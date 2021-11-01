2021/11/01,
政治

公投對決：民進黨啟動「四個不同意、台灣更有力」全台說明會，國民黨夜宿凱道49日＋1218場街講

公投對決：民進黨啟動「四個不同意、台灣更有力」全台說明會，國民黨夜宿凱道49日＋1218場街講
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

柯文哲受訪時指出，此次公投最大問題是變成藍綠意識形態對決，目前的社會需要討論對話、理性解決，但很不幸常看到是仇恨動員，「這不是我們所喜歡。」

反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四等4項公投案將在12月18日投票。國民黨主席朱立倫定調公投是對執政黨投下不信任票，將全力推動宣傳國民黨所提的反萊豬、公投綁大選公投案，並協助民團提的珍愛藻礁、重啟核四案。而民進黨也定調正面迎戰，訴求「四個不同意、台灣更有力」並展開全台說明會，蔡英文和蘇貞昌親自現身喊話。

而民眾黨也同樣展開公投四案的全台說明會，不同於藍綠的「全部同意 vs. 不同意」的對決，立場本來設定為「兩好兩壞」，不過現在則改為「兩好兩開放」；立委蔡壁如說明，「反萊豬、護藻礁」，至於核四重啟案和公投綁大選案，則由民眾思考後自行決定。目前在立法院握有席次的，僅剩時代力量還未明確表態，預計本週將召開記者會說明。

民進黨全國說明會開跑，蔡英文、蘇貞昌親自上陣

民進黨主席蔡英文上週在民進黨中執會重申「四個不同意」，並且向黨公職祭出軍令，要求全力打好這一仗。上週六（30日），民進黨「四個不同意、台灣更有力」首場公投說明會，在桃園市啟動，蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦也都現身喊話。

蔡英文表示，公投沒有政黨輸贏問題，結果只有對台灣未來產生什麼影響，四大公投案攸關國家前途，要用最理性、冷靜態度好好思考這票怎投，呼籲大家不要讓國家未來被政黨利益綁架、被政治惡鬥犧牲。

民進黨首場公投說明會（3）
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緊接著31日在屏東，副總統賴清德領軍，蘇貞昌、屏東縣長潘孟安等人也出席第二場說明會，爭取民眾投下「四個不同意」公投票，賴清德表示，年底公投不是蔡英文、蘇貞昌個人的政治危機，而是牽涉到台灣危機。

蘇貞昌則表示，以核四公投來說，當初蓋核四的是國民黨，封存的也是國民黨，花了近新台幣3000億元，結果一度電都沒有發，廠商解散、執照過期，「這是要怎麼重啟？」這就是要弄一個假議題來亂全台。

針對三接遷移公投，蘇貞昌表示，過去國民黨規劃232公頃，現在蔡政府縮減成23公頃，把藻礁都保護起來，國民黨連這樣也不行，說要拿出來公投，就是要讓台灣缺電、沒電可以用。沒辦法用天然氣發電換煤炭，讓台灣的空污問題無法解決。

賴清德出席民進黨公投說明會
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兩場說明會結束後，今天民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘及民進黨立委賴瑞隆今天在立法院召開輿情回應記者會；劉世芳說，民進黨已要求立法院黨團的每位立委，至少要辦一場地方公投說明會，因此大概會辦到60、70場；蔡易餘表示，除了地方小型說明會，他在11月27日會辦一場大型說明會，並邀請總統蔡英文出席。

劉世芳指出，蔡英文已表示，希望黨公職鼓勵支持者出來投下四個不同意；四大公投案其中2案的領銜人就是國民黨立委，可以看出國民黨想要藉著四大公投案，上升成為政治鬥爭、國際議題，這對台灣不是一個好的發展。

國民黨夜宿凱道，戰車出發

為宣傳年底公投，國民黨也全力宣講，除在全國各地舉辦1218場街頭宣講，立法院黨團也將在立院安排相關公聽會及專案報告，並規劃與民團舉辦大型造勢活動，而國民黨副秘書長羅智強則在30日發起「夜宿凱道49日」活動，並在每日清晨5點繞行總統府。

第一夜找來立委蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯等人到場聲援，10月31日碰到萬聖節，便邀請中廣董事長趙少康、台北市議員游淑慧一同Cosplay《魷魚遊戲》，在凱道大玩123木頭人。

羅智強表示，在野黨沒有那麼多國家資源，像民進黨還可以到處舉辦公投說明會，「只能用苦行僧的方式，讓民眾聽到我們表達的聲音，用這樣的方式，把總統府裡裝睡的人叫醒。」

國民黨上演魷魚遊戲 宣傳年底公投（3）
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另外國民黨今天上午也舉行公投「1218場，全台街講」戰車起跑記者會，朱立倫表示，宣講戰車會走遍台灣，國民黨從黨主席到基層都會與民眾站在一起，用公投選票教訓民進黨，並且上午台北記者會完，下午秘書長黃健庭就會到屏東宣講，希望能夠「台灣頭到台灣尾」讓民眾支持年底四個公投同意。

民眾黨定調「兩好」

台灣民眾黨原先定調為「兩好兩壞」，如今改定調為「兩好」，也就是反萊豬、珍愛藻礁投同意票，重啟核四、公投綁大選則開放討論。民眾黨主席柯文哲受訪時指出，此次公投最大問題是變成藍綠意識形態對決，目前的社會需要討論對話、理性解決，但很不幸常看到是仇恨動員，「這不是我們所喜歡。」

立委蔡壁如、邱臣遠、高虹安日前也舉行記者會，宣布「1218中道力量投出未來」，民眾黨將從11月12日起至12月17日將舉行100場宣講活動，會走入商圈、夜市、人群，傳遞4大公投理念及立場。

蔡壁如也在記者會中表示，公投第17案「重啟核四」、第20案「珍愛藻礁」是由民間團體提出，第18案「萊豬不要來」幾乎已是全民共識；但國民黨、民進黨利用簡單的口號，要求支持者全部投同意或全部反對，無疑形成兩極對立。

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核稿編輯：翁世航


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