伏服部，以涉嫌殺人未遂的罪名將他逮捕。

事發當時在電車內的一名男子告訴日本放送協會（NHK）說：「我最初以為是萬聖節活動。可是當我一看到有人揮舞長刀，我拔腿就跑。我沒受傷實在很幸運。」

服部犯案時穿著綠色襯衫，結領帶，外面穿著藍色西裝外套與大衣，警方趕至現場時要求他丟棄刀刃，他聽話照辦。

Japan’s “Joker” stabbed several people on a Tokyo train at 8pm on Halloween, and set fire to it, just as polls closed

He planned to two kill two people, just enough to guarantee him the death penalty.

He was inspired by a similar crime, he told police.https://t.co/0TCp5W5zkk — Jake Adelstein/中本哲史 (@jakeadelstein) October 31, 2021

服部恭太告訴《共同社》，他崇拜美國漫畫反派角色小丑（Joker）。根據報導，服部京太於 今年6月左右工作失利、交友也不順，他想死但靠自己死不了，所以想到了犯案以被判處死刑。 小丑 是漫畫史上最惡名昭著的犯罪者，不過仍是討論度最高的角色之一。2019年由瓦昆（ Joaquin Phoenix ）飾演的電影《小丑》大獲好評，不過也有人批評電影將小丑形塑成「邊緣人的英雄」，美國當局 在電影上映後警告模仿攻擊。 《產經新聞》報導，服部 特別選在特快車上作案，解釋說「車站之間的行程時間長，適合作案」。車上沒有一個受害者與他相識。

搜查相關人士透露，服部面對警詢時說，他想藉由殺人被判死刑，認為殺2個人以上就會被判死刑，他還有參考8月發生的小田急線電車隨機砍人案。

今年8月才發生電車傷人案，兇嫌「痛恨看起來很幸福的情侶」

今年8月小田急線電車行經東京世田谷區時，36歲男子對馬悠介在行進車廂內持刀砍人並潑灑沙拉油企圖縱火，造成10人輕重傷。

對馬攸介當時供稱，案發當天（8月6日）中午他在新宿區食品店被女性店員懷疑偷竊並報警，他原本想要殺死那個女店員，但發現店到了快要關門的時間，就將犯案目標改成了電車。

對馬落網後也供稱，大學時曾在社團被女性瞧不起，「所以看到人生贏家的女性，或看起來很幸福的情侶就想殺了他們。」他甚至說「曾想炸掉澀谷大型交叉路口」，因為該處路口有很多看起來很幸福的情侶行走。

東京警視廳成城警署專案組分析認為，對馬因為對自身境遇的不滿，產生了對女性的扭曲情感，因而引發了此案。

重大無差別殺人案頻傳，日本社會怎麼了？

日本是被認為相對安全的社會，不過近年來頻繁出現無差別的隨機傷人事件。

除了今年8月、10月的這兩起電車傷人，2019年才發生「登戶通魔事件」。位於神奈川縣川崎市的登戶第一公園附近，一名男子持刀攻擊行人後自刎而死，造成包括兇嫌在內3人死亡，其中還有1名11歲的小女孩，另多人受傷，被害人多是小學生。據悉兇嫌長期失業在家、閉門不出，無法正常生活，又有老人需要贍養，但申請請生活保障金都被拒。

2016年則發生身障中心的大規模殺人案，犯罪者是26歲的植松聖，他聲稱「身心障礙者沒有生存價值」，闖入「山百合園」身障中心砍殺，造成19人死亡、26 人輕重傷，由於他的殺人動機是主張「排除社會不幸」、倡導「極端優生學」，在當時造成國際社會譁然。這起案件成為日本2戰後最多人死亡的殺人案，植松聖最終在去年3月被判處死刑。

日本政府重新提高警戒，台灣立委籲反思死刑

昨日萬聖節電車案事發後，內閣官房長官松野博一在1日上午於例行記者會上承諾，將會和鐵道公司以及警察單位提高安全警戒，以防範這種「極兇惡的惡質事件」再發生。

不過要怎麼防範這種電車無差別殺人法？《轉角國際》報導，實際上今年8月發生過小田急線事件後，國土交通省就有表示要強化鐵道安全，不過當時為了防範持刀刃進入車廂的人士，除了要將利刃物品包裹好才能上車之外，在沒有逐一檢查物品的嚴密安檢下，實務上很難真正防堵圖謀不軌者，另外京王線事件又是發生在萬聖節，人們對於奇裝異服、手持「凶器」的觀感特別鬆懈，導致預謀犯案者有機可乘。

另一方面，由於本次無差別殺人案兇嫌聲稱是為求死而犯案，也讓死刑刑度再次成為討論焦點。

民進黨立委鄭運鵬稍早在臉書指出，京王線電鐵隨機砍人案的犯嫌服部恭太是為了被判死刑而殺人，雖然沒有人會認為他是正常人，但服部恭太是有能力思考並付諸行動的「異常人」，在台灣也有同樣供詞的殺人犯。

鄭運鵬表示，他不清楚死刑是否只是服部的藉口，如果日本沒有死刑時，服部會不會找其他理由殺人，他也無法確定，但如果服部恭太是「為了自殺而殺人」，那麼邏輯就演變成「這個國家因為死刑存在而導致國民被殺害」。

鄭運鵬指出，從京王線隨機砍人案來看，顯見各國也會有「因為法院會判死刑而殺人」的殺人案，他以昨天日本的殺人案提供大家反覆思考，認為「總有一天這也會是公投提案（雖然未必能成案）。」

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航