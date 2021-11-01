央行總裁楊金龍：油價與通膨還在控制內、台灣升息須考量3條件，並警告加密貨幣洗錢風險

立法院財政委員會於11月1日邀請中央銀行總裁楊金龍、金融管理委員會主委黃天牧等相關部會首長，對立法委員進行專題報告，其中內容包含：央行升息時程、油價飆升通貨膨脹以及加密貨幣市場監管等重大金融議題。答詢中各監管大單位進一步定調，往後的各金融政策走向。

楊金龍談升息3條件 油價暴漲通膨還在控制內

高盛公司（Goldman Sachs）研究團隊Kan Hatzius今日指出，美國聯準會（Fed），將在停止縮減購債之後不久，於明（2022）年7月升息，然後在同年11月再次升息，之後每年調升基準利率兩次。

研究團隊認為，Fed升息時點預測的主因是，預期通膨將比原先料想更頑固，預估在Fed結束減債措施後，糧食和能源成本以外的消費者物價仍將高於4%。他們說：「我們認為，這（通膨率）將讓（Fed）從購債措施退場無縫接軌到升息，面臨最小的阻力」。

面對外界預期明年7月升息，楊金龍回答，現在談的美國聯準會升息時間點，都是市場預期，只是市場認為時間可能往前調整；至於台灣，升息須考量3條件，1.物價上漲率與通膨未來展望；2.周遭主要國家升息情況；3.台灣紓困振興情形。

他就此強調，主要國家（歐美）升息會引起資金轉移。而台灣目前資金水位高，要注意避免因為國外情況導致資金大量湧入，房地產、資產價格以及匯受影響。《中央社》認為此番言論是暗示台灣為了避免升息導致資金湧入，升息腳步不會早於美國等主要國家。

國際油價居高不下，中油今凌晨零時起，國內汽、柴油價格分別調漲0.1元及0.7元，此為連續第5周調漲。針對原油帶動的通膨問題，央行有何措施？

楊金龍強調，台灣物價穩定，近日物價上漲是短期現象，並沒有通貨膨脹問題。經濟部次長林全能也接續說明，已啟動油價平穩雙機制吸收部分漲幅，另外也有亞鄰競爭國最低價因應。

楊金龍也針對「房價飆漲」說明，因為基本面（台商回流、經濟面好）支持，拉抬國內工業用地、商業不動產價格上漲。他說，央行日前要求銀行對第2戶以上房貸利率進行差別定價，未來將再研擬換屋族應有過渡條款，再對外公布。

加密貨幣魷魚幣（SQUID）暴漲 黃天牧：高風險「商品」，並非金融商品

隨著韓劇《魷魚遊戲》在Netflix熱播，其同名加密貨幣魷魚幣（SQUID）也跟著水漲船高，10月28日短短24小時內，便一口氣大漲將近2400％，交易價格達2.22美元，如今市值規模已超過1.74億美元。

楊金龍表示，比特幣（BTC）等虛擬通貨，曾試圖挑戰並改變貨幣型態，但發展未如預期，迄今仍非支付工具，因此，虛擬通貨已轉往類金融商品發展。台灣為避免相關風險，已將虛擬通貨交易平台納入洗錢防制規範對象。

楊金龍進一步說明，目前台灣的虛擬通貨交易量占全球比重甚小，與實體經濟的連結度低，對支付系統、金融穩定及央行貨幣政策無顯著影響。

不過他說，虛擬貨幣在反洗錢及投資者保護等方面可能衍生風險，監理機關金管會研擬將虛擬通貨交易平台業者納管，要求交易採實名制及施行國際一致的反洗錢監管標準，以防止虛擬通貨形成傳統監管體制的漏洞。

金管會指出就加密貨幣而言，和各國看法一致。其中英格蘭銀行總裁Andrew Bailey指出，虛擬通貨尚未經過長時間的考驗，另BIS總經理Augustin Carstens亦示警，比特幣體系未來可能會崩解。

美國財政部長葉倫亦更大動作表態，比特幣通常被用於非法金融活動，且效率極低、耗費大量能源，不認為比特幣能被廣泛交易使用。

黃天牧強調，台灣加密貨幣市場有5成以上投資人為一般散戶，這部分台灣不會走得太前面。有關於虛擬通貨的監理，各國政府都在在觀望中、只是再提醒；這是一個「商品」（非金融商品），提醒投資人自己要承擔風險的，這不是金管會職責範圍內的監督。

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核稿編輯：翁世航