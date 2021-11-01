2021/11/01,
健康

今日本土+0，美國捐贈150萬劑莫德納抵台，第14期優先開放第二劑施打

今日本土+0，美國捐贈150萬劑莫德納抵台，第14期優先開放第二劑施打

我們想讓你知道的是

莊人祥表示，由於第13期疫苗接種只施打到11月12日，這批莫德納的檢驗封緘以及解凍等作業可能來不及，因而會規畫到第14期再進行施打。另外，因應春節前入境人潮，指揮中心也針對居家檢疫措施進行調整。

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至40多歲，其中5例分別自烏克蘭（案16523）、緬甸（案16524）、印尼（2例，案16525、案16526）、尼泊爾（案16527）入境，入境日均為今（2021）年10月29日。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，5例境外移入都不屬於突破性感染。

美國捐贈150劑莫德納抵台，優先開放第二劑施打

指揮中心指出，美國政府繼今（2021）年6月20日捐贈250萬劑莫德納疫苗，10月31日又宣布捐贈我國第二批150萬劑莫德納疫苗，並在今天下午順利抵台，並於完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至2022年1月29日，將由指揮中心統籌規劃運用，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

發言人莊人祥表示，由於第13期疫苗接種只施打到11月12日，這批莫德納的檢驗封緘以及解凍等作業可能來不及，因而會規畫到第14期再進行施打。目前會先規劃接種莫德納第二劑滿10週的人前往施打，是否開放混打或第一劑施打，仍在評估中。

目前疫苗覆蓋率達73.47%，劑次人口比則來到106.14劑／每百人。

1101_COVID-19_疫苗累計接種數目與覆蓋率

因應春節前入境人潮，調整居家檢疫措施

副指揮官陳宗彥表示，由於農曆春節將近，考量民眾返國需求，指揮中心規劃今（2021）年12月14日至明（2022）年2月14日，維持14天檢疫及7天自主健康管理，不過會依據是否為高風險國家入境，來調整相關措施。

首先如果從重點高風險國家入境，一樣維持入住集中檢疫所14天。而重點高風險國家包含印度、英國與緬甸。

另一方面，如果是從非重點高風險國家入境，前10天要入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天則可搭防疫計程車返家在家檢疫。值得注意的是，個人入住防疫旅宿或集中檢疫所為一人一室，另外同日入境的家屬或同住者可選擇於防疫旅宿或自費入住集中檢疫所同住，依民眾意願並配合防疫旅宿房型同住1室。

後4天返家在家檢疫，則是以1人1戶為原則，但如果同戶內同住家人都已經完成2劑疫苗接種且滿14天，則可於同戶內1人1室同住。另外因為同日入境，而在防疫旅宿同住的家屬或同住者，返家後亦可同住1室。

至於非重點高風險國家入境人員的相關檢測措施也有所調整。入境時會依現行措施進行PCR檢測，而檢疫第9到10天會增加1次PCR檢測，由地方政府比照現行期滿PCR採檢作業，安排至醫院或因地制宜規劃PCR檢測，檢測結果為陰性，才能在檢疫第11天搭乘防疫計程車，返回自宅或親友住所，進行第11到第14天的居家檢疫。直到居家檢疫期滿前1天再依規定進行PCR檢測即可，後續自主健康管理期間，不用再於第6到7天自行以家用抗原快篩試劑快篩。

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新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


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